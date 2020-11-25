Всплакнуть можно: ностальгические фото, вызывающие непреодолимое желание вернуться в прошлое

А у вас есть вещи или предметы, которые вызывают ностальгию? Лихие 90-е и дикие 00-е запомнились многими вещами. Предметы того времени навсегда остались в памяти. Мы собрали подборку фото разного времени, в комментарии добавляйте кадры, которые вызывают ностальгические эмоции конкретно у вас.
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Метки: Вещи из прошлого ностальгия прошлое фото
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Но - зато показали, по чему именно вы (конкретно - автор подборки) тоскуете.
Жить надо в настоящем. И точно не цепляться за вещи.
Но конечно, сейчас соберутся тут Плюшкины, буду сопли вытирать, рассказывать друг другу, что было ещё из старого хлама.
Как сказано в одном известном литературном произведении - "кому арбуз, а кому - свиной хрящик".
Кому и игровая приставка - раритет. А вот дворцовой печатью он станет колоть орехи... Всё относительно. В одном только соглашусь - ЗДЕСЬ и с моей точки зрения почти всё - хлам.
Вы же понимаете о чём эта фраза? Не о Ваших соплях на вот эти картинки предметов быта. А об ошибках прошлого, о лучших путях развития. Понимаете? Вряд ли.
Так что по кругу идёте Вы.
Михаил, поверьте, понять Вы не сможете, так просто доверьтесь. Человек не может жить только прошлым, он должен творить настоящее. Только тогда есть будущее. А у дрочеров на картинки его нет. Вы так и будете сидеть как сварливые бабки и вспоминать прошлое, поддакивая друг другу и придумывая сказки как раньше трава зеленела и хер стоял.
Хорошего дня. Зря написал, ведь ясно было, что за аудиторию соберет подобный пост)