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"Господи! Прости её за оскорбления и злобу!": россияне, которых Пугачёва назвала "продажными тварями", ответили певице

"Господи! Прости её за оскорбления и злобу!": россияне, которых Пугачёва назвала "продажными тварями", ответили певице

Автор:
07 декабря 2022 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   артистка   оскорбление   ответила   россияне   соцсети   хейт   шоу бизнес   
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Примадонна снова напомнила о себе, ответив на вопрос, как она борется с хейтерами. Без желчи и злобы не обошлось, что разозлило интернет-пользователей.

Алла Борисовна утверждает, что она счастлива. Но вот незадача: говорят, что если человек счастлив, то готов делиться своей радостью. А у Пугачёвой что ни пост, то поток коричневой субстанции.

Совсем недавнон а израильском телевидении вышло расследование местного журналиста Равива Друкера о репатриантах из России, который, в частности, решил проверить, всё ли чисто с обретением израильского гражданства у наших бывших соотечественников: Максима Галкина (признан физлицом-иноагентом), Аллы Пугачёвой и Ксении Собчак. Оказалось, что, мягко говоря, в этом деле есть к чему придраться.


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Алла Борисова молчать не стала и запостила в запрещенной Сети фото с уничижительным комментарием, в котором обратилась к своим недоброжелателям. Примадонна считает всю эту возню вокруг её персоны заказной, и вопеки всему она счастлива, а для "жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов" она просит прощения у Господа. "Ибо не ведают, что творят".



После этих слов комментаторы разделились на два лагеря. Одни по-прежнему поддерживают АБ, другие недоумевают: сколько же в этой старухе пожилой артистке желчи.

  • "Господи прости её ,за оскорбление и злобу..."
  • "Кто продажный то??? Наверно те люди,которые собирали копейки или на всю пенсию покупали былет на ваш концерт? Кто вас боготворил? А вы на всех на**рали! Сидите теперь там,так будет лучше!!!"
  • "Поимённо, назовите продажных …вы же смелые сейчас, никого и ничего не боитесь…а, мы за этих продажных помолимся…у себя на Родине"
  • "Стыдно и мерзко от слов Пугачевой .Где деньги зарабатывала , туда плевать …."
  • "Не нравится сидеть в заточении?На Родину хочется?Но все, уже нельзя! Сиди теперь и давись своей желчью там!!!"

Похоже, Алла Борисовна вслед за Лаймой Вайкуле считает, что "содержала всю Россию", раз уж готова оскорблять тех, кто в свое время покупал билеты на её концерты?


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Метки: Алла Пугачева   артистка   оскорбление   ответила   россияне   соцсети   хейт   шоу бизнес   
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9  комментариев
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9k
Ф Ив Полчаса назад
Меня обескураживает не желчь Пугачевой, а то, что есть кто-то, кто зная ее позицию заходит на ее страницу читает то, что она пишет, и потом тиражирует.
Лучшее наказание для таких как Пугачева это забвение.
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15k
Сергей 56 секунд назад
Высоцкий В.С.

Мишка Шифман башковит
У его предвиденье.
«Что мы видим, говорит,
Кроме телевиденья?!
Смотришь конкурс в Сопоте
И глотаешь пыль,
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!»

Мишка также сообщил
По дороге в Мнёвники,
Говорит: «Голду Меир я словил
В радиоприёмнике…»
И такое рассказал,
Ну до того красиво,
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.

Я сперва-то был не пьян,
Возразил два раза я
Говорю: «Моше Даян
Стерва одноглазая.
Агрессивный, бестия,
Чистый фараон.
Ну, а где агрессия
Там мне не резон».

Мишка тут же впал в экстаз
После литры выпитой
И говорит: «Они же нас
Выгнали с Египета!
Оскорбления простить
Не могу такого!
Я позор желаю смыть
С Рождества Христова!»

Мишка взял меня за грудь,
Говорит: «Мне нужна компания!
Мы ж с тобой не как-нибудь
Просто здравствуй-до свидания.
Мы побредём, паломники,
Чувства придавив!..
Хрена ли нам Мнёвники
Едем, вон, в Тель-Авив!»

Я сказал: «Я вот он весь,
Ты же меня спас в порту».
Но, говорю, загвоздка есть:
Русский я по паспорту.
Только русские в родне,
Прадед мой Самарин,
Если кто и влез ко мне,
Так и тот татарин.

Мишку Шифмана не трожь,
С Мишки прочь сомнения:
У его евреи сплошь
В каждом поколении.
Вон дед параличом разбит
Бывший врач-вредитель…
А у меня антисемит
На антисемите.

Мишка врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их,
Там гинекологов одних
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути
Потому что слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит безработица!

Мишка мой кричит: «К чертям!
Виза или ванная!
Едем, Коля, море там
Израилеванное!..»
Видя Мишкину тоску
(А он в тоске опасный),
Я ещё хлебнул кваску
И сказал: «Согласный!»

…Хвост огромный в кабинет
Из людей, пожалуй, ста.
Мишке там сказали «нет»,
Ну, а мне «пожалуйста».
Он кричал: «Ошибка тут!
Это я еврей!..»
А ему говорят: «Не шибко тут!
Выйди, вон, из дверей!»

Мишку мучает вопрос:
Кто здесь враг таинственный?
А ответ ужасно прост
И ответ единственный.
Я в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу.
Мишка пьёт проклятую,
Говорит, что за графу
Не пустили пятую.
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4k
Frank Borman Минуту назад
Кто хейтит Кошердонну своими хейтами - тот антисемит! Антисемяку на гиляку!
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1k
Андрей Филиппов 7 минут назад
Старая проститутка.
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2k
Палыч 21 минуту назад
считает всю эту возню вокруг её персоны заказной ©
===========
Очень напоминает старуху из "Сказки о рыбаке и рыбке".
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
Чем меньше о ней будут писать и вспоминать, тем быстрее её забудут.
Не нужно ворошить палкой коровью лепёшку, так она быстрее засохнет и не будет вонять.
Так же нужно и с Аллочкой поступить.
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27k
Ваня Полчаса назад
на помойку ее давно пора... задолбала старая хабалка своими закидонами...
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