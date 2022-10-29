История стойкого сталевара, не посрамившего своей страны и чести

У Мазая было только начальное образование, ведь в сельской местности при тяжелой работе для этого просто не хватало времени. Читать парень умел, а вот с письмом было хуже. Дабы исправить ситуацию, он поступил в техникум и с усердием начал заполнять пробелы.

Затем пришла очередь курсов горного института. Здесь Мазай приобрел уже практические навыки и знания, необходимые ему в работе.

Горячий призыв молодого специалиста даже опубликовали в газете: