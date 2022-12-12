Пригожин хочет забрать стрелявшего по полицейским военного обратно на фронт

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о возможной судьбе Павла Николина, 6 декабря обстрелявшего полицейских в Новошахтинске и задержанного спустя сутки неподалёку от города в заброшенном строении. По словам предпринимателя, частная военная компания не снимает с себя ответственности за инцидент и он лично готов взять «своего» бойца на поруки и вновь отправить в зону СВО.



«Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку. Руководство ЧВК «Вагнер» никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — заявил Пригожин.