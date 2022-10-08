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17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим

17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим

Автор:
08 октября 2022 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дети   забавно   костюм   милота   фото   
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Внимание! Следующие фото могут вызвать приступ смеха. Также не забывайте держать свой мимиметр в руках!

Костюмированные вечеринки — вид развлечения, пользующийся популярностью в большинстве стран мира. Согласитесь, маскарад это действительно весело! Однако ни один переодетый взрослый не будет выглядеть столь же умилительно, как ребёнок. Составить конкуренцию малышам и впрямь очень трудно. Не верите? Вы сможете в этом убедиться прямо сейчас.


Очаровательные старушонки

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А вот и Полковник Сандерс

Капсула для стирки белья. Свежее решение!

Маленький Джокер

Мини Дуайт Шрут из сериала «Офис»

Злободневный и оригинальный костюм

Самодельный костюм, связанный крючком

Такой костюм позволит не только выгодно выделиться но фоне сверстников, но и не замёрзнуть в холодную погоду. Два в одном!


Этот мальчик просто мечтает стать сотрудником ДПС

\Этого мальчика зовут Нурислам. И больше всего на свете он хочет стать сотрудником ДПС и помогать людям. Парень обожает смотреть мультфильмы и кино про полицейских, а также пытается регулировать движение, подсказывая водителям, как и куда им парковаться.


Вы когда-нибудь видели костюм суккулента? Вот он!


Девочке захотелось выглядеть на 100 лет на 100-й день пребывания в детском саду

В США в начальных классах (до 5) празднуют 100-й день школы. И все дети стараются нарядится под пожилых или иметь элемент одежды с цифрой 100 (например бусы из 100 бусинок).


Папа смастерил для малыша очаровательный и смешной костюм цыплёнка


Что может быть милее маленькой девочки-паука?


Стильный розовый фламинго

Такой костюм точно привлечёт внимание

Креативный костюм для двоих детей

Это же Фредди!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Юмор   дети   забавно   костюм   милота   фото   
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1  комментарий
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Серёга@ 4 минуты назад
А как определили что человек паук-девочка ?
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