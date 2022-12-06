В Новошахтинске устроили облаву и ищут неизвестного с пулемётом

В Ростовской области в городе Новошахтинск введён план «Сирена». Ищут неизвестного в комуфляже и балаклаве, который открыл огонь по сотрудникам полиции. По предварительной информации, он вооружён пулемётом.

Силовики прочесывали местность в поисках 43-летней Оксаны Панченко, она недавно пропала. Во время поисков у местного завода сотрудники и повстречались с неизвестным. Он увидел полицейских и открыл огонь.