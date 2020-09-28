Инста-модель делится секретами идеального снимка

Фотографии инста-модели Кимберли Дуглас в инстаграме кажутся произведением профессионального фотографа, сделанными в прекрасно оборудованной студии. На самом деле, Кимберли снимается в собственной гостиной и на заднем дворе, и самостоятельно готовит фон для каждого снимка из подручных материалов. Как можно сделать профессиональный студийный снимок своими руками в домашних условиях, она раскрывает в серии фотоиллюстраций.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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