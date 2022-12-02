Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро

В общем, крайне редко встретишь принципиального артиста, не готового выступить перед врагами, если замаячил неплохой гонорар. А если прибавить к оплате еще с десяток тысяч евро, то, наверное, можно надеяться на мгновенную смену у лицедея политической ориентации?