Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний?

В России, как и в большинстве стран мира, попытка сбежать из мест заключения трактуется как новое преступление. За него полагается наказание, то есть прибавка к уже имеющемуся сроку лишения свободы. 313 статья УК РФ подразумевает, что виновным в зависимости от обстоятельств придется сидеть на 3-5 лет дольше.
В США за это действие предполагается до 10 лет дополнительно к сроку заключения.
Но совершенно иначе дело обстоит в Германии и еще нескольких странах.
Там беглеца, конечно, будут разыскивать и в тюрьму вернут.
Но вот наказания за побег не будет. То есть срок лишения свободы не увеличится из-за самой попытки вырваться на свободу.
Но почему так?
Что побудило законодательную систему Германии и еще ряда стран исключить наказание за побег из своих уголовных кодексов?
Полет души не остановить…
В Германии этой традиции уже более 100 лет.
В конце XIX века немецкие законодатели решили развести два понятия: право обладать свободой и право стремиться на волю.
Они сочли, что первое можно регулировать. Если человек совершил преступление, что суд ограничивает его право иметь свободу.
А вот право всеми силами желать стать свободным германские законодатели определили как неотъемлемое и не подлежащее ограничению.
Поэтому в Германии человек может мечтать о свободе, стремиться к ней и искать путь на волю.
Если человек убегает из тюрьмы в Германии, его будут искать, принудительно вернут в заключение. Но срок не добавят.
Такого же принципа придерживаются в Мексике, Австрии и Бельгии.
Впрочем, это не позволяет беглецу чувствовать себя совсем безнаказанным.
…но есть нюансы!
Законодательство в этих странах не предусматривает срок за сам побег.
Но будет пристально рассматривать все сопутствующие обстоятельства. И скорее всего найдет в них признаки иных преступлений.
Беглец совершил подкоп — порча имущества.
Использовал чужой пропуск или форму — подлог и кража.
Ударил охранника — телесные повреждения.
Взял авто — угон.
Сговор с персоналом — подкуп или шантаж должностных лиц.
Ну и, конечно, все противоправные деяния на воле будут наказуемы.
При таком подходе совершить побег в чистом виде, не нарушив ни одну другую статью законодательства — маловероятно.
К тому же, по возвращении в тюрьму беглеца могут подвергнуть мерам дисциплинарного взыскания: ограничение свиданий, изолятор и так далее.
А те, кто будут помогать беглецу, получат реальные сроки за препятствие правосудию — до 5 лет.
Но за сам побег сумевшему исчезнуть из мест заключения срок добавят.
Переиграл и уничтожил!
Этот принцип удавалось использовать нескольким беглецам.
Самым известным случаем является история предпринимателя Джоеля Каплана.
В 1971 году он сбежал из мест заключения в Мексике, не преступив ни одного закона.
Он пробрался мимо зазевавшейся охраны, не нанеся вреда ни людям, ни имуществу.
Честно купил за имевшиеся у него на воле деньги вертолет.
Добрался до места парковки своего — не угнанного, не украденного самолета.
Долетел до Калифорнии, имея легальную лицензию и согласованный маршрут. Справедливости ради, необходимо заметить, что нерасторопная охрана мексиканской тюрьмы так долго не замечала его отсутствия, что Каплану хватило времени связаться с управлением полетами и легально попросить разрешения на вылет и коридор движения.
Джоелю никто не помогал бежать — по крайней мере, этого не удалось доказать.
Таможня была пройдена по настоящим документам. Каплан, как гражданин США, имел полное право вернуться в свою страну. А на родине к нему вопросов не возникло. Каплану пришлось лишь на несколько лет затаиться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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