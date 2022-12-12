Пригожин хочет забрать стрелявшего по полицейским военного обратно на фронт

Предприниматель сообщил, что уже подписал соответствующее ходатайство.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о возможной судьбе Павла Николина, 6 декабря обстрелявшего полицейских в Новошахтинске и задержанного спустя сутки неподалёку от города в заброшенном строении. По словам предпринимателя, частная военная компания не снимает с себя ответственности за инцидент и он лично готов взять «своего» бойца на поруки и вновь отправить в зону СВО.
«Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку. Руководство ЧВК «Вагнер» никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — заявил Пригожин.
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Напомним, что ранее Евгений Пригожин заступился за Николина, заявив, что тот был контужен во время штурма Артёмовска (Бахмута). Бизнесмен подтвердил версию задержанного о том, что тот несколько дней находился в бессознательном состоянии и плохо соображал, потому принял полицейских в гражданской одежде за украинских диверсантов и открыл по ним огонь из пулемёта. Что касается вопроса о том, как Николин мог оказаться на территории Ростовской области, Пригожин посоветовал журналистам переадресовать его пограничникам.
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А это, кстати, очень хороший признак, сейчас либо мусоров обидят за то что не наказали того кто в них стрелял либо пригожина за то что посадят его бойца, да и в целом для мусоров посыл хороший, что они уже не в безопасности и у каждой бабушки которую они отмудöхают дубинками сынок может оказаться вагнеровцем.
Кстати, кто в курсе - Яшина тоже кто угодно может взять на поруки?
Т.е. если он кого-то убьёт (гражданского), Пригожин согласен сесть в тюрьму?
на радость всем остальным
человеку у которого в головой не порядок разве ж можно давать в руки огнестрельное оружие?
Даю тогда подсказку по тегам "Афганский синдром", "Чеченский синдром".
https://www.gazeta.ru/science/2016/05/16_a_8245205.shtmlhttps://www.gazeta.ru/science/2016/05/16_a_8245205.shtml
https://plus-one.ru/society/2022/09/28/kak-vooruzhennye-konflikty-kalechat-psihiku-teh-kto-v-nih-uchastvuethttps://plus-one.ru/society/2022/09/28/kak-vooruzhennye-konflikty-kalechat-psihiku-teh-kto-v-nih-uchastvuet