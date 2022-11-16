Нетипичные женские ретро-снимки, по которым так интересно изучать историю

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Перед вами подборка удивительных исторических фотографий о нелёгкой женской доле. Не секрет, что именно на представительницах прекрасной половины человечества всегда сильнее всего отражались перемены в мире. Сегодня поговорим про их права, моду и образ жизни.
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Девушка и солдат почетного королевского караула. Стокгольм. Королевство Швеция. 1970-е года
Бывшая узница нацистского концлагеря Равенсбрюк демонстрирует на Нюрнбергском процессе следы издевательств в присутствии дающего пояснения врача, 1946 год
Колонизатор-купец использует местную женщину в качестве транспорта. Бенгалия, Британская Индия. 1903 год
Вендинговый автомат для загара, 1930 год. Всего за 10 центов дамы могли покрыть себя загаром прямо на улице
Источник:
АНТИФИШКИ
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