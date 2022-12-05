30 олдскульных телефонов, от которых и сейчас захватывает дух

С началом бума мобильной связи появлялось столько разных, удивительных и необычных моделей телефонов, что невозможно было перепробовать их все. Давайте отправимся на воображаемой машине времени в не очень далекое прошлое и оценим полет дизайнерской мысли. Эти замечательные, крепкие и маленькие устройства выглядят так круто!

0

1. "Сегодня бабушка подарила мне наш старый телефон на новоселье. Он крякает, когда звонит. Я жутко боялся этого телефона в детстве" 0 Источник:

×

×

2. "Нашел свой старый сотовый телефон с дополнительной клавиатурой, чтобы проще было писать смс" 0 Источник:

3. Motorola StarTAC Rainbow 0 Источник:

4. Квадратный ротатор Motorola Flipout Mb511 0 Источник:

5. Siemens Xelibri 8 0 Источник:

6. Simens SK65 0 Источник:

7. Nokia 7600 0 Источник:

8. Премиум-смартфон Motorola Aura 0 Источник:

9. Классный олдскул. Выбивается из общего списка, но очень уж красивый 0 Источник:

10. Samsung Serenata 0 Источник:

11. Nokia N-Gage 0 Источник:

12. Nokia 7380 0 Источник:

13. Nokia 3650. Первый телефон с видеокамерой 0 Источник:

14. Sony Ericsson XPERIA X5 Pureness 0 Источник:

15. "В этом старом "Ягуаре" до сих пор есть автомобильный телефон" 0 Источник:

16. Motorola V100 0 Источник:

17. Nokia 6810, модель 2003 года. 71 отдельная кнопка на телефоне такого размера! 0 Источник:

18. "Моя красивая Motorola V50. В темно-сером цвете, который, на мой взгляд, выглядит лучше всего. Отличный телефон, очень маленький, компактный, с большим радиусом действия и работает в сетях 2G" 0 Источник:

19. Samsung Sph-N270 0 Источник:

20. "Все эти старые телефоны я нашел, разгребая кабинет дедушки" 0 Источник:

21. Siemens Xelibri 0 Источник:

22. Двухсторонний Samsung 0 Источник:

23. Nokia N-Gage 0 Источник:

24. Ericsson T60d Spider-Man, ограниченная версия 0 Источник:

25. Newgen C620 0 Источник:

26. Toshiba G450 0 Источник:

27. Samsung Serene 0 Источник:

28. Google Sooner, прототип первого телефона Android. Он работает на самой ранней версии Android 0 Источник:

29. Virgin Mobile Lobster 700tv 0 Источник: