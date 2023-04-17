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Как могли бы выглядеть герои Marvel, живи они в XIX веке

Как могли бы выглядеть герои Marvel, живи они в XIX веке

Автор:
17 апреля 2023 11:14
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Юмор   герои   забавно   марвел   нейросеть   фото   
699
11

Каждому поколению нужны свои супергерои, чтобы в случае чего прикрыть человечество от всяких напастей. Да-да, и в XIX веке они были нужны не меньше, чем сейчас!

Автор Телеграм-канала «Джимми Нейрон» представил, как могли бы выглядеть знаменитые Мстители пару веков назад без своих крутых, модных и функциональных нарядов, а по моде того времени. Что ж, уверены, что и тогда они могли бы навалять недругам по первое число. Один молот Тора чего стоит!


Тор

×
×

Железный человек

Человек-паук

Халк

Чёрная пантера

Чёрная вдова

Человек-муравей

Доктор Стрэндж

Капитан Америка

Соколиный глаз

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Метки: Юмор   герои   забавно   марвел   нейросеть   фото   
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3  комментария
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4k
MPEG-8 2 часа назад
Выглядят приличней, чем сборище гомосеков сейчас.
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20k
What??? 14 минут назад
Опять нейродерьмо...
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53k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Н.К. Крупская)
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Deiz

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