17 забавных случаев, когда стены говорили

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Города и стены умеют говорить. И говорят они с нами с помощью надписей, оставленных на них разными людьми.
Среди бесконечного множества непонятных и бессмысленных каракулей попадаются фразы, которые могут заставить задуматься или улыбнуться. А некоторые из них достойны попасть в словарь афоризмов. Мы собрали для вас несколько примеров.
Когда вандал в душе философ
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Ненавистные вещи
Понедельничное
Подписка
Самая умилительная надпись
И вообще миром правит не тайная ложа, а явная лажа
Каждому своё…
Кто из них ты?
Глубоко
Умеют ли читать козлы?
Парапет она точно испортила
Возле школы сына на стене
Всем бы такую самооценку
Договорились!
А как у вас дела с зоной комформа?
Какая медакадемия — такие и граффити
Его пришествие было предсказано в древних наскальных рисунках
А какие смешные надписи попадались вам? Делитесь в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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