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Всплакнуть можно: ностальгические фото, вызывающие непреодолимое желание вернуться в прошлое

Всплакнуть можно: ностальгические фото, вызывающие непреодолимое желание вернуться в прошлое (15 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:07
Метки: Вещи из прошлого   ностальгия   прошлое   фото   
1348
15
А у вас есть вещи или предметы, которые вызывают ностальгию? Лихие 90-е и дикие 00-е запомнились многими вещами. Предметы того времени навсегда остались в памяти. Мы собрали подборку фото разного времени, в комментарии добавляйте кадры, которые вызывают ностальгические эмоции конкретно у вас.
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Метки: Вещи из прошлого   ностальгия   прошлое   фото   
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1k
Гарри Слепнер 39 минут назад
Я такой древний, что всё это видел уже будучи взрослым.
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2k
Hallo FreeSpace 5 минут назад
что -то не захотелось ... совсем
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21k
Е-Лена 17 минут назад
Всё в кучу свалили.
Но - зато показали, по чему именно вы (конкретно - автор подборки) тоскуете.
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663
Alexandr 21 минуту назад
Двухчасовая подборка ностальгической рекламы:

Ссылка www.youtube.com
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156
Чепай 51 минуту назад
Ностальгия одно из самых глупых чувств. Попытка вернуть нечто, что уже прошло.
Жить надо в настоящем. И точно не цепляться за вещи.
Но конечно, сейчас соберутся тут Плюшкины, буду сопли вытирать, рассказывать друг другу, что было ещё из старого хлама.
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6k
Михаил Филиппов Чепай 6 минут назад
не помня прошлого - нет будущего. ну а ты живи настоящим. посрал, пожрал, посмотрел петросяна и спать и так по кругу.
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21k
Е-Лена Чепай 5 минут назад
)))))
Как сказано в одном известном литературном произведении - "кому арбуз, а кому - свиной хрящик".
Кому и игровая приставка - раритет. А вот дворцовой печатью он станет колоть орехи... Всё относительно. В одном только соглашусь - ЗДЕСЬ и с моей точки зрения почти всё - хлам.
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2k
Hallo FreeSpace Чепай 3 минуты назад
совершенно согласен с тобой , я всю древнюю хренотень выкинул в один момент
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156
Чепай Михаил Филиппов 2 минуты назад
Да уж.
Вы же понимаете о чём эта фраза? Не о Ваших соплях на вот эти картинки предметов быта. А об ошибках прошлого, о лучших путях развития. Понимаете? Вряд ли.
Так что по кругу идёте Вы.
Михаил, поверьте, понять Вы не сможете, так просто доверьтесь. Человек не может жить только прошлым, он должен творить настоящее. Только тогда есть будущее. А у дрочеров на картинки его нет. Вы так и будете сидеть как сварливые бабки и вспоминать прошлое, поддакивая друг другу и придумывая сказки как раньше трава зеленела и хер стоял.
Хорошего дня. Зря написал, ведь ясно было, что за аудиторию соберет подобный пост)
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156
Чепай Е-Лена 51 секунду назад
Потому что "не хлам" собран в коллекциях тех самых аристократов и в музеях. И это не ностальгия. Это уже предметы искусства и изучения.
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