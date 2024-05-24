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Детки жгут: записи в личных дневниках и анкетах

Детки жгут: записи в личных дневниках и анкетах

Автор:
24 мая 2024 15:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   дети жгут   детский анкеты   забавно   записки детей   фото   
729
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Мысли детей порой бывают более мудрыми, чем у взрослых. Мы собрали в этой подборке разные записи, которые поделились повзрослевшие дети или их родители. Мечты, желания и просто рассуждения о жизни.

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Метки: Прикол   дети   дети жгут   детский анкеты   забавно   записки детей   фото   
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