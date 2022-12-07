Что стало с моделью, которая 2 года назад поразила всех своей темной кожей

Аниянг Денг родом из Южного Судана стала известна в сети 2 года назад. Тогда девушка опубликовала свои фото, которые удивили пользователей по всему миру. Кожа девушки была настолько темной, что люди не могли поверить в то, что она - настоящая.
Именно в Южном Судане, по словам девушки, живут самые темные и высокие люди. Однако ее семья переехала в Австралию, где она столкнулась с непониманием. Многие пытались навязать ей, что нужно отбелить кожу. Но она осталась собой.
После всплеска внимания к Аниянг, в 2020 ее заметили модельные агенства. Сейчас она представляет интересы wearekomodo, снимается для разных брендов.
А еще зарабатывает деньги, публикуя фото на платных платформах для взрослых.
Ее кожа по-прежнему такая же темная. Модель подчеркивает свою уникальность, выбирая контрастную одежду, часто светлых оттенков.
В соцсетях на нее подписаны более полумиллиона человек.
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