Порция позитива: белки, глядя на которых хочется улыбаться

Пока в мире происходит непонятно что, полезно иногда отвлечься - и например, посмотреть на белочек и зарядиться положительной энергетикой. До чего же милые создания эти белки! А еще и умные - они могут запоминать людей, которые их угощают, и держат в уме целые карты мест, где прячут свои запасы еды. Просто взгляните на этих пушистиков.

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"Ну дай еще покушать!" 0 Источник:

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"Так, что бы выбрать?" 0 Источник:

Белка-альбинос выпрашивает вкусности 0 Источник:

"Белка чистит мне окно" 0 Источник:

Осиротевшему бельчонку, спасенному с улицы, сделали свитер из носка 0 Источник:

Белка с плюшевым мишкой 0 Источник:

Белки тоже могут быть ласковыми 0 Источник:

Женщина ставит контейнеры со льдом во дворе - чтобы местные белки приходили охлаждаться в жару. Они уже оценили идею: 0 Источник:

Орехов много не бывает 0 Источник:

"А еще угостишь?" 0 Источник:

"Спас этого сиротку во время прогулки. Моя собака стала его опекуншей" 0 Источник:

Сплошная милота 0 Источник:

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Спящие белки в гнезде у окна 0 Источник:

Когда человеки не оставили тебе орехов 0 Источник:

Просто белка, которая ест клубнику с вилки 0 Источник:

"Да, это моя кукурузка" 0 Источник:

"В нашем дворе поселилась беличья семья" 0 Источник:

Спасённый из леса малыш 0 Источник:

"Белка, которую мы подкармливали рядом с домом, теперь загорает на нашем столе" 0 Источник:

Чудо! 0 Источник:

Белки дружат даже с кошками 0 Источник:

С этими белками лучше не связываться.. 0 Источник:

Любовь - это.. 0 Источник:

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"А какая-нибудь еда сегодня будет?!" 0 Источник:

"Псс, парень. Орехи есть?" 0 Источник:

Черная белочка, которую подобрали в лесу и помогли 0 Источник: