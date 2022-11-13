Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний?

В США за это действие предполагается до 10 лет дополнительно к сроку заключения.

Но совершенно иначе дело обстоит в Германии и еще нескольких странах.

Там беглеца, конечно, будут разыскивать и в тюрьму вернут.

Но вот наказания за побег не будет. То есть срок лишения свободы не увеличится из-за самой попытки вырваться на свободу.

Но почему так?

Что побудило законодательную систему Германии и еще ряда стран исключить наказание за побег из своих уголовных кодексов?

Полет души не остановить…

В Германии этой традиции уже более 100 лет.

В конце XIX века немецкие законодатели решили развести два понятия: право обладать свободой и право стремиться на волю.