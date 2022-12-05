30 олдскульных телефонов, от которых и сейчас захватывает дух

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С началом бума мобильной связи появлялось столько разных, удивительных и необычных моделей телефонов, что невозможно было перепробовать их все. Давайте отправимся на воображаемой машине времени в не очень далекое прошлое и оценим полет дизайнерской мысли. Эти замечательные, крепкие и маленькие устройства выглядят так круто!
1. "Сегодня бабушка подарила мне наш старый телефон на новоселье. Он крякает, когда звонит. Я жутко боялся этого телефона в детстве"
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2. "Нашел свой старый сотовый телефон с дополнительной клавиатурой, чтобы проще было писать смс"
18. "Моя красивая Motorola V50. В темно-сером цвете, который, на мой взгляд, выглядит лучше всего. Отличный телефон, очень маленький, компактный, с большим радиусом действия и работает в сетях 2G"
28. Google Sooner, прототип первого телефона Android. Он работает на самой ранней версии Android
Источник: — переведено специально для fishki.net
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параллелепипеды.
Дизайну телефонов не было придела раньше, эх времена
с теми что ходил
1. Моторола МРХ 200 на виндоус, 2. Мицубиси Триум Ария, мицу делала телефоны ага. 3. Тошиба, то же виндоус, с GPRS ребята. 3. Нокия Симбиан