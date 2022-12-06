Аллу Пугачеву, Ксению Собчак и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства

Сообщают, что Галкин теперь не имеет право на гражданство, а у Пугачевой вообще нет еврейских корней. То же касается и Собчак.
Алла Борисовна вместе с супругом живёт в Израиле. Они сняли особняк, отправили детей в школу и обустроились на новом месте. Пугачёва ведёт хозяйство, Галкин гастролирует - его график расписан до апреля 2023 года.
Возвращаться в Россию не планируют. А Примадонна отвечает на критику в свой адрес:
«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят“. Вот и всё. Всем привет!»
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Но сейчас к звёздной паре появились вопросы. Израильский журналист Равив Друкер выяснил, что Пугачева и Галкин венчались, значит супруг принял православие. А местные законы лишают права на репатриацию для евреев, которые сменили веру. Значит и гражданство они получить не могут. У Аллы Борисовны еврейских корней нет, так что у неё ситуация аналогичная.
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А Ксения Собчак попала под пристальное внимание Ханана Ахитова, экс-главы консульского отдела «Натива» — организации, репатриирующей евреев из Восточной Европы, СНГ и Балтии.
Он сообщил, что она получила израильский паспорт и сразу улетела в Москву. По словам Ахитова, «организация недостаточно проверяет репатриантов».
Позже появилась информация, что 41% наших соотечественников, которые получили израильский паспорт с марта 2022 года, уже вернулись в Россию.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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И эти люди весь Интернет загадили своим агрессивным, воинственным атеизмом
Аааа, опять August!
вопросов больше нет, только он постит эту куйню...
Это оказывается-заказная травля! Усцаться можно!
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