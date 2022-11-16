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Нетипичные женские ретро-снимки, по которым так интересно изучать историю

Нетипичные женские ретро-снимки, по которым так интересно изучать историю

Автор:
16 ноября 2022 13:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Девушка   Прошлое   женщина   ностальгия   описание   события   факты   это интересно   
2627
17
Перед вами подборка удивительных исторических фотографий о нелёгкой женской доле. Не секрет, что именно на представительницах прекрасной половины человечества всегда сильнее всего отражались перемены в мире. Сегодня поговорим про их права, моду и образ жизни.
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Источник:

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Метки: Девушка   Прошлое   женщина   ностальгия   описание   события   факты   это интересно   
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6  комментариев
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1k
КолдурасЪ Час назад
Комментарий к фото
Эх,были же телочки симпотные,и без силикона во всех местах!
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159
Ffffff Ffffffffff 10 минут назад
С какой целью они так стоят? Кто не свернул шею - тот гейша?

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4k
Александр Николаевич 16 минут назад
Интересные фото.+
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3k
Parus59 41 минуту назад
да, их и сейчас полно
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1k
Fiverknot 45 минут назад
Шведка прям своими жестами намекает солдату в карауле;)
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91
Саша Fiverknot Полчаса назад
Да уж, намёк так намёк. А ему, увы, не положено. Взял бы да и положил...
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