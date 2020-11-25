Всплакнуть можно: ностальгические фото, вызывающие непреодолимое желание вернуться в прошлое

А у вас есть вещи или предметы, которые вызывают ностальгию? Лихие 90-е и дикие 00-е запомнились многими вещами. Предметы того времени навсегда остались в памяти. Мы собрали подборку фото разного времени, в комментарии добавляйте кадры, которые вызывают ностальгические эмоции конкретно у вас.

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1. Пенал мажоров 0 Источник:

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2. У вас был такой? 0 Источник:

3. А рекламу помните? 0 Источник:

4. Времена, когда еще был Ростикс 0 Источник:

5. Вернулся в 2020 во время пандемии 0 Источник:

6. Мода прошлого - отдельная категория 0 Источник:

7. Сони или Денди? 0 Источник:

8. Игра, о которой мечтали все 0 Источник:

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10. Цифровая эпоха 0 Источник:

11. У бабушки такие еще на стене есть 0 Источник:

12. Вот как будто недавно было 0 Источник:

13. Тоже так делали в школе? 0 Источник: