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30 олдскульных телефонов, от которых и сейчас захватывает дух

30 олдскульных телефонов, от которых и сейчас захватывает дух

Автор:
05 декабря 2022 16:48
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи из прошлого   как это было   мобильники   мобильные телефоны   модели телефонов   ностальгия   олдскул   сотовые телефоны   старые мобильники   старый мобильник   
2658
31
С началом бума мобильной связи появлялось столько разных, удивительных и необычных моделей телефонов, что невозможно было перепробовать их все. Давайте отправимся на воображаемой машине времени в не очень далекое прошлое и оценим полет дизайнерской мысли. Эти замечательные, крепкие и маленькие устройства выглядят так круто!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи из прошлого   как это было   мобильники   мобильные телефоны   модели телефонов   ностальгия   олдскул   сотовые телефоны   старые мобильники   старый мобильник   
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12  комментариев
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28k
Григорий Час назад
8110 слайдер
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15k
эмосурикат прямоползающий 8 минут назад
w810
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661
ManA108 17 минут назад
Да,были телефоны.Каждому была свойственна оригинальность.А сейчас у всех одинаковые
параллелепипеды.
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7k
Marlboro 18 минут назад
Аж взгрустнул.
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130
Сергей 22 минуты назад
а у меня вот такой был. оказалось кнопки по бокам от экрана - даже удобно )
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52k
Олег 39 минут назад
олдскулам не нравится поколение смузи и чизкейков. Поэтому жЫрный минус за оформление
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132
dee 53 минуты назад
у меня 6й где то валяется в шкафу :)
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14
Катюшка Час назад
Комментарий к фото
О, вот и мой первый телефон в кадре - Моторола (четвертый слева, с антенкой) - служила верой и праавдой довольно долго, потом была Нокия, что рядом с ним - модели не помню - возможно, Моторола была T191
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4k
Олег Данилов Час назад
Моторола v100 до сих пор на полочке. СМС коммуникатор назывался.

Дизайну телефонов не было придела раньше, эх времена

с теми что ходил

1. Моторола МРХ 200 на виндоус, 2. Мицубиси Триум Ария, мицу делала телефоны ага. 3. Тошиба, то же виндоус, с GPRS ребята. 3. Нокия Симбиан
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1k
мангуст 2 часа назад
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