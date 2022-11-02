Милые убийцы: как девочки-подростки совершили самый страшный грех из всех возможных?

Девочки – неземные существа, сотканные из конфет, секретов, смеха, игрушек и помад. Но встречаются среди них и маленькие демоницы – настоящие исчадия ада с ангелоподобной внешностью, которые дадут фору и взрослым преступникам.
Миссис Хонора Паркер скончалась летом 1954 года, упав во время прогулки в парке с дочерью и ее подругой. Оснований не верить им не было: 16-летняя Полин и ее подруга Джульет Хьюм, которая была на год младше, все так ярко описали и рассказали. Такая трагедия…
Но у нее была предыстория. Тем более что на шее, голове и лице 45-летней женщины имелись раны. Она что, падала многократно? Здесь нужно вернуться к моменту, когда зародилась дружба – странная болезненная дружба двух подростков. Отца Джульет назначили ректором в университете Кентербери.
Семья переехала, и юная Хьюм пошла в местную школу для девочек. Угрюмая, замкнутая и необщительная Полин сразу потянулась к обаятельной, открытой и яркой Джульет. Родителей последней поощряли эту дружбу, считая, что она поможет дочери освоиться на новом месте.
По сравнению с миленькой подругой Полин была почти что дурнушкой: колючий взгляд исподлобья, вытянутое лицо, жесткие непослушные волосы. К тому же девочка была не совсем здорова физически: перенесла в детстве остеомиелит и страдала от болей в ноге. Проводила время за творчеством, старалась поменьше сталкиваться с окружающими.
В семье ее новой подруги, благополучной и эталонной внешне, тоже не все было гладко: отец занимался наукой, мать вела светскую жизнь и занималась в основном собой. Девочки сблизились на фоне освобождения от физкультуры: Полин мешала нога, а Джульет подточил здоровье перенесенный туберкулез.
По некоторым данным, девичья дружба переросла в романтические отношения. Доподлинно неизвестно, так это или нет, но девушки испытывали какую-то неразрывную почти что осязаемую связь друг с другом.
Вскоре супруги Генри и Хильда Хьюм приняли решение о разводе. И предложили девушке поехать к тетке в Африку, где был наиболее подходящий для ее больных легких климат. Рыдающая Хьюм сообщила о грядущем отъезде подруге. Та успокоила, что поедет с ней. Хоть в Африку, хоть на край света.
Родителям Джульет было все равно: пусть едет. А мать Полин, давно подметившая странности в девичьей дружбе, отказалась отпустить дочь на край света. Злоба… Дикая, черная, затопляющая поднялась из глубин души девушки. Она и раньше злилась на мать: та ругала за плохие оценки, могла и шлепнуть. Да еще и не состояла с отцом в браке, чего девушка очень стыдилась.
Отъезд только через твой труп? Как скажешь, мама. Ведь есть подруга, с которой у них одна душа и жизнь на двоих. Договор, подписанный кровью. Джульет не отказала. Когда миссис Паркер нагнулась на прогулке, чтобы рассмотреть красивый камушек, в ход пошел кусок кирпича. Били по очереди, пока все не было кончено.
Юных убийц взяли в тот же день. Смертной казни им помог избежать возраст. Записи в дневниках, где было подробно описано планируемое убийство, показали, что девицы были вполне здоровы психически и отдавали себе отчет в своих действиях.
Свободу они получили через пять лет. Вышли с новыми документами и требованием никогда больше не видеться друг с другом. Поразительно, но бывшие подруги жили в Шотландии, недалеко друг от друга, даже не подозревая об этом.
Полин после освобождения стала Хилари Натан. Получила высшее образование, некоторое время работала в школе. Потом переехала в Британию. Сейчас это старушка 84 лет, которая ведет одинокий замкнутый образ жизни.
В отличие от бывшей подруги, ставшей Энн Перри – популярной писательницей детективного жанра. Жизнь благодаря гонорарам за книги она вела вполне даже роскошную: хороший дом, прислуга, помощь семье брата, уход за престарелой матерью.
Несколько лет назад из тихой деревушки Перри перебралась в Голливуд. Половину доходов отдает на благотворительность. Журналисты раскопали правду о ее личности после выхода фильма «Небесные создания» по мотивам жизни и преступления девушек. Перри боялась, что правда разрушит ее карьеру. Но ничего такого не случилось: этот факт только подстегнул интерес к ее книгам. Некоторые посчитали, что был всего лишь грамотный пиар-ход.
Перри заняла позицию несчастной девочки, которая попала под влияние более авторитарной подруги (хотя во время следствия специалисты признали, что ведущей и катализатором в паре была именно Джульет). Впрочем, мнения Полин об этом не узнать: она сдержала слово, не искала встреч с подругой, с которой разделила самое страшное преступление, и живет практически отшельницей. И не исключено, что ее преследует образ самого близкого человека, которого она собственными руками лишила жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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