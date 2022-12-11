Виски Macallan и чёрные окна. Валерий Леонтьев готов выступить в России за $150 тысяч

"Последний год Валерий Леонтьев говорил, что не вернётся в Россию. Но, оказалось, вернётся - за $150 тысяч", - пишет ТГ-канал MASH, раздобывший райдер артиста.

Выступление звезды отечественной попсы во всём мире стоит 100к зелёных. Но специально для клиентов из РФ он увеличил его на 50 тысяч. Райдер простенький и почти всегда одинаковый. Меняется только маршрут. Например: вместо "Майами — Дубай — Майами" может быть "Майами — Дубай — Москва — Дубай — Майами".