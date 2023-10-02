Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться

Кэшбэк рублями. За все

Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети

Детские фразочки, которые улыбают и удивляют взрослых

17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим

Детские записки, в которых смысла и непосредственности больше, чем во всех взрослых разговорах

15 раз, когда всё идеально совпало, словно звёзды сошлись - и даже ракам на горе свистеть не...