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Модель с синдромом Дауна доказала, что болезнь - не приговор

Модель с синдромом Дауна доказала, что болезнь - не приговор

Автор:
19 октября 2022 16:52
Метки: интересно   любопытно   модель   показ   синдром дауна   фото   
1460
6

Синдром Дауна - хромосомная патология, при которой отмечается нарушение умственного развития и различные внешние дефекты. Однако в последнее время это диагноз не мешает людям активно вести социальную жизнь и становиться популярными.

Мы узнали историю 14-летней Моники Майерс из Канады, которая не только подписала контракт с международным модельным агентством Zebedee, но и прошлась по подиуму во время Нью-Йоркской Недели моды.



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Моника с детства любила все, что связано с прическами, макияжем и платьями. Примерно с 2-х лет она дефилировала перед родными.


В последнее время все больше моделей с синдромом Дауна стали делиться своими историями успеха, потому Моника тоже решила попробовать.



Подобные мероприятия доказывают, что у каждого есть возможность заниматься любимым делом, что мир моделинга открыт к новым талантам.


Мама Моники говорит, что не знает, что ждет их в будущем, но надеется, что дочка сможет заниматься тем, что ей нравится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   любопытно   модель   показ   синдром дауна   фото   
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28  комментариев
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я с уважением и сочувствием отношусь к людям с врожденной патологией, но С@ка, как же за@бали окна овертона
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976
Просто прохожий 9 минут назад
Ничего нового. Европа и америка давно управляется даунами(не с синдромом дауна, а просто даунами). Ну а теперь разрешили всем использовать болезнь ребенка в корыстных целях. Это их нравы.
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3k
Parus59 13 минут назад
Что за необъяснимая тяга у автора к различным девиантам? Что ни пост, то персонаж из кунсткамеры. Автор, а что с тобой не так? Ожирение, витилиго, ДЦП, заячья губа или проказа? А, может быть горбатый сифилис? Ты расскажи нам, не стесняйся, пожалеем, поможем чем сможем.
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126k
Аааа Полчаса назад
Зачем это тут?
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4k
Rubiroid_47 37 минут назад
Сделайте её премьер-министром!
Это будет... трансцендентно.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 42 минуты назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 44 минуты назад
как будет жить эта девка бес родителей? вот словит мама инсульт, и куда даун пойдёт?
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507
Gigantes Час назад
Зачем выставлять на показ всякие уродства?
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6k
Mixalych Час назад
Т.е. как не приговор? Типо что, теперь не даун?
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1k
Гремлин Час назад
"""она делает то, что заставляет ее чувствовать себя счастливой и нужной"""

Как заепали эти все дауны, гомики, трансы и прочая поИбень!
В этом мире вообще осталось место для здоровых, красивых, умных людей?
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4k
Евгений Д 2 часа назад
А мне такое не нравиться,
жалко таких людей, но все равно не нравится эта навязанная публичность
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1k
emporio_ss 2 часа назад
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1k
Егор 2 часа назад
Да и не болезнь это вовсе.
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3k
Трям 2 часа назад
У пендосов всегда были популярны фрик-шоу.
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49k
dima423 2 часа назад
Ну это типа из жалости?)
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5k
Copycat 2 часа назад
но я все равно не ощущаю эстетического удовольствия созерцать такую модель - да я понимаю это недуг, бывает но в моем понимании модель это то на что приятно смотреть
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3k
kca-opa 2 часа назад
Как не прискорбно, приговор, максимум 20 и ещё немного лет и всё, природу не обманешь, с таким синдромом бороться не умеют, да и никогда не сумеют, диагностировать на ранних стадиях беременности научились, дальше выбор родителей, мучить себя и ребёнка 20 лет или нет
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