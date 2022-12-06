В Новошахтинске устроили облаву и ищут неизвестного с пулемётом

Он открыл огонь по полицейским и скрылся. По периметру города выставили блок-посты и подняли на ноги всех силовиков.
В Ростовской области в городе Новошахтинск введён план «Сирена». Ищут неизвестного в комуфляже и балаклаве, который открыл огонь по сотрудникам полиции. По предварительной информации, он вооружён пулемётом.
Силовики прочесывали местность в поисках 43-летней Оксаны Панченко, она недавно пропала. Во время поисков у местного завода сотрудники и повстречались с неизвестным. Он увидел полицейских и открыл огонь.
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В перестрелке ранен сотрудник полиции, сейчас он в больнице. Нападавший скрылся. После этого в Новошахтинске закрыли детские сады и школы, родителей просят не выпускать детей из дома.
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Все дороги в город перекрыты, неизвестного ищут.
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Шел, никого не трогал.