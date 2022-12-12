FISHKINET
Сообщество Криминал 1519 постов • 323 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Пригожин хочет забрать стрелявшего по полицейским военного обратно на фронт

Пригожин хочет забрать стрелявшего по полицейским военного обратно на фронт

Автор:
12 декабря 2022 13:34
Сообщество : Криминал
Метки: Николин   Пригожин   ЧВК Вагнер   дезертир   полиция   сво   
2087
1
1

Предприниматель сообщил, что уже подписал соответствующее ходатайство.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о возможной судьбе Павла Николина, 6 декабря обстрелявшего полицейских в Новошахтинске и задержанного спустя сутки неподалёку от города в заброшенном строении. По словам предпринимателя, частная военная компания не снимает с себя ответственности за инцидент и он лично готов взять «своего» бойца на поруки и вновь отправить в зону СВО.

«Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку. Руководство ЧВК «Вагнер» никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — заявил Пригожин.

Напомним, что ранее Евгений Пригожин заступился за Николина, заявив, что тот был контужен во время штурма Артёмовска (Бахмута). Бизнесмен подтвердил версию задержанного о том, что тот несколько дней находился в бессознательном состоянии и плохо соображал, потому принял полицейских в гражданской одежде за украинских диверсантов и открыл по ним огонь из пулемёта. Что касается вопроса о том, как Николин мог оказаться на территории Ростовской области, Пригожин посоветовал журналистам переадресовать его пограничникам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Николин   Пригожин   ЧВК Вагнер   дезертир   полиция   сво   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Antonium 2 часа назад
Я вот чего-то не пойму, у нас на законы совсем перестали работать? Давайте теперь за подсудимых будем личное поручительство давать. А если бы этот утырок детей пострелял? Ясельная группа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
46k
Андрей Минуту назад
Может быть не надо давать оружие человеку, который плохо соображает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
KE2646 Полчаса назад
Пошёл на х@й, музыкант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Полчаса назад
доктор хаус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
MrForstd 39 минут назад
Ну в тюрме-то кувалдой башку проблематично проломить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Аврашалом Маркович 54 минуты назад
Т.е. частные армии, запрещённые в РФ, теперь ещё и получают право собственного суда? Типа если член группировки совершил преступление - например, во время отпуска нажрался в ТЦ, начал палить вокруг себя, двоих пристрелил, пятерых ранил, - то расследовать инцидент будет группировка? И назначать наказание, наверное, тоже? Например, строгий выговор и направление на более опасный участок фронта. А МВД, СК, суды постоят в сторонке, носочком паркет поковыряют.
А это, кстати, очень хороший признак, сейчас либо мусоров обидят за то что не наказали того кто в них стрелял либо пригожина за то что посадят его бойца, да и в целом для мусоров посыл хороший, что они уже не в безопасности и у каждой бабушки которую они отмудöхают дубинками сынок может оказаться вагнеровцем.

Кстати, кто в курсе - Яшина тоже кто угодно может взять на поруки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
LisA 55 минут назад
После того как в телеге я прочел о том, что в районе Клещеевки сбит СУ-24 ЧВК Вагнер я уже ничему не удивлюсь. Как-то наличие боевой авиации у ЧАСТНОЙ компании для меня это уже за гранью. Дальше наверное будут боевые корабли и ЯО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
ailbit.online 59 минут назад
ну и рожа у этого опущенного ...
думаю он не только фюру кормил .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
russger Час назад
"Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт"

Т.е. если он кого-то убьёт (гражданского), Пригожин согласен сесть в тюрьму?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Опиум для народа Час назад
Своих не бросает. А то что не по тем стрелял - это так, х"йня, они же херои бл"дь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Jack Ketch Час назад
дай Бог чтобы вы все сдохли
на радость всем остальным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Korolev Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сибиряк 2 часа назад
Я вообще не понимаю зачем его живым взяли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Aleksey Сибиряк Час назад
Смотри как бы тебя это не коснулось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Максим 2 часа назад
Он хочет избавить Суды и тюрьмы от содержания биомусора.. Это чмо ждет кувалда там и списание в потери. Он нарушил главное правило. за это смерть о чем их прямо предупреждают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat 2 часа назад
так его лечить надо, а не на форнт
человеку у которого в головой не порядок разве ж можно давать в руки огнестрельное оружие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин 2 часа назад
317 плюс 338.3 УК РФ там вышка светит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 часа назад
Как я и писал, что таких "обугленных" войной мозгами будет еще много, даже через много лет после окончания СВО, и для этого вовсе не надо быть в прошлом зэком. Примерными семьянинами не все вернутся, война калечит рассудок очень сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122105



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Заброшенные старые танки ИС-2 на Курилах
Заброшенные старые танки ИС-2 на Курилах
Набирающие популярность в сообществах
20+ случаев, когда история действительно повторилась
20+ случаев, когда история действительно повторилась
Советский солдат бежал из концлагеря и даже после победы над немцами несколько лет прятался
Советский солдат бежал из концлагеря и даже после победы над немцами несколько лет...
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#история#Россия#позитив#в мире#комментарии#подборка#семья#улыбнуло
#интересно#СССР#кино#страна#шоу бизнес#дети#Приколы#актеры#соцсети#удивительно
#факты#Юмор#люди#животные#Спорт#картинки#Прикол#Интересные#футбол#мультик
Золотишко теперь можно купить в банкомате Золотишко теперь можно купить в банкомате СК показал видео с задержанным за стрельбу в полицейских мужчиной СК показал видео с задержанным за стрельбу в полицейских мужчиной Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина В Ростовской области задержали вчерашнего стрелка. Им оказался дезертир из ЧВК «Вагнер» В Ростовской области задержали вчерашнего стрелка. Им оказался дезертир из ЧВК «Вагнер» В Казахстане местный устроил скандал в магазине, требуя у русских продавщиц разговаривать по-казахски В Казахстане местный устроил скандал в магазине, требуя у русских продавщиц разговаривать... «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал»: основатель ЧВК «Вагнер» повеселился над приглашением его на юбилей ЛДПР «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал»: основатель ЧВК «Вагнер»...

На что жалуетесь?

Вернуться