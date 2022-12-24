Самая очаровательная Дюймовочка ушедших веков

Медики того времени оказались бессильны что-либо сделать. Развели руками и сказали после осмотра, что Лавиния сложена пропорционально и полностью здорова. Вот только вряд ли она вырастет выше, чем ребёнок 1,5-2 лет. Родные стойко приняли особенность девочки. И растили её, не подчёркивая и не выделяя как-то эту особенность. Девочка с юных лет выполняла обязанности по дому, следила за младшенькими. И планировала стать педагогом.

Вероятно, что она достойно проявила бы себя в профессии, но обстоятельства сложились иначе: кузен Лавинии, который держал небольшой прогулочный кораблик, предложил ей поучаствовать в шоу его труппы. «Королева лилипутов» завоевала любовь публики, мило танцевала и пела. К тому же этот вид деятельности приносил не только удовольствие, но и неплохие деньги.