FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7020 постов • 791 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Виски Macallan и чёрные окна. Валерий Леонтьев готов выступить в России за $150 тысяч

Виски Macallan и чёрные окна. Валерий Леонтьев готов выступить в России за $150 тысяч

Автор:
11 декабря 2022 17:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Леонтьев   Россия   вампиры   виски   выступление   майами   райдер   шоу   
2539
2
1

Валерий Леонтьев, который большую часть времени проживает в Майами, готов приехать в Россию на выступление, однако для россиян прайс будет выше. Видимо, хочет напоминить Вайкуле и Пугачевой, что не только они кормили всю Россию.

"Последний год Валерий Леонтьев говорил, что не вернётся в Россию. Но, оказалось, вернётся - за $150 тысяч", - пишет ТГ-канал MASH, раздобывший райдер артиста.

Выступление звезды отечественной попсы во всём мире стоит 100к зелёных. Но специально для клиентов из РФ он увеличил его на 50 тысяч. Райдер простенький и почти всегда одинаковый. Меняется только маршрут. Например: вместо "Майами — Дубай — Майами" может быть "Майами — Дубай — Москва — Дубай — Майами".

Кроме всего прочего, райдер предполагает предоплату за мероприятие в размере 50% от суммы выступления, а также выполнение нескольких условий. В частности, артисту должны забронировать номер люкс, окна в котором необходимо заклеить черными пакетами во избежание попадания света внутрь помещения. Костюмер должен проживать в непосредственной близости от номера артиста, как и сотрудники охранного предприятия. Кроме того, обязательным условием для выступления Леонтьева является личный Mercedes-benz, не меньше четырёх носильщиков багажа, виски Macallan с мясной нарезкой и суточные в размере 300 долларов.

В настоящее время 73-летний артист проживает, в основном, в Майами, штат Флорида. Там же постоянно живет его супруга Людмила Исакович. Как и многие знаменитости, Леонтьев покинул Россию после начала российской спецоперации на Украине, однако ни разу публично не комментировал происходящее.

Всё-таки правду говорят: "Молчанье - золото!".

Что стало причиной отъезда артиста, доподлинно неизвестно. Директор Леонтьева Борис Чигирев говорил, что певец может не вернуться в РФ в ближайшем будущем, однако Леонтьев готов прилететь по работе – чтобы выступить на концерте или частном мероприятии либо принять участие в съемках.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Валерий Леонтьев   Россия   вампиры   виски   выступление   майами   райдер   шоу   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi Минуту назад
<<Валерий Леонтьев готов выступить в России за $150 тысяч>>
валера, шёл бы на_уй м_дила! сиди в майми дальше и молча.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 2 минуты назад
Мне плевать на что тратят свои денежки буржуины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 6 минут назад
Твою ж мать.. эт и он неугоден.. помню его песни - августин, казанова, каждый хочет любить и много других песен. Ладно не запретили пока..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 10 минут назад
был на его концерте, он профи, без вопросов,
но за 150 тонн зелени путь поёт в Майами ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 13 минут назад
Да кому он нужен? Кому он интересен? Хватит его пиарить! Никогда не было у него никакого таланта. Пусть летит на своём дельтаплане. Воздух чище станет. Мы здесь построим шоу-бизнес получше - с блэк-джеком и... Любой член партии "Единая Россия готов заменить этого певца ротом с гораздо большим успехом. Укатил с наворованным нашим народным добром. Все они одинаковые - тилигенция сраная, епт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Влад Полчаса назад
Чёрные окна? Вампиры что-ли покусали? Нет уж дарагой, сиди дальше в Майами. Я вовсе не хочу чтобы тебя преследовали за выступления в России. Мне будет трудно, возможно даже буду плакать, но переживу как нибудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
637
Ivan Ivanov 36 минут назад
Голоса прежнего нет. А, слушать фанеру за деньги - увольте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
oleg 38 минут назад
"Зайдя в город не стреляйте в проституток, кучеров и артистов. Эти служат любой Власти."©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира 39 минут назад
150 только ему, во сколько же заказчику обойдется вся остальная мишура? Дешевле будет записи посмотреть на большом экране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
758
Анисимов Вадим 41 минуту назад
Россия ещё не готова к такому повороту событий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никитка 45 минут назад
Виски из канистры, с наклейкой маккалан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Роман 53 минуты назад
> Выступление звезды отечественной попсы во всём мире стоит 100к зелёных

А он еще где-то выступает кроме России?
Или это просто PR, мол, смотрите какой дед востребованный?
Фу, кто на это вообще ходит смотреть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PbIBOK 59 минут назад
По такому говну шапку не мну!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Color Cristal Час назад
Не. Лучше дать ему 150 тыс. дол., и пусть не возвращается. Как-то утомили своим нарциссическим расстройством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Tata Час назад
Только "Танго разбитых сердец" из его репертуара нравится. На концерт бы не пошла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ejen Час назад
[мат] там мальчиков или его [мат] мальчики..так и сиди уже там и жди ядерные килотонны тварь [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Бабай Час назад
Интересно, сам сообразил или его кто надоумил язык в жопу засунуть? Хотя он и раньше не особо разговорчив был, может и сам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
yahaomsk Час назад
неужели есть кто ходит смотреть его и ещё бабки за это платит? да мне бы заплатили ,чтоб пошёл, так он и на ... не всрался!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Потёмкин 2 часа назад
Бесит...

Бесит то, что сдристнувший из страны, "вскормившей" его, старый полупи... ещё и выставляет какие-то "райдеры"? Да, и кто, как не по принуждению, пойдёт на его "концерт"?! Мой отец? Так он его ровесник, но, уже плохо его помнит, да и его творчеством не интересуется... Я? Пох-абсолютно... Сын - вААбще не знает, кто это...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
864
StoneWolf 2 часа назад
Может и бесплатно на дельтаплане прилететь)))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61043



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ
Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Почему жене Витуса Беринга несколько лет подряд было 39 лет
Почему жене Витуса Беринга несколько лет подряд было 39 лет
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#история#удивительно#природа#дикая природа#соцсети#Прикол
#интересно#Юмор#животные#подборка#в мире#забавно#фотографы#Россия
#факты#фотографии#люди#кино#страна#комментарии#шоу бизнес#роль
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями Американская Несмеяна: чем прославилась Сьюзан Келли? Американская Несмеяна: чем прославилась Сьюзан Келли? В объятьях змей: королева порочных страстей, воспитанная в строгой религиозной семье В объятьях змей: королева порочных страстей, воспитанная в строгой религиозной семье "Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы "Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы

На что жалуетесь?

Вернуться