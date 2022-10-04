Как выглядела Ирина Шейк до того, как уехала из российской глубинки покорять США

Ирина Валерьевна Шайхлисманова, более известная как Ирина Шейк, знаменитая модель русского происхождения. Она настолько востребована в свои 36 лет, что почти ни один показ не проходит без ее участия. Еще она встречалась с Криштиану Роналду и была замужем за актером Брэдли Купером, от которого у модели есть дочь.