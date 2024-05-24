Детки жгут: записи в личных дневниках и анкетах

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Мысли детей порой бывают более мудрыми, чем у взрослых. Мы собрали в этой подборке разные записи, которые поделились повзрослевшие дети или их родители. Мечты, желания и просто рассуждения о жизни.
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