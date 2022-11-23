Ночная валькирия: как юная лётчица воевала в Великой Отечественной войне

Целовальникова грезила о том, чтобы стать штурманом. Но для достижения этого требовались месяцы скрупулезной методичной работы. Обучаясь, она одновременно трудилась вооруженцем.

Наконец, наступил знаковый день, которого Лидия так долго ждала. 13 сентября 1943 году девушку зачислили в полк ночных бомбардировщиков. Вместе с напарницей они доставляли бойцам, располагавшимся на подступах к Крыму, оружие и продовольствие. После сброса груза приходилось преодолевать подконтрольную гитлеровцам зону. И тогда летчица переводила машину на бреющий полет, чтобы привлечь минимум внимания.

Не каждый вылет проходил успешно. Однажды самолет Целовальниковой оказался поврежденным в результате пулеметного обстрела. Понимая, что на поврежденной машине не сможет преодолеть Керченский залив, Целовальникова посадила самолет на песчаной косе, встретила советских зенитчиков и доложила командованию об успешном выполнении задания.