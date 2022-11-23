Ночная валькирия: как юная лётчица воевала в Великой Отечественной войне

Молоденькая, хрупкая, миниатюрная, с огромными ясными глазами девушка. Глядя на неё, сложно представить, какое мужество и силу духа она проявила в сложное для своей страны время.
Большую часть вылетов юная летчица Лидия Целовальникова осуществляла в темное время суток, когда решающую роль играет фактор внезапности. Удары по позициям перед важными боями, уничтожение колонн вражеской техники – все это с риском для жизни девушка совершала ради единственной, но такой важной цели – приблизить долгожданную Победу.
Целовальникова грезила о том, чтобы стать штурманом. Но для достижения этого требовались месяцы скрупулезной методичной работы. Обучаясь, она одновременно трудилась вооруженцем.
Наконец, наступил знаковый день, которого Лидия так долго ждала. 13 сентября 1943 году девушку зачислили в полк ночных бомбардировщиков. Вместе с напарницей они доставляли бойцам, располагавшимся на подступах к Крыму, оружие и продовольствие. После сброса груза приходилось преодолевать подконтрольную гитлеровцам зону. И тогда летчица переводила машину на бреющий полет, чтобы привлечь минимум внимания.
Не каждый вылет проходил успешно. Однажды самолет Целовальниковой оказался поврежденным в результате пулеметного обстрела. Понимая, что на поврежденной машине не сможет преодолеть Керченский залив, Целовальникова посадила самолет на песчаной косе, встретила советских зенитчиков и доложила командованию об успешном выполнении задания.
Лидия Целовальникова принимала участие в боях за Кавказ, участвовала в освобождении Беларуси, Крыма, Кубани. Летчица относилась к тем самым «ночным ведьмам», которые возникали, словно из ниоткуда, и под покровом тьмы наносили точные удары по целям – вражеским позициям. Внешне невысокая худенькая Лида меньше всего напоминала бойца. Но по сути своей она была именно воином – несгибаемым, стойким, смелым и отчаянным.
Забавный случай с ее ростом произошел во время вручения награды в 1945 году. Специально для этого в часть прибыл Рокоссовский. Фамилия Целовальниковой значилась в списке первой. И когда она вышла вперед для награждения, то постаралась вытянуться, чтобы казаться хоть немного выше. Но даже с такими усилиями едва дотягивала маршалу до плеча. Тот улыбнулся, что-то произнес и в заключении сказал: «Поздравляю, наш «богатырь», с боевой наградой!». И вручил летчице орден Отечественной войны I степени.
Порядка 600 вылетов совершила за годы ВОВ Целовальникова. После войны она оставила службу, вернулась в родной город, отучилась в институте, пошла работать на завод.
О службе Лидия Михайловна вспоминала редко и с не слишком большой охотой. Но иногда делилась воспоминаниями о тех тяжелых днях и годах. И хотя радостных моментов, естественно, было мало, но именно в это время она встретила настоящих друзей и доказала себе и другим, что не стоит судить по внешности. Ведь даже хрупкая дюймовочка может стать отважным «богатырем».
Источник:
АНТИФИШКИ
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