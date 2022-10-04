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Как выглядела Ирина Шейк до того, как уехала из российской глубинки покорять США

Как выглядела Ирина Шейк до того, как уехала из российской глубинки покорять США

Автор:
04 октября 2022 11:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитостит   интересно   ирина шейк   история   история модели   модель   русская модель   фото   шоу бизнес   
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Ирина Валерьевна Шайхлисманова, более известная как Ирина Шейк, знаменитая модель русского происхождения. Она настолько востребована в свои 36 лет, что почти ни один показ не проходит без ее участия. Еще она встречалась с Криштиану Роналду и была замужем за актером Брэдли Купером, от которого у модели есть дочь.

Ирина Шейк родилась в Еманжелинске, город рядом с Челябинском. Она окончила школу, а затем поступила в местный университет в Челябинске. Местное агенство заметило девушку и предложид=ло ей работу моделью в организации "Светлана".


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В 2004 году Ирина выиграла Челябинский конкурс красоты. Там ее заметила скаут Гия Джикидзе, которая открыла миру еще и Наталью Водянову (и других русских моделей). Она предложила ей стать профессиональной моделью.


С 2005 Ирина начала работать в Европе, а затем и в США.


Ее первый серьезный контакт случился в 2007 с бельевым брендом Intimissimi. С тех пор карьера модели пошла вверх.


Сегодня мы решили вспомнить, как же выглядела девушка до того, как стала знаменитой, и какой ее разглядела скаут, предложившая стать моделью.

Обратите внимание на окружающую обстановку, так жили многие, знакомые ковры на стенах.

Свои корни модель не забывает: она поет дочке русские песни, вспоминает родню и даже приезжала, чтобы повидаться с бабушкой.

В соцсетях модель часто делится архивными фото, не стесняясь прошлой жизни.


А вам нравится Ирина Шейк?

Источник:

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Метки: звезды   знаменитостит   интересно   ирина шейк   история   история модели   модель   русская модель   фото   шоу бизнес   
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71  комментарий
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15k
Колька Валеркин сын 2 дня назад
А кто это?
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146
Странник 6 часов назад
Дааа, сколько злости и зависти в людях, страшно. Порадуйтесь за нее, у нее получилось и слава богу. Разве было бы плохо, если бы у нас тем или иным образом получилось заработать и мы смогли бы помочь родным и близким, и еще, про ее моральный облик никто из нас не знает, только домыслы со злости и зависти. Удачи ей и всем нам!!!
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−58
Сигизмунд Лазаревич 2 дня назад
Да полно таких в молодости было..
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−1
Василий 2 дня назад
Млин, я один не знаю кто это?
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70k
Пётровыч 2 дня назад
Держите пацаны
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905
Просто прохожий 2 дня назад
Как была в детстве беспородной дворняжкой так и осталась. Её даже "хорошенькой" не назовешь. Ложилась под знаменитостей, плюс мощная раскрутка и пожалуйста-типа "звиЗда" или созвучное слово.
"...Шайхлисманова, более известная как Ирина Шейк, знаменитая модель русского происхождения.", интересно с какого хера РУССКОГО. Стандартное лицо без национальности. И фамилия конечно типично РУССКАЯ.
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1k
Сеня Зайцев 2 дня назад
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915
Lexx 2 дня назад
Слыхал про такую, но её рожу только сейчас увидел. Вообще никогда не интересовала.
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1k
metrolog 2 дня назад
Никогда не нравилась.
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576
Вадим 2 дня назад
А с каких это пор Челябинский экономический колледж в который поступила Ирина Шайхлисламова, стал университетом?
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40k
Сергей 2 дня назад
И ЧЁ? Татарка татаркой.
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226
Александр Поляков 2 дня назад
кто это ?
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60k
Опиум для народа 2 дня назад
-"Свои корни модель не забывает: она поет дочке русские песни"-
-тогда бы уж татарские пела.
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9k
Сол Гудман 2 дня назад
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6k
Leo Sun 2 дня назад
Делаем выводы, господа: все, кто спрашивает, кто это - новореги, потому что на "Фишках" посты про Ирину Шейк периодически появляются.
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378
Vovin Deggial 2 дня назад
А чего ей стесняться то? Нормальная жизнь, как у миллионов...
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3k
Vad 2 дня назад
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1k
Sergius SPb 2 дня назад
Обычная история модели-приживалки.Таких, по нужным местам, где можно встретить денежных мешков пруд пруди.
Ходят по рукам и по кругу что их все среди своих знают.
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303
Kra Sergius SPb 2 дня назад
А вы с ней лично знакомы?.. Или с модельным бизнесом?..

Или просто считаете, что красивая женщина не может быть порядочной?
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6k
GROMOZEKA 2 дня назад
«Покорять США»

Автор, у вас неправильно написана фраза «спать с богатыми в поисках выгоды»
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494
Виктор Чикалев 2 дня назад
Б..я, кто это?
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1k
Сергей 2 дня назад
"Предложид=ло" - это шедевр :)
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