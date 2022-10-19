Модель с синдромом Дауна доказала, что болезнь - не приговор

Синдром Дауна - хромосомная патология, при которой отмечается нарушение умственного развития и различные внешние дефекты. Однако в последнее время это диагноз не мешает людям активно вести социальную жизнь и становиться популярными.
Мы узнали историю 14-летней Моники Майерс из Канады, которая не только подписала контракт с международным модельным агентством Zebedee, но и прошлась по подиуму во время Нью-Йоркской Недели моды.
Стефани Майерс - мать девочки - призналась "Имея дочь с синдромом Дауна, вы не склонны забегать вперед вперед, вы живете настоящим моментом. Я очень рада за Монику, она делает то, что заставляет ее чувствовать себя счастливой и нужной"
Моника с детства любила все, что связано с прическами, макияжем и платьями. Примерно с 2-х лет она дефилировала перед родными.
В последнее время все больше моделей с синдромом Дауна стали делиться своими историями успеха, потому Моника тоже решила попробовать.
Подобные мероприятия доказывают, что у каждого есть возможность заниматься любимым делом, что мир моделинга открыт к новым талантам.
Моника также выступила на Неделе детской моды в Торонто. Во время показов девочка выглядит уверенной и спокойной. "Я чувствовала себя потрясающе, на мне были такие красивые наряды, и я встретила много действительно крутых людей", - поделилась впечатл
Мама Моники говорит, что не знает, что ждет их в будущем, но надеется, что дочка сможет заниматься тем, что ей нравится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это будет... трансцендентно.
Как заепали эти все дауны, гомики, трансы и прочая поИбень!
В этом мире вообще осталось место для здоровых, красивых, умных людей?
жалко таких людей, но все равно не нравится эта навязанная публичность