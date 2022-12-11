Виски Macallan и чёрные окна. Валерий Леонтьев готов выступить в России за $150 тысяч

Валерий Леонтьев, который большую часть времени проживает в Майами, готов приехать в Россию на выступление, однако для россиян прайс будет выше. Видимо, хочет напоминить Вайкуле и Пугачевой, что не только они кормили всю Россию.
"Последний год Валерий Леонтьев говорил, что не вернётся в Россию. Но, оказалось, вернётся - за $150 тысяч", - пишет ТГ-канал MASH, раздобывший райдер артиста.
Выступление звезды отечественной попсы во всём мире стоит 100к зелёных. Но специально для клиентов из РФ он увеличил его на 50 тысяч. Райдер простенький и почти всегда одинаковый. Меняется только маршрут. Например: вместо "Майами — Дубай — Майами" может быть "Майами — Дубай — Москва — Дубай — Майами".
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Кроме всего прочего, райдер предполагает предоплату за мероприятие в размере 50% от суммы выступления, а также выполнение нескольких условий. В частности, артисту должны забронировать номер люкс, окна в котором необходимо заклеить черными пакетами во избежание попадания света внутрь помещения. Костюмер должен проживать в непосредственной близости от номера артиста, как и сотрудники охранного предприятия. Кроме того, обязательным условием для выступления Леонтьева является личный Mercedes-benz, не меньше четырёх носильщиков багажа, виски Macallan с мясной нарезкой и суточные в размере 300 долларов.
В настоящее время 73-летний артист проживает, в основном, в Майами, штат Флорида. Там же постоянно живет его супруга Людмила Исакович. Как и многие знаменитости, Леонтьев покинул Россию после начала российской спецоперации на Украине, однако ни разу публично не комментировал происходящее.
Всё-таки правду говорят: "Молчанье - золото!".
Что стало причиной отъезда артиста, доподлинно неизвестно. Директор Леонтьева Борис Чигирев говорил, что певец может не вернуться в РФ в ближайшем будущем, однако Леонтьев готов прилететь по работе – чтобы выступить на концерте или частном мероприятии либо принять участие в съемках.
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валера, шёл бы на_уй м_дила! сиди в майми дальше и молча.
но за 150 тонн зелени путь поёт в Майами ))
Поэтому и чёрные окна...
А он еще где-то выступает кроме России?
Или это просто PR, мол, смотрите какой дед востребованный?
Фу, кто на это вообще ходит смотреть?
Бесит то, что сдристнувший из страны, "вскормившей" его, старый полупи... ещё и выставляет какие-то "райдеры"? Да, и кто, как не по принуждению, пойдёт на его "концерт"?! Мой отец? Так он его ровесник, но, уже плохо его помнит, да и его творчеством не интересуется... Я? Пох-абсолютно... Сын - вААбще не знает, кто это...
И большинство это ни разу не люди преклонного возраста
С того и кормится