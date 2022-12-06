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Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети

Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети

Автор:
06 декабря 2022 09:29
Сообщество : Кино
Метки: Звёздные войны   Прикол   герои   дети   забавно   милота   нейросеть   фото   
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Пользователь Reddit c ником whatdoihia сгенерировал изображения на тему «Звёздных войн», где все герои дети. И вот что из этого вышло.

Все киноперсонажи когда-то были детьми. А что, если бы действие фильмов происходило именно во времена их детства? Какими, например, были бы тогда «Звёздные войны»? Можно многое представить, но нейросетям и такие фантазии под силу.


Люк Скайуокер

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C-3PO


Пилот истребителя «X-wing» 

Изображения созданы с помощью уже нашумевшей нейросети Midjourney V4. Что ни говори, а в работе с искусственным интеллектом очень важно мастерство правильно сформулировать запрос и задать нейросети верное направление деятельности. Здесь автор справился замечательно.


Хан Соло


Чубакка


Принцесса Лея


Джабба Хатт


Боба Фетт


Палпатин


Штурмовик


Лэндо Калриссиан


Оби-Ван Кеноби


Маленький Йода

Самое милое, что маленький Йода выглядит так же, как в «Мандалорце»!


Мейс Винду

TIE-пилот

Падме Амидала

Дарт Вейдер

Источник:

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Метки: Звёздные войны   Прикол   герои   дети   забавно   милота   нейросеть   фото   
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1  комментарий
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917
idhr 39 минут назад
снова нейросеть загружают всякой ху#той вместо поисков средства от рака, спида, ковида ... Без вской помощи нейросети, самостоятельно! придумал и предлагаю, виновными в смерти от рака, спида и ковида признавать именно тех дюдей, которые загружают нейросеть всё вот такой и подобной милотой-ху#той
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