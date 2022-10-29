История стойкого сталевара, не посрамившего своей страны и чести

Одним из самых лучших стахановцев в период расцвета этого движения был признан сталевар Макар Мазай. Простой парень из народа демонстрировал, что пятилетка за 4 года – это реально.
С 9 лет мальчишке – уроженцу станицы Ольгинской Краснодарского края пришлось пойти в батраки: от рук белогвардейцев пал его отец. И паренек с младых лет усвоил, что такое нелегкий труд.
На металлургический завод он вместе с четырьмя такими же простыми парнями прибыл, когда ему исполнилось 20 лет. Ребята отправились трудиться разнорабочими, польстившись на громкие посулы и радужные обещания. Впоследствии Макар вспоминал:
После первой смены у меня сильно кружилась голова, температура внутри была запредельной, тяжело было даже опытным сталеварам, а нам тем более. Четверо моих товарищей на следующий день не смогли выйти в смену – я остался один. Сказать, что мне очень нравится эта работа – нельзя.
У Мазая было только начальное образование, ведь в сельской местности при тяжелой работе для этого просто не хватало времени. Читать парень умел, а вот с письмом было хуже. Дабы исправить ситуацию, он поступил в техникум и с усердием начал заполнять пробелы.
Затем пришла очередь курсов горного института. Здесь Мазай приобрел уже практические навыки и знания, необходимые ему в работе.
Горячий призыв молодого специалиста даже опубликовали в газете:
С начала октября этого года по коллективному решению 6 близлежащих заводов была принята следующая мера: увеличить производство стали с 45 тысяч тонн до 60 тысяч тонн в сутки. Это позволит вывести металлургическую отрасль Советского Союза на 1 место среди всей Европы.
А его немыслимые показатели – 12 тонн стали с одного квадратного метра пода печи заставили и других сталеваров повысить свои до 8-9 тонн. За энтузиазм, дисциплину и поддержание заданных темпов лучший сталевар СССР был награжден автомобилем и получил грант на получение образования в академии.
Завод Ильича, на котором трудился Мазай, занял первое место во всесоюзных соревнованиях. Поставленный план рабочие смогли выполнить за 3,8 года вместо 5 лет. А Макар, отправившийся на всесоюзный съезд, произнес там знаменитую фразу: «Зальём глотки фашистов горячим металлом». Она дала старт программе импортозамещения и стала ее лозунгом.
После начала войны немцы захватили завод. Но не смогли справиться с производством: запуск оборудования и непонимание процессов стали для них неразрешимой проблемой. И они решили захватить лучшего сталевара, заставить его работать. А тот должен был вдохновить своим примером товарищей, что позволило бы заводу снова полноценно работать.
Макара нашли и взяли под арест. Начались посулы и увещевания. Фашисты задаривали рабочего подарками, обещали курсы и должности. Потом в ход пошли физическое воздействие и пытки. Но Мазай стойко выдержал их, категорически отказался от сотрудничества с оккупантами.
Стойкость, волю, характер, мужество и силу духа продемонстрировал стахановец. Поняв, что этого человека не сломить и не сломать, фашисты решили в назидание другим казнить сталевара. Макара расстреляли в ноябре 1941 года. Несгибаемому герою был всего 31 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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