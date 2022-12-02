Сколько стоит непродажный артист? Лобода готова спеть перед русскими клиентами за 100 тысяч евро

Представитель украинской артистки заметил, что на такую деталь, как национальность заказчика, они могут закрыть глаза. Вопрос - в цене.
Принципы - это хорошо, а кушать хочется. В распоряжении СМИ оказалась переписка менеджера Светланы Лободы и представителя российского заказчика. Последний поинтересовался, сможет ли выступить артистка перед потенциальным идейным врагом - и получил положительный ответ. Правда, менеджер заметил, что окончательное решение - за певицей, но райдер выслал и сообщил сумму гонорара.
В общем, крайне редко встретишь принципиального артиста, не готового выступить перед врагами, если замаячил неплохой гонорар. А если прибавить к оплате еще с десяток тысяч евро, то, наверное, можно надеяться на мгновенную смену у лицедея политической ориентации?
Источник:
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А по закуси- ей надо подать пурген с толченым стеклом
Для хохла ценности отпадают, когда дело заходит о деньгах. Тот даже на горло своей гордости наступит. Был бы навар.
-Вы утверждаете что все женщины продажны?
-Да, ( одна из высокопоставленных дам,или даже сама королева)
-И сколько вы дадите за меня?
-5 фунтов
-Что так дёшево?
-Вот видите, вы уже торгуетесь.
а про шутов и говорить нечего.
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Так и быть. Пусть она платит 100 тыс. евро, тогда послушаю.