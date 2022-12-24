Самая очаровательная Дюймовочка ушедших веков

Совсем малышка, едва достигшая 80 сантиметров – такой была эта прелестная невеста. Будущий супруг тоже не отличался высоким ростом, да и свидетели этой необычной брачующейся пары были им под стать.
В соответствии с современными стандартами, 80 сантиметров – это ребёнок годовалого возраста, не старше. Но трогательная Лавиния Уоррен, на свадьбу которой собралось около 10 тыс. гостей, была взрослой. И очень симпатичной.
В обычной семье Уоррен в штате Массачусетс в 1841 году родилась девочка. Милая кроха радовала родителей отменным аппетитом и была совершенно здорова. Но вскоре обеспокоенные отец и мать поняли, что дочь не растёт. Совершенно.
Медики того времени оказались бессильны что-либо сделать. Развели руками и сказали после осмотра, что Лавиния сложена пропорционально и полностью здорова. Вот только вряд ли она вырастет выше, чем ребёнок 1,5-2 лет. Родные стойко приняли особенность девочки. И растили её, не подчёркивая и не выделяя как-то эту особенность. Девочка с юных лет выполняла обязанности по дому, следила за младшенькими. И планировала стать педагогом.
Вероятно, что она достойно проявила бы себя в профессии, но обстоятельства сложились иначе: кузен Лавинии, который держал небольшой прогулочный кораблик, предложил ей поучаствовать в шоу его труппы. «Королева лилипутов» завоевала любовь публики, мило танцевала и пела. К тому же этот вид деятельности приносил не только удовольствие, но и неплохие деньги.
Вскоре «королева» привлекла внимание известного импресарио Финеаса Т. Барнума. И он пригласил Лавинию к себе. Среди необычных людей, которых импресарио собирал по всей стране, девушка выделялась какой-то особой располагающей трогательностью. Один из парней, тоже лилипут, незамедлительно воспылал к даме страстью и предложил руку и сердце. Но ухажёр оказался на целых 7 лет младше. И Лавиния отдала предпочтение другому претенденту по имени Чарльз Стрэттон.
И зимой 1863 года пара обвенчалась. Свидетелями на церемонии выступили недовольный отвергнутый Джордж Натт и самая младшая дочь семьи Уоррен, Милли, которая уродилась такой же маленькой.
Но церемонией, билеты на которую стоили в среднем 50 долларов, всё не закончилось. Спустя положенное время молодая жена стала появляться на шоу с малышом. Она не подтверждала, что ребёнок её, но и не отрицала этого.
В действительности это оказался только пиар-ход импресарио. Барнум для подогрева интереса публики «арендовал» по приезду в каждый город ребёнка в местном приюте, а после окончания выступления отдавал его назад.
Чарльз и Лавиния не обзавелись собственными наследниками. На женщину слишком повлиял печальный пример с её обожаемой младшей сестрой. Крошка Минни была ещё на 10 сантиметров ниже. Вышла замуж за довольно высокого мужчину. Но семейное счастье оказалось слишком скоротечным: спустя год она скончалась от осложнений при родах.
Тяжело «королева» перенесла и смерть мужа. Даже хотела завязать с выступлениями. Но накопленных средств оказалось слишком мало для безбедного существования. Лавиния продолжила работу, а потом снова вышла замуж за коллегу по сцене. После завершения карьеры пара вернулась в родной город, открыла магазинчик и занялась торговлей.
«Королева лилипутов» ушла из жизни в 1919 году по естественным причинам, дожив до почтенного возраста 78 лет.
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