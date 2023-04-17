Как могли бы выглядеть герои Marvel, живи они в XIX веке

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Каждому поколению нужны свои супергерои, чтобы в случае чего прикрыть человечество от всяких напастей. Да-да, и в XIX веке они были нужны не меньше, чем сейчас!
Автор Телеграм-канала «Джимми Нейрон» представил, как могли бы выглядеть знаменитые Мстители пару веков назад без своих крутых, модных и функциональных нарядов, а по моде того времени. Что ж, уверены, что и тогда они могли бы навалять недругам по первое число. Один молот Тора чего стоит!
Тор
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Железный человек
Человек-паук
Халк
Чёрная пантера
Чёрная вдова
Человек-муравей
Доктор Стрэндж
Капитан Америка
Соколиный глаз
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