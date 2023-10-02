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Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться

Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться

Автор:
02 октября 2023 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   детские фразы   забавно   интересно   милота   перлы   
1468
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Дети - непосредственные, они всегда говорят искренне. И свои чувства выражают открыто. Порой их перлы, записки и фразочки из анкет заставляют взрослых задуматься о собственной жизни.

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Метки: Прикол   дети   детские фразы   забавно   интересно   милота   перлы   
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