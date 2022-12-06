Аллу Пугачеву, Ксению Собчак и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства

Алла Борисовна вместе с супругом живёт в Израиле. Они сняли особняк, отправили детей в школу и обустроились на новом месте. Пугачёва ведёт хозяйство, Галкин гастролирует - его график расписан до апреля 2023 года.

Возвращаться в Россию не планируют. А Примадонна отвечает на критику в свой адрес: