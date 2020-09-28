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Инста-модель делится секретами идеального снимка

Инста-модель делится секретами идеального снимка (55 фото)

Автор:
28 сентября 2020 12:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Instagram   Кимберли Дуглас   интересно   модель   своими руками   фото   фото и фон   фотографии   
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55
Фотографии инста-модели Кимберли Дуглас в инстаграме кажутся произведением профессионального фотографа, сделанными в прекрасно оборудованной студии. На самом деле, Кимберли снимается в собственной гостиной и на заднем дворе, и самостоятельно готовит фон для каждого снимка из подручных материалов. Как можно сделать профессиональный студийный снимок своими руками в домашних условиях, она раскрывает в серии фотоиллюстраций.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   Кимберли Дуглас   интересно   модель   своими руками   фото   фото и фон   фотографии   
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57k
Доктор Джонс 3 часа назад
Бесполезное существо...
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48k
smakido 53 минуты назад
Заморочилась ....
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akurys 2 часа назад
Да отпустили-бы её уже наконец в "пампасы"....
Ведь явно страдает существо в городской среде.
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5k
Rus77 3 часа назад
А что она такая стрёмная?...
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8k
Serg2001 3 часа назад
Это ж сколько у неё свободного времени!... )) Хотя с таким унылым фейсом скорее всего парня у нее нет...
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