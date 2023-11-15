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13 милейших игрушек по рисункам детей

13 милейших игрушек по рисункам детей

Автор:
15 ноября 2023 20:31
Сообщество : Юмор
Метки: Игрушки   Прикол   дети   забавно   игрушки по рисункам   милота   
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Производители выпускают так много разнообразных игрушек, но лучше всего ребёнку подарить друга из его фантазий. Просто как вариант - идея для подарка на новый год.

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Метки: Игрушки   Прикол   дети   забавно   игрушки по рисункам   милота   
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