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Аллу Пугачеву, Ксению Собчак и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства

Аллу Пугачеву, Ксению Собчак и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства

Автор:
06 декабря 2022 17:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Израиль   венчание   гражданство   крещение   ксения собчак   максим галкин   православие   
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Сообщают, что Галкин теперь не имеет право на гражданство, а у Пугачевой вообще нет еврейских корней. То же касается и Собчак.

Алла Борисовна вместе с супругом живёт в Израиле. Они сняли особняк, отправили детей в школу и обустроились на новом месте. Пугачёва ведёт хозяйство, Галкин гастролирует - его график расписан до апреля 2023 года.

Возвращаться в Россию не планируют. А Примадонна отвечает на критику в свой адрес:

«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят“. Вот и всё. Всем привет!»

Но сейчас к звёздной паре появились вопросы. Израильский журналист Равив Друкер выяснил, что Пугачева и Галкин венчались, значит супруг принял православие. А местные законы лишают права на репатриацию для евреев, которые сменили веру. Значит и гражданство они получить не могут. У Аллы Борисовны еврейских корней нет, так что у неё ситуация аналогичная.

А Ксения Собчак попала под пристальное внимание Ханана Ахитова, экс-главы консульского отдела «Натива» — организации, репатриирующей евреев из Восточной Европы, СНГ и Балтии.

Он сообщил, что она получила израильский паспорт и сразу улетела в Москву. По словам Ахитова, «организация недостаточно проверяет репатриантов».

Позже появилась информация, что 41% наших соотечественников, которые получили израильский паспорт с марта 2022 года, уже вернулись в Россию.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Израиль   венчание   гражданство   крещение   ксения собчак   максим галкин   православие   
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22  комментария
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13k
Александр 2 часа назад
Хватит постить эту слякоть! Предать забвению, если вернуться - то анафеме. Закрыли вопрос.
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9k
Juli Полминуты назад
я вот одного не очень догоняю.. Натуя они вообще устроили эти "крысиные бега" из России? их здесь никто не щемил вроде..жили в шоколаде..Никто их замки не отбирал...Галкин испугался мобилизации или хотел педиков пропагандировать дальше? а старая курица зачем? Собчачка будто просто таблетосы от шизы принять забыла..кому сейчас до них дело?
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123
Maxim Russo 12 минут назад
Только не это! УМОЛЯЮ!!! Пусть всё остаётся, как есть! К своим - в Израильщину!
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4k
Горожанин 16 минут назад
"А местные законы лишают права на репатриацию для евреев, которые сменили веру".

И эти люди весь Интернет загадили своим агрессивным, воинственным атеизмом
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356
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Господь велел прощать, а там - прямое злословие и уже не первый раз. К чему этот выпендрёж, когда очевидно, что к верующим ты отношения не имеешь?
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3k
SR Полчаса назад
Евреи всегда делают только то, что выгодно им. Было выгодным дать гражданство - дали, будет выгодным отобрать - отберут. А причины всегда найдутся. И для первого и для второго.
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12k
a_komolow Полчаса назад
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9k
Shtoppi 42 минуты назад
Их и иже с ними и российского гражданства лишить нужно. С предателями только так и надо.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 44 минуты назад
Я уже забыл о них!....а вы опять!
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68k
most 45 минут назад
зашел в пост прочитать комменты, вверх прокрутил посмотреть кто аффтор
Аааа, опять August!
вопросов больше нет, только он постит эту куйню...
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1k
Nick Z 46 минут назад
Давайте дальше их пиарить, чтоб не забыли этих звёзд
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20k
ЦСКА 49 минут назад
"Заказная травля"! О как! Когда шлюхам говорят: "Пошли вон б.яди, продлевать не будем!"
Это оказывается-заказная травля! Усцаться можно!
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23k
Добрый Алабай 57 минут назад
И куда же делись жидовские корни пугачевой?
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9k
Игорь Час назад
.... У Аллы Борисовны еврейских корней нет.... - не уверен
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−2
ruslan d 2 часа назад
Ну даже если лишат их гражданства , думаю не пропадут ... там связи есть ...
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13
Mountain Fox 2 часа назад
К престарелой прибалтийской профурсетке пусть поезжает - вместе же СССР содержали, вот и пусть им выдадут часть советского наследства. А Израиль они не содержали, поэтому оттуда ссаными тряпками. Престарелые богини-содержательницы, ёпта.
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29k
Владимир 2 часа назад
Это уже смешно становится. Вся эта дебильная клоунада..
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August

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