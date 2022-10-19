Модель с синдромом Дауна доказала, что болезнь - не приговор

В последнее время все больше моделей с синдромом Дауна стали делиться своими историями успеха, потому Моника тоже решила попробовать.

Подобные мероприятия доказывают, что у каждого есть возможность заниматься любимым делом, что мир моделинга открыт к новым талантам.