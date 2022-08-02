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17 забавных случаев, когда стены говорили

17 забавных случаев, когда стены говорили

Автор:
02 августа 2022 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   надписи   подборка   прикол   стена   фото   
1618
18

Города и стены умеют говорить. И говорят они с нами с помощью надписей, оставленных на них разными людьми.

Среди бесконечного множества непонятных и бессмысленных каракулей попадаются фразы, которые могут заставить задуматься или улыбнуться. А некоторые из них достойны попасть в словарь афоризмов. Мы собрали для вас несколько примеров.


Когда вандал в душе философ

×
×

Ненавистные вещи

Понедельничное

Подписка

Самая умилительная надпись

И вообще миром правит не тайная ложа, а явная лажа

Каждому своё…

Кто из них ты?

Глубоко

Умеют ли читать козлы?

Парапет она точно испортила

Возле школы сына на стене

Всем бы такую самооценку

Договорились!

А как у вас дела с зоной комформа?

Какая медакадемия — такие и граффити

Его пришествие было предсказано в древних наскальных рисунках

А какие смешные надписи попадались вам? Делитесь в комментариях!

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   надписи   подборка   прикол   стена   фото   
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Кархародон Час назад
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slesarnick 22 минуты назад
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partners74 23 минуты назад
Да как не летают-то? Летают, но только один раз и вниз

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3k
grohotailo 41 минуту назад
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