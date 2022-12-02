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Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро

Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро

Автор:
02 декабря 2022 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   выступление   лобода   переписка   политика   райдер   цена вопроса   
3400
5

Представитель украинской артистки заметил, что на такую деталь, как национальность заказчика, они могут закрыть глаза. Вопрос - в цене.

Принципы - это хорошо, а кушать хочется. В распоряжении СМИ оказалась переписка менеджера Светланы Лободы и представителя российского заказчика. Последний поинтересовался, сможет ли выступить артистка перед потенциальным идейным врагом - и получил положительный ответ. Правда, менеджер заметил, что окончательное решение - за певицей, но райдер выслал и сообщил сумму гонорара.


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В общем, крайне редко встретишь принципиального артиста, не готового выступить перед врагами, если замаячил неплохой гонорар. А если прибавить к оплате еще с десяток тысяч евро, то, наверное, можно надеяться на мгновенную смену у лицедея политической ориентации?

Ранее сообщалось, что Литва внесла Лободу в список нежелательных артистов.

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Метки: artist   выступление   лобода   переписка   политика   райдер   цена вопроса   
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28  комментариев
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468
Сергей Сергей Час назад
Зачем пиарите всякое г@вно? Пусть вна Украине дает концерты.
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2k
Роман 17 секунд назад
Благодаря рейдеру вышеупомянутой особы я смог для себя открыть ряд продуктов, которые не часто встретишь ни в любимой Пятерочке ни в Дикси!!
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0
7 минут назад
Даже не знал об этом существе, пока в камеди не увидел. Кто то вообще интересуется высра тьфу, творчеством этого существа?
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4k
Евгений Д 11 минут назад
Никаких принципов, болтается как дерьмо в проруби

А по закуси- ей надо подать пурген с толченым стеклом
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8k
Trenzel2003 17 минут назад
когда хохол родился, еврей заплакал.
Для хохла ценности отпадают, когда дело заходит о деньгах. Тот даже на горло своей гордости наступит. Был бы навар.
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1k
Dimon 48 минут назад
Я тоже согласен с тем, что дело не в размере гонорара и требованиях артистов, а в тех, кому плевать на Родину, на гибнущих российских солдат, у кого нет совести и чести, а главное чтобы хотелки свои или жены удовлетворить! Один такой (нет, не олигарх конечно, куда уж мне), а из офисного московского планктона так и заявил: "Я ни с кем не воюю, почему должен отказываться от веселого праздника на НГ, если каждый год я так привык?!" И , к сожалению, как никогда Москва не была Россией, так и сейчас она сама по себе! Дескать вы там делайте что хотите, а у нас обед по расписанию!
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63k
SAndre 51 минуту назад
данунах!
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29k
Ashabad 52 минуты назад
И ещё раз повторю
Ссылка www.youtube.com
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8k
Аргуша 55 минут назад
ну ладно эта шмара деньги зарабатывает. вы покажите этих недоумков, которые ее выступление заказывают! страна должна знать своих героев!
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4k
Вячеслав 59 минут назад
Не заметил в райдере горилки, сала, цибули и жопоблакитного прапора
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5k
Александр Час назад
«Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».
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10k
Serg Час назад
это переписка представителя певицы с представителем Пригожина? а его друзья батальон Вагнер?
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4k
Frank Borman Час назад
Деньги не пахнут. И райдеры не пахнут. Так шо усе в норме.
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Я могу бесплатно хером помотать перед ее носом
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10k
Vacony 2 часа назад
почитал просто что бы знать названия блюд и прочих сказочных вещей )
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28k
Levyathan 2 часа назад
Да ладно, это же фейк! Ей же страшно ...уево в изгнании, все ее отовсюду изгнали, предали обструкции, даже посуду мыть не берут в забегаловку. Нет разве?
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1k
Павел Кузнецов 2 часа назад
простите, память не та, по-моему Бернарда Шоу на королевском обеде спросили:
-Вы утверждаете что все женщины продажны?
-Да, ( одна из высокопоставленных дам,или даже сама королева)
-И сколько вы дадите за меня?
-5 фунтов
-Что так дёшево?
-Вот видите, вы уже торгуетесь.
а про шутов и говорить нечего.
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10k
Алексей 2 часа назад
Поющая мерзость
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Какая же она страшная!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
62k
2k
Палыч 2 часа назад
Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро ©
------------------
Так и быть. Пусть она платит 100 тыс. евро, тогда послушаю.
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