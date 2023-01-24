"Пока страна страдает, они на джетах летают": украинцы негодуют из-за роскошной жизни внуков Софии Ротару

Его сверстникам не удалось избежать мобилизации, но об этом внук Ротару больше не думает. Все его планы связаны с музыкой. "На данный момент хочу сосредоточиться на продюсировании музыки по-настоящему — закончить треки, которые находятся в стадии разработки, а также начать новые проекты на следующий год. У меня запланирован релиз на начало 2023 года на берлинском лейбле Poesie Musik, и я в восторге. Я также веду разговор с imprint Fayer из Edu Imbernon о возможном релизе, которому тоже очень рад", — делится он.





Между тем, простые украинцы негодуют: если и живёшь с золотой ложкой во рту, то зачем этим хвалиться? В комментариях под постами внуков в соцсетях довольно много негативных отзывов, в которых подписчики недовольны тем, что "золотая молодежь" не считает нужным быть чуточку скромнее, пока их сверстники скитаются в качестве беженцев по чужбине или воюют на фронте.





Сама София Ротару все эти нападки на внуков не комментирует. Она давно не появляется на людях и живёт тихой жизнью пенсионерки. Обеспеченной и счастливой пенсионерки. Дети и внуки в безопасности, денег достаточно - о чём еще мечтать?