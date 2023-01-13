Макро-снимки насекомых, которые поражают своими деталями

899
24
Благодаря фотографам природы мы можем увидеть то, что обычно скрыто от глаз, и считать в этом посыл. Бельгийский фотограф Ники Колемонт (Niki Colemont) уже больше 5 лет посвящает свою жизнь фотографии разной живности в естественной среде обитания. Это интересный и творческий процесс, требующий внимания к деталям, и конечно же, любви ко всему живому. Он делает макро-фотографии насекомых и разных обитателей природы - и получаются невероятно детальные снимки. Оцените его работы!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных
- Добрые фото с белками, заряженные хорошим настроением
- 20+ удивительных кадров из мира животных
- Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва
- 20+ захватывающих снимков с дикими животными
Метки: Фотографии дикая природа дикие животные животные насекомые подборка природа фото фотограф фотографы
Новости партнёров
реклама