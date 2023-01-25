"Вас, русских, не любят, а меня любят": Анна Нетребко разозлила россиян

Ну а что в 2006 году Нетребко вручили орден «Герой Труда Кубани» за выдающиеся заслуги и награду певица получала лично из рук мэра - это, наверное, мелочи, не достойные внимания.

После такого ответа артистка получила много комментариев:

«Ну ничего себе ответ, я была о Вас лучшего мнения»;

«А она и говорит на камеру не по-русски. И пишет уже давно не по-русски свои посты»;

«Очень жаль, Анна, одним росчерком пера все перечеркнули и показали свое отношение к России и к народу русскому, очень жаль, до сих пор я боготворила Вас, а теперь отпишусь. Очень разочарована в Вас»;

«На Кубани плохие люди живут?»;

«Показательное выпячивание «как я живу после предательства Родины», не делает вам чести... хоть вы и «дива», но души у вас нет!»;

«Это все, конечно, хорошо, но петь вы научились в России, можно быть хоть немного благодарной».

Впрочем, Анна Нетребко уже давно живет за рубежом. С началом спецоперации оперной певице пришлось несладко: её запланированные концерты в ведущих театрах мира отменили, новых предложений не было. Пытаясь сохранить карьеру и не порвать окончательно с родиной, Нетребко проявляла чудеса дипломатии. Впрочем, многие считали эту позицию попыткой усидеть на двух стульях. Чтобы сохранить карьеру, артистке пришлось выступить с публичным заявлением, в котором она сообщила, что является резидентом Австрии, живёт там и платит налоги именно этой стране, а не России.