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Что стало с моделью, которая 2 года назад поразила всех своей темной кожей

Что стало с моделью, которая 2 года назад поразила всех своей темной кожей

Автор:
07 декабря 2022 12:38
Метки: аниянг денг   интересно   модель   модель необычная   темная кожа   фото   
2292
6

Аниянг Денг родом из Южного Судана стала известна в сети 2 года назад. Тогда девушка опубликовала свои фото, которые удивили пользователей по всему миру. Кожа девушки была настолько темной, что люди не могли поверить в то, что она - настоящая.

Именно в Южном Судане, по словам девушки, живут самые темные и высокие люди. Однако ее семья переехала в Австралию, где она столкнулась с непониманием. Многие пытались навязать ей, что нужно отбелить кожу. Но она осталась собой.

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После всплеска внимания к Аниянг, в 2020 ее заметили модельные агенства. Сейчас она представляет интересы wearekomodo, снимается для разных брендов.

А еще зарабатывает деньги, публикуя фото на платных платформах для взрослых.

Ее кожа по-прежнему такая же темная. Модель подчеркивает свою уникальность, выбирая контрастную одежду, часто светлых оттенков.

В соцсетях на нее подписаны более полумиллиона человек.

Источник:

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Метки: аниянг денг   интересно   модель   модель необычная   темная кожа   фото   
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6  комментариев
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765k
А.Берестенко Полчаса назад
Она точно негритянка?

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66k
Варакин Алексей 6 минут назад
Про черный мерседес с красным кожанным салоном уже шутили?
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13k
sonic24a 9 минут назад
Ну какбэ ничего, но скиньте 3Д модельку покрутить?
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2k
Алекс Чебурашкин 23 минуты назад
И что с ней стало???
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424
Павел Кузнецов 23 минуты назад
Интересный типаж у дамочки...
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38k
Александр 38 минут назад
Уверен, модельные агентства обратили на нее внимание ДО того, как она переехала в Австралию, подставила черную попёнку кому надо и оппа. она уже гринго. А бред, про советы отбелить кожу родились в голове ее агентства, с целью на фоне хайпа по нигерам немного поднять рейтинги.
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