Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой

Украинские СМИ, запостившие снимок документа, уверяют, что паспорт подлинный. В принципе, теперь понятно поведение АБ.
Алла Борисовна несколько дней назад снова улетела в Израиль и, похоже, возвращаться не собирается. Напоследок Примадонна облила россиян грязью, а после стало известно, что чета Пугалкиных продает свой огромный замок. Похоже, сжигают мосты.
Вот и появившийся в Сети снимок загранпаспорта подтверждает эту версию. Судя по фото, документ сделан в мае нынешнего года.
При этом по законам Израиля даркон - заграничный паспорт - можно получить лишь через три месяца после обретения гражданства - и то, если процедура проводится по ускоренному протоколу. Согласно правилам, первый даркон действует в течение года, однако, если получивший его будет проживать в Израиле, то следующий загранпаспорт будет действителен уже пять лет.
В принципе, у супруга Пугачёвой, М.Галкина (физлицо, признанное иноагентом), есть гражданство Израиля, а потому АБ, как его законная жена, могла также получить гражданство.
Между тем, концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова от комментариев отказалась. Также она не стала комментировать последний пост примадонны, за который господин Милонов попросил лишить певицу звания "народной артистки РФ".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Налетай! Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь под Москвой
- Алла Пугачёва тайно посетила Россию
- "Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян
- В СПЧ хотят увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших российское гражданство
- Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Уехали - и уехали. Всё. Забыли.
Готовить просвещения дух!
И опыт, сын ошибок трудных
И гений, парадоксов друг!
Вот вспомнил эти стихи и в свете этого поста они как то заиграли по-новому. Много чего удивительного можно узнать, если посмотреть на многих медийных личностей. Надо бы теперь в телеящике при каждом интервью к фамилии прилеплять картинку с флагом страны гражданства.
Пугачева туда где старые косточки погреть круглогодично.
Звание "народной" со всеми выплатами и бизнесами у Пугачевой надо срезать.
Прима-первая, донна-женщина. Она ПЕРВАЯ????
После выхода песни «Примадонна» за Аллой Пугачёвой закрепилось неофициальное звание «Примадонна» или «Прима».
- Ма питом!*
*С чего вдруг(ивр.)