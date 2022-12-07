История, растянувшаяся на 30 лет, доказала, что иногда ученье – это тьма, а не свет

Отец так и не дождался встречи с любимой дочерью. А мать хоть и увидела её, но словно встретила призрак с отдалённо знакомыми чертами, а не родного человека.
Девушка просто вышла из общежития и исчезла. Так, увы, бывает. Спустя положенное время власти признали ее умершей. Но родные чувствовали, что в деле не все так просто, и продолжали надеяться и искать.
Петра Пажитка – 24-летняя аспирантка из немецкого Брауншвейга вышла 24 июля 1984 года из общежития. У девушки был запланирован визит к стоматологу, после чего Петра должна была поехать навестить родителей в Вольфсбурге (примерно 30 километров от Брауншвейга).
Соседкам по комнате Петра сказала, что будет отсутствовать пару недель: побудет у родителей и спокойно займется диссертацией. Но каково же было их удивление, когда через три дня обеспокоенные родители прибыли в общежитие: домой дочь не приехала. И даже пропустила день рождения собственного брата.
В полиции признали, что это как раз классический случай исчезновения человека, который произошел без единой зацепки: ни планов, ни свидетелей, ничего. Передача о пропавшей аспирантке по телевизору ничего не дала.
Спустя 5 лет родители получили на руки свидетельство о смерти. И так и продолжали оставаться в неведении. А дальше события получили развитие. Но только 31 год спустя! На окраине Дюссельдорфа, который находится более чем в 300 километрах от Брауншвейга, в съемной квартире одинокой женщины произошло ограбление. 11 сентября 2015 года воры взломали дверь и вынесли все, что представляло какую-то ценность. Прибывшие на вызов полицейские попросили хозяйку предъявить документы. Назвавшаяся фрау Шнайдер немолодая женщина подумала и заявила, что она – Петра Пажитка.
Стражам закона понадобилось время, чтобы разобраться. Ведь прошло очень много времени, и о пропавшей аспирантке давно забыли. У женщины не оказалось страховки, банковской карты, мобильного телефона. До выяснения личности лже-Шнайдер задержали.
Прибыли срочно вызванные родственники. Мать и брат (отца к тому времени уже не было в живых) опознали пропавшую. Но только через стекло: от личной встречи Петра категорически отказывалась, истерила, кричала. А самые родные люди, для которых мир перевернулся, плакали и не могли понять причины такого поведения Петры.
Все эти годы женщина перебивалась случайными заработками, которых хватало на оплату съемной квартиры и еду. И упорно писала ту самую диссертацию…
Как призналась сама беглянка, в семье не было насилия, побоев или чего-то такого, что могло вынудить на отчаянный шаг.
Побег она подстроила, долго готовилась к этому, копила деньги, которых должно было хватить на первое время в «изгнании». Подругам специально сказала про поездку к родителям, чтобы те не забили тревогу.
История вышла резонансной. И местные психологи даже ввели специальный термин – «синдром Петры Пажитки». Большинство специалистов сошлись во мнении, что девушка испытывала сильнейший стресс во время работы над диссертацией. Она хотела сделать работу как можно лучше, но ее все отвлекали, мешали.
Петра сбежала, сосредоточилась на задаче, а диссертации превратилась в бессмысленную самоцель. Женщина просто частично помешалась. При этом где-то краем сознания она понимала, что причинила боль родным, поэтому закрыла дверь в прошлое, отгородилась от мира и вычеркнула былую жизнь.
С прессой женщина наотрез отказалась общаться. Хотя ей обещали приличный гонорар. С матерью и братом на контакт так и не пошла и даже заявила на них в полицию о преследовании. Ни на одно письмо отчаявшейся матери дочь так и не ответила.
Источник:
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лучше быть с красной мордой, чем с красным дипломом....
Интересно, у кого красный диплом, это кому-то хоть что-то дало ?