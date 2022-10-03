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Порция позитива: белки, глядя на которых хочется улыбаться

Порция позитива: белки, глядя на которых хочется улыбаться

Автор:
03 октября 2022 21:34
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   дикие животные   животные   звери   мило   подборка   природа   фото   
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Пока в мире происходит непонятно что, полезно иногда отвлечься - и например, посмотреть на белочек и зарядиться положительной энергетикой. До чего же милые создания эти белки! А еще и умные - они могут запоминать людей, которые их угощают, и держат в уме целые карты мест, где прячут свои запасы еды. Просто взгляните на этих пушистиков.
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Источник:

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Метки: белка   белки   дикие животные   животные   звери   мило   подборка   природа   фото   
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921
Gadova 53 минуты назад
Это бурундук
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Григорий 15 минут назад
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константин Час назад
А ещё белки иногда кусаются,но не больно ,но до крови.
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mercure

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