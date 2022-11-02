Милые убийцы: как девочки-подростки совершили самый страшный грех из всех возможных?

Миссис Хонора Паркер скончалась летом 1954 года, упав во время прогулки в парке с дочерью и ее подругой. Оснований не верить им не было: 16-летняя Полин и ее подруга Джульет Хьюм, которая была на год младше, все так ярко описали и рассказали. Такая трагедия…

Но у нее была предыстория. Тем более что на шее, голове и лице 45-летней женщины имелись раны. Она что, падала многократно? Здесь нужно вернуться к моменту, когда зародилась дружба – странная болезненная дружба двух подростков. Отца Джульет назначили ректором в университете Кентербери.