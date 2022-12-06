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В Новошахтинске устроили облаву и ищут неизвестного с пулемётом

В Новошахтинске устроили облаву и ищут неизвестного с пулемётом

Автор:
06 декабря 2022 15:02
Сообщество : Криминал
Метки: Новошахтинск   Ростовская область   неизвестный   полицейские   пулемет   силовики   сирена   
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Он открыл огонь по полицейским и скрылся. По периметру города выставили блок-посты и подняли на ноги всех силовиков.

В Ростовской области в городе Новошахтинск введён план «Сирена». Ищут неизвестного в комуфляже и балаклаве, который открыл огонь по сотрудникам полиции. По предварительной информации, он вооружён пулемётом.

Силовики прочесывали местность в поисках 43-летней Оксаны Панченко, она недавно пропала. Во время поисков у местного завода сотрудники и повстречались с неизвестным. Он увидел полицейских и открыл огонь.

В перестрелке ранен сотрудник полиции, сейчас он в больнице. Нападавший скрылся. После этого в Новошахтинске закрыли детские сады и школы, родителей просят не выпускать детей из дома.

Все дороги в город перекрыты, неизвестного ищут.

Источник:

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Метки: Новошахтинск   Ростовская область   неизвестный   полицейские   пулемет   силовики   сирена   
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72k
Viktor 45 минут назад
Эхо вой..., операции!

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130
Аврашалом Маркович 18 минут назад
"Во время поисков у местного завода сотрудники и повстречались с неизвестным. Он увидел полицейских и открыл огонь."

Шел, никого не трогал.
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6k
rutt 24 минуты назад
Не доживёт он до приезда силовиков. Зная Новошахтинцев, они его уже сами в шахте прикопали или в тереконе, а пистоль на чердачёк на чёрный день.
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4k
Frank Borman 39 минут назад
Слабовик-диверсант с Украины. Пристрелят, куда он денется. Против организованных силовиков у слабовика нет шансов.
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August

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