17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим

Костюмированные вечеринки — вид развлечения, пользующийся популярностью в большинстве стран мира. Согласитесь, маскарад это действительно весело! Однако ни один переодетый взрослый не будет выглядеть столь же умилительно, как ребёнок. Составить конкуренцию малышам и впрямь очень трудно. Не верите? Вы сможете в этом убедиться прямо сейчас.

Очаровательные старушонки