Фотограф устроил фотосессию белок и динозавров

Ники Колемонт живет в бельгийском городе Дипенбек, и он с 2016 года занимается фотографией дикой природы. Его особенная любовь - белки. Фотограф устраивает для них целые фотосессии, а недавняя просто очаровала пользователей сети. В ней он задействовал белочек и игрушечных динозавров. Посмотрите на забавные кадры: