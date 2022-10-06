Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой

При этом по законам Израиля даркон - заграничный паспорт - можно получить лишь через три месяца после обретения гражданства - и то, если процедура проводится по ускоренному протоколу. Согласно правилам, первый даркон действует в течение года, однако, если получивший его будет проживать в Израиле, то следующий загранпаспорт будет действителен уже пять лет.





В принципе, у супруга Пугачёвой, М.Галкина (физлицо, признанное иноагентом), есть гражданство Израиля, а потому АБ, как его законная жена, могла также получить гражданство.





Между тем, концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова от комментариев отказалась. Также она не стала комментировать последний пост примадонны, за который господин Милонов попросил лишить певицу звания "народной артистки РФ".