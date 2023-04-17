Как могли бы выглядеть герои Marvel, живи они в XIX веке

Автор Телеграм-канала «Джимми Нейрон» представил, как могли бы выглядеть знаменитые Мстители пару веков назад без своих крутых, модных и функциональных нарядов, а по моде того времени. Что ж, уверены, что и тогда они могли бы навалять недругам по первое число. Один молот Тора чего стоит!

Тор