Как выглядела Ирина Шейк до того, как уехала из российской глубинки покорять США

Ирина Валерьевна Шайхлисманова, более известная как Ирина Шейк, знаменитая модель русского происхождения. Она настолько востребована в свои 36 лет, что почти ни один показ не проходит без ее участия. Еще она встречалась с Криштиану Роналду и была замужем за актером Брэдли Купером, от которого у модели есть дочь.
Ирина Шейк родилась в Еманжелинске, город рядом с Челябинском. Она окончила школу, а затем поступила в местный университет в Челябинске. Местное агенство заметило девушку и предложид=ло ей работу моделью в организации "Светлана".
В 2004 году Ирина выиграла Челябинский конкурс красоты. Там ее заметила скаут Гия Джикидзе, которая открыла миру еще и Наталью Водянову (и других русских моделей). Она предложила ей стать профессиональной моделью.
С 2005 Ирина начала работать в Европе, а затем и в США.
Ее первый серьезный контакт случился в 2007 с бельевым брендом Intimissimi. С тех пор карьера модели пошла вверх.
Сегодня мы решили вспомнить, как же выглядела девушка до того, как стала знаменитой, и какой ее разглядела скаут, предложившая стать моделью.
Обратите внимание на окружающую обстановку, так жили многие, знакомые ковры на стенах.
Свои корни модель не забывает: она поет дочке русские песни, вспоминает родню и даже приезжала, чтобы повидаться с бабушкой.
В соцсетях модель часто делится архивными фото, не стесняясь прошлой жизни.
А вам нравится Ирина Шейк?
Источник:
АНТИФИШКИ
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"...Шайхлисманова, более известная как Ирина Шейк, знаменитая модель русского происхождения.", интересно с какого хера РУССКОГО. Стандартное лицо без национальности. И фамилия конечно типично РУССКАЯ.
-тогда бы уж татарские пела.
Ходят по рукам и по кругу что их все среди своих знают.
Или просто считаете, что красивая женщина не может быть порядочной?
Автор, у вас неправильно написана фраза «спать с богатыми в поисках выгоды»