"Пока страна страдает, они на джетах летают": украинцы негодуют из-за роскошной жизни внуков Софии Ротару

За годы многолетней успешной карьеры певица успела обеспечить безбедную жизнь не только себе, но и всей своей семье. Внуки Ротару тоже не бедствуют и активно пользуются финансами бабушки, ведя роскошную жизнь за рубежом, что очень раздражает простых украинцев.
Внуки Софии Михайловны не отказывают себе в красивой жизни. Да и зачем, если есть деньги. Пусть не свои, а бабушкины.
В соцсетях регулярно появляются фото- и видеосвидетельства роскошной жизни Софии и Анатолия - детей единственного сына Ротару Руслана.
21-летняя София Евдокименко давно живёт на два континента. В США она учится, а отдыхает в Европе. Девушка привыкла к дорогим курортам и элитным ресторанам, и регулярно балует подписчиков в соцсетях фотографиями из роскошных отелей, спа, салонов красоты и бутиков.
Симпатичная блондинка совсем недавно отдыхала на вилле Ротару в Италии, а после бизнес-классом улетела в США.
28-летний внук артистки Анатолий после начала СВО вместе с отцом пытался покинуть Украину нелегальным путем, но не удачно. 7 марта у города Могилёв-Подольского его вместе с отцом задержали пограничники. Правда, потом отпустили - видимо, имя Ротару и, разумеется, некоторая сумма денег, спасла мужчин от мобилизации.
Сейчас сын и внук Ротару благополучно обосновались в Европе. Анатолий предпочитает не говорить о политике. Он строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN и мечтает покорить Запад. Молодой человек признается, что "этот год, безусловно, был самым сложным в жизни, но также и самым преобразующим". Он сообщает, что "вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". "Более шести месяцев жил настоящим кочевником. Это многому научило меня, подарило новый взгляд на происходяще", — откровенничал Анатолий несколько месяцев назад.
Его сверстникам не удалось избежать мобилизации, но об этом внук Ротару больше не думает. Все его планы связаны с музыкой. "На данный момент хочу сосредоточиться на продюсировании музыки по-настоящему — закончить треки, которые находятся в стадии разработки, а также начать новые проекты на следующий год. У меня запланирован релиз на начало 2023 года на берлинском лейбле Poesie Musik, и я в восторге. Я также веду разговор с imprint Fayer из Edu Imbernon о возможном релизе, которому тоже очень рад", — делится он.
Между тем, простые украинцы негодуют: если и живёшь с золотой ложкой во рту, то зачем этим хвалиться? В комментариях под постами внуков в соцсетях довольно много негативных отзывов, в которых подписчики недовольны тем, что "золотая молодежь" не считает нужным быть чуточку скромнее, пока их сверстники скитаются в качестве беженцев по чужбине или воюют на фронте.
Сама София Ротару все эти нападки на внуков не комментирует. Она давно не появляется на людях и живёт тихой жизнью пенсионерки. Обеспеченной и счастливой пенсионерки. Дети и внуки в безопасности, денег достаточно - о чём еще мечтать?
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Кончится бабушка, кончатся и денежки!