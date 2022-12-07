"Господи! Прости её за оскорбления и злобу!": россияне, которых Пугачёва назвала "продажными тварями", ответили певице

Алла Борисовна утверждает, что она счастлива. Но вот незадача: говорят, что если человек счастлив, то готов делиться своей радостью. А у Пугачёвой что ни пост, то поток коричневой субстанции.

Совсем недавнон а израильском телевидении вышло расследование местного журналиста Равива Друкера о репатриантах из России, который, в частности, решил проверить, всё ли чисто с обретением израильского гражданства у наших бывших соотечественников: Максима Галкина (признан физлицом-иноагентом), Аллы Пугачёвой и Ксении Собчак. Оказалось, что, мягко говоря, в этом деле есть к чему придраться.