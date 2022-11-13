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Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний?

Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний?

Автор:
13 ноября 2022 09:32
Сообщество : Факты
Метки: Германия   заключенный   интресно   люди   наказание   побег   тюрьма   фото   
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В России, как и в большинстве стран мира, попытка сбежать из мест заключения трактуется как новое преступление. За него полагается наказание, то есть прибавка к уже имеющемуся сроку лишения свободы. 313 статья УК РФ подразумевает, что виновным в зависимости от обстоятельств придется сидеть на 3-5 лет дольше.

В США за это действие предполагается до 10 лет дополнительно к сроку заключения.

Но совершенно иначе дело обстоит в Германии и еще нескольких странах.

Там беглеца, конечно, будут разыскивать и в тюрьму вернут.

Но вот наказания за побег не будет. То есть срок лишения свободы не увеличится из-за самой попытки вырваться на свободу.


Но почему так?

Что побудило законодательную систему Германии и еще ряда стран исключить наказание за побег из своих уголовных кодексов?


Полет души не остановить…

В Германии этой традиции уже более 100 лет.

В конце XIX века немецкие законодатели решили развести два понятия: право обладать свободой и право стремиться на волю.

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Они сочли, что первое можно регулировать. Если человек совершил преступление, что суд ограничивает его право иметь свободу.

А вот право всеми силами желать стать свободным германские законодатели определили как неотъемлемое и не подлежащее ограничению.

Поэтому в Германии человек может мечтать о свободе, стремиться к ней и искать путь на волю.

Если человек убегает из тюрьмы в Германии, его будут искать, принудительно вернут в заключение. Но срок не добавят.

Такого же принципа придерживаются в Мексике, Австрии и Бельгии.

Впрочем, это не позволяет беглецу чувствовать себя совсем безнаказанным.

…но есть нюансы!

Законодательство в этих странах не предусматривает срок за сам побег.

Но будет пристально рассматривать все сопутствующие обстоятельства. И скорее всего найдет в них признаки иных преступлений.

Беглец совершил подкоп — порча имущества.

Использовал чужой пропуск или форму — подлог и кража.

Ударил охранника — телесные повреждения.

Взял авто — угон.

Сговор с персоналом — подкуп или шантаж должностных лиц.

Ну и, конечно, все противоправные деяния на воле будут наказуемы.

При таком подходе совершить побег в чистом виде, не нарушив ни одну другую статью законодательства — маловероятно.

К тому же, по возвращении в тюрьму беглеца могут подвергнуть мерам дисциплинарного взыскания: ограничение свиданий, изолятор и так далее.

А те, кто будут помогать беглецу, получат реальные сроки за препятствие правосудию — до 5 лет.

Но за сам побег сумевшему исчезнуть из мест заключения срок добавят.

Переиграл и уничтожил!

Этот принцип удавалось использовать нескольким беглецам.

Самым известным случаем является история предпринимателя Джоеля Каплана.

В 1971 году он сбежал из мест заключения в Мексике, не преступив ни одного закона.

Он пробрался мимо зазевавшейся охраны, не нанеся вреда ни людям, ни имуществу.

Честно купил за имевшиеся у него на воле деньги вертолет.

Добрался до места парковки своего — не угнанного, не украденного самолета.

Долетел до Калифорнии, имея легальную лицензию и согласованный маршрут. Справедливости ради, необходимо заметить, что нерасторопная охрана мексиканской тюрьмы так долго не замечала его отсутствия, что Каплану хватило времени связаться с управлением полетами и легально попросить разрешения на вылет и коридор движения.

Джоелю никто не помогал бежать — по крайней мере, этого не удалось доказать.

Таможня была пройдена по настоящим документам. Каплан, как гражданин США, имел полное право вернуться в свою страну. А на родине к нему вопросов не возникло. Каплану пришлось лишь на несколько лет затаиться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   заключенный   интресно   люди   наказание   побег   тюрьма   фото   
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