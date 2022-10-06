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Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой

Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой

Автор:
06 октября 2022 08:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Примадонна   артистка   гражданство   даркон   паспорт   пугачева   шоу бизнес   эмиграция   
1135
3

Украинские СМИ, запостившие снимок документа, уверяют, что паспорт подлинный. В принципе, теперь понятно поведение АБ.

Алла Борисовна несколько дней назад снова улетела в Израиль и, похоже, возвращаться не собирается. Напоследок Примадонна облила россиян грязью, а после стало известно, что чета Пугалкиных продает свой огромный замок. Похоже, сжигают мосты.


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Вот и появившийся в Сети снимок загранпаспорта подтверждает эту версию. Судя по фото, документ сделан в мае нынешнего года.


При этом по законам Израиля даркон - заграничный паспорт - можно получить лишь через три месяца после обретения гражданства - и то, если процедура проводится по ускоренному протоколу. Согласно правилам, первый даркон действует в течение года, однако, если получивший его будет проживать в Израиле, то следующий загранпаспорт будет действителен уже пять лет.


В принципе, у супруга Пугачёвой, М.Галкина (физлицо, признанное иноагентом), есть гражданство Израиля, а потому АБ, как его законная жена, могла также получить гражданство.


Между тем, концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова от комментариев отказалась. Также она не стала комментировать последний пост примадонны, за который господин Милонов попросил лишить певицу звания "народной артистки РФ".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Примадонна   артистка   гражданство   даркон   паспорт   пугачева   шоу бизнес   эмиграция   
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23  комментария
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17k
Наталья 2 часа назад
Может хватит уже постить о каждом чихе примадонны и ее жиголо?
Уехали - и уехали. Всё. Забыли.
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26k
Ваня 20 минут назад
как-то...

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4k
perekrestok 22 минуты назад
Как много нам открытий чудных
Готовить просвещения дух!
И опыт, сын ошибок трудных
И гений, парадоксов друг!
Вот вспомнил эти стихи и в свете этого поста они как то заиграли по-новому. Много чего удивительного можно узнать, если посмотреть на многих медийных личностей. Надо бы теперь в телеящике при каждом интервью к фамилии прилеплять картинку с флагом страны гражданства.
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4k
Frank Borman 40 минут назад
Ой, вей. Как говорится, рыба ищет, где глубже, а человек - где брюху сытнее и жопе теплее. А в Израиле тепло, не то что в России. Так что у Оримадонны жопа не будет мерзнуть. Таки да.
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1k
Sergius SPb 49 минут назад
Максимка уехал туда где круглый год можно ходить в юбке и яйца не обморозить.
Пугачева туда где старые косточки погреть круглогодично.
Звание "народной" со всеми выплатами и бизнесами у Пугачевой надо срезать.
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19k
ЦСКА 59 минут назад
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911
Lexx Час назад
Интересно, как арлекино будет на иврите.
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10k
Rus77 Час назад
Просыпаться каждый день и видеть это уепище, хуже наказания нет! Хотя глиномесу пох..
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123
Sata33 Час назад
Сенсация , у еврея есть израильский паспорт ))))
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16k
Ал Час назад
Да когда ж её забудут то ???!!!
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11k
GMN Час назад
Какая примадонна???? Это она сама так себя назвала, скромная....
Прима-первая, донна-женщина. Она ПЕРВАЯ????
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8k
Trenzel2003 Час назад
А теперь берем кредит на этот паспорт.
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5k
Copycat 2 часа назад
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9k
Александр 2 часа назад
Вырубите на х*й!!!
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32k
ACU900 2 часа назад
-Алла Борисовна, это правда, говорят, у вас есть израильское гражданство?
- Ма питом!*
*С чего вдруг(ивр.)
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12k
котегRUS 2 часа назад
думаю что это не утка... думаю что это курица..
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Тогда все понятно. Сценарий отточен годами. Сначала молчим в тряпочку, потом, клгда есть ксива, начинаем огрызаться, а потом - льем помои. Все сходится.
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792
Жирный бот 2 часа назад
Да какая разница какое еще гражданство у артистов? Я понимаю когда у политика второе гражданство..Многие получали израильское гражданство для удобства путешествий по миру
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