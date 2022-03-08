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Мужчина делает забавные снимки с белками

Мужчина делает забавные снимки с белками (30 фото)

Автор:
08 марта 2022 21:51
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   звери   подборка   фото   
469
30
Фотограф Джони Капа (Johnny Kääpä) увлёкся фотографией белок пару лет назад, и с тех пор - он обожает делать фото этих очаровашек. По словам фотографа, каждая белка уникальна и не похожа на другую, а еще - они прекрасные модели!
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Метки: белка   белки   дикая природа   дикие животные   животные   звери   подборка   фото   

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3  комментария
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9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
что то подозрительно часто к нему "белка" приходит))))
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Павел Час назад
Круто!!
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mercure

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