Фотограф устроил фотосессию белок и динозавров

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Фотограф из Бельгии под ником nikicolemont с 2016 года фотографирует животных, а особенное внимание уделяет белкам. На данный момент он провел почти 3200 часов, фотографируя этих пушистиков. Его недавний проект объединил белочек и динозавров.
Ники Колемонт живет в бельгийском городе Дипенбек, и он с 2016 года занимается фотографией дикой природы. Его особенная любовь - белки. Фотограф устраивает для них целые фотосессии, а недавняя просто очаровала пользователей сети. В ней он задействовал белочек и игрушечных динозавров. Посмотрите на забавные кадры:
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