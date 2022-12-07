История, растянувшаяся на 30 лет, доказала, что иногда ученье – это тьма, а не свет

Стражам закона понадобилось время, чтобы разобраться. Ведь прошло очень много времени, и о пропавшей аспирантке давно забыли. У женщины не оказалось страховки, банковской карты, мобильного телефона. До выяснения личности лже-Шнайдер задержали.

Прибыли срочно вызванные родственники. Мать и брат (отца к тому времени уже не было в живых) опознали пропавшую. Но только через стекло: от личной встречи Петра категорически отказывалась, истерила, кричала. А самые родные люди, для которых мир перевернулся, плакали и не могли понять причины такого поведения Петры.

Все эти годы женщина перебивалась случайными заработками, которых хватало на оплату съемной квартиры и еду. И упорно писала ту самую диссертацию…

Как призналась сама беглянка, в семье не было насилия, побоев или чего-то такого, что могло вынудить на отчаянный шаг.