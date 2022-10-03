Порция позитива: белки, глядя на которых хочется улыбаться

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Пока в мире происходит непонятно что, полезно иногда отвлечься - и например, посмотреть на белочек и зарядиться положительной энергетикой. До чего же милые создания эти белки! А еще и умные - они могут запоминать людей, которые их угощают, и держат в уме целые карты мест, где прячут свои запасы еды. Просто взгляните на этих пушистиков.
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Женщина ставит контейнеры со льдом во дворе - чтобы местные белки приходили охлаждаться в жару. Они уже оценили идею:
Источник:
АНТИФИШКИ
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