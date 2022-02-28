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Фотограф устроил фотосессию белок и динозавров

Фотограф устроил фотосессию белок и динозавров (20 фото)

Автор:
28 февраля 2022 21:40
Сообщество : Животные
Метки: белки   дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   фото   фотографы   
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Фотограф из Бельгии под ником nikicolemont с 2016 года фотографирует животных, а особенное внимание уделяет белкам. На данный момент он провел почти 3200 часов, фотографируя этих пушистиков. Его недавний проект объединил белочек и динозавров.
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Метки: белки   дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   фото   фотографы   
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3  комментария
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Barachek_Obachek 3 часа назад
У белки яйца! Моя жизнь не будет прежней. Всегда думал просто пушистый комочек радости, а оно вон как обернулось..
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