Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться

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Дети - непосредственные, они всегда говорят искренне. И свои чувства выражают открыто. Порой их перлы, записки и фразочки из анкет заставляют взрослых задуматься о собственной жизни.
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