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Макро-снимки насекомых, которые поражают своими деталями

Макро-снимки насекомых, которые поражают своими деталями

Автор:
13 января 2023 21:17
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   насекомые   подборка   природа   фото   фотограф   фотографы   
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Благодаря фотографам природы мы можем увидеть то, что обычно скрыто от глаз, и считать в этом посыл. Бельгийский фотограф Ники Колемонт (Niki Colemont) уже больше 5 лет посвящает свою жизнь фотографии разной живности в естественной среде обитания. Это интересный и творческий процесс, требующий внимания к деталям, и конечно же, любви ко всему живому. Он делает макро-фотографии насекомых и разных обитателей природы - и получаются невероятно детальные снимки. Оцените его работы!
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Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   насекомые   подборка   природа   фото   фотограф   фотографы   
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4  комментария
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Вишенка Крокодилова 2 часа назад
С каких пор улитка и лягушка - насекомые?
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93k
parallax 59 минут назад
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