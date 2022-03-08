Мужчина делает забавные снимки с белками

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Фотограф Джони Капа (Johnny Kääpä) увлёкся фотографией белок пару лет назад, и с тех пор - он обожает делать фото этих очаровашек. По словам фотографа, каждая белка уникальна и не похожа на другую, а еще - они прекрасные модели!
Вот что пишет Джони о своих моделях: "Из белок получаются прекрасные модели. Они забавные и милые, и нет двух одинаковых белок - они все уникальны, и дело не только в цвете меха, но и в характере. Летом 2020 года я ждал белку, чтобы сфотографировать её, прежде чем отправиться домой. Когда я выходил из парка, я увидел белку на другой стороне ручья. Я окликнул её "Эй! Иди сюда!" Я не ожидал такой реакции, но она прибежала ко мне. Я сделал несколько снимков в течение получаса, а потом мы с ней пошли по своим делам," - говорит фотограф.
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