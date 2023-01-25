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"Вас, русских, не любят, а меня любят": Анна Нетребко разозлила россиян

"Вас, русских, не любят, а меня любят": Анна Нетребко разозлила россиян

Автор:
25 января 2023 14:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нетребко   артистка   опера   певица   подписчики   политика   соцсети   шоу бизнес   
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Оперная дива резко выразилась в адрес своих российских поклонников, когда ей напомнили о родине.


Совсем недавно Анна Нетребко побывала на Венском балу. Выложив фото и видео с мероприятия, она стокнулась с критикой своих подписчиков. Одна из поклонниц посетовала, что жизнь певицы за границей простой не назовёшь, ведь русских сейчас там не любят. "Ты же наша кубанская казачка", - написала комментаторша - и получила резкий ответ, из которого следовало, что русских не любят, но Нетребко - совсем другой коленкор. К ней там относятся совсем иначе. Да и Кубань по мнению артистки упоминать не стоило, ведь большую и лучшую часть жизни она прожила не там.



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Ну а что в 2006 году Нетребко вручили орден «Герой Труда Кубани» за выдающиеся заслуги и награду певица получала лично из рук мэра - это, наверное, мелочи, не достойные внимания.


После такого ответа артистка получила много комментариев:  

  • «Ну ничего себе ответ, я была о Вас лучшего мнения»;
  • «А она и говорит на камеру не по-русски. И пишет уже давно не по-русски свои посты»;
  • «Очень жаль, Анна, одним росчерком пера все перечеркнули и показали свое отношение к России и к народу русскому, очень жаль, до сих пор я боготворила Вас, а теперь отпишусь. Очень разочарована в Вас»;
  • «На Кубани плохие люди живут?»;
  • «Показательное выпячивание «как я живу после предательства Родины», не делает вам чести... хоть вы и «дива», но души у вас нет!»;
  • «Это все, конечно, хорошо, но петь вы научились в России, можно быть хоть немного благодарной».

Впрочем, Анна Нетребко уже давно живет за рубежом. С началом спецоперации оперной певице пришлось несладко: её запланированные концерты в ведущих театрах мира отменили, новых предложений не было. Пытаясь сохранить карьеру и не порвать окончательно с родиной, Нетребко проявляла чудеса дипломатии. Впрочем, многие считали эту позицию попыткой усидеть на двух стульях. Чтобы сохранить карьеру, артистке пришлось выступить с публичным заявлением, в котором она сообщила, что является резидентом Австрии, живёт там и платит налоги именно этой стране, а не России.


И было бы странным после такого политического каминг-аута пытаться и дальше прикидываться россиянкой. Родилась Нетребко в Краснодаре, в 16 лет поступила в музыкальное училище имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, после - в консерваторию. Её крестным отцом в музыке стал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, благодаря которому кубанская девочка Аня получила мировую известность, славу и контракты в лучшие театры мира. Впрочем, зачем об этом вспоминать, когда можно думать, что девочка, мывшая после занятий в консерватории пол, всего добилась сама, и ничем никому не обязана.

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Метки: Нетребко   артистка   опера   певица   подписчики   политика   соцсети   шоу бизнес   
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20  комментариев
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23k
Добрый Алабай 54 минуты назад
В Средние века хорошо было организовано с этими скоморохами, клоунами и лицедеями. Не понравилось выступление - голову с плеч долой. Понравилось - накормили. Иногда денежку дали. И все знали своё место. А теперь сделали из них кумиров, ставят на пьедестал и целуют во все выступающие места. А они этого никак не заслужили. В общем, пора возвращаться к старой системе вознаграждений. Опять же, бездарности быстро отсеются.
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72k
Доктор Джонс 2 минуты назад
Типичный манкурт...
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676
Kra 17 минут назад
ну, это ее позиция и она ее высказала...
Могла бы, конечно, без сравнения "вас-меня", но это уже воспитание...
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1k
Эрик Полчаса назад
"Вас, русских, не любят, а меня любят": Анна Нетребко...
Да, мы Русские, на всеобщую любовь и не напрашиваемся!
Мы живём правилами Всевышнего, да и уважение ко всем у нас по чину.
Токмо ежели к нам не по-людски кто подходит, это мы переживём, а уважать и побаиваться себя - заставим!
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10k
Shtoppi 39 минут назад
хохлушек в европах любют ))) заказывают за n-ное еоличество евро в час и любют, по разному и во все поры ))))
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4k
Frank Borman 45 минут назад
Да и хрен с ней. Хохлушка идет нах@р.
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189
ruslan d 54 минуты назад
Да же не знал кто это , пока вики не открыл ...
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4k
Трям 57 минут назад
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13k
котегRUS Час назад
а кто это вообще такая ?..
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24k
Андрей Час назад
Да и хрен на неё!
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6k
Бу Час назад
ее провидение и так наказало - сын не совсем здоровый.
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