13 милейших игрушек по рисункам детей

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Производители выпускают так много разнообразных игрушек, но лучше всего ребёнку подарить друга из его фантазий. Просто как вариант - идея для подарка на новый год.
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