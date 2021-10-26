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25 ностальгических воспоминаний и вещей из 2000-х

25 ностальгических воспоминаний и вещей из 2000-х (25 фото)

Автор:
26 октября 2021 11:27
Сообщество : Картинка дня
Метки: 2000-е   Вещи из прошлого   вспомним лучшее.   гаджеты   интересно вспомнить   как это было   минутка ностальгии   
360
25
Рубеж 20 и 21 веков был важной вехой. Тогда всё очень быстро менялось, технологии начали продвигаться семимильными шагами и каждый день приносил что-то новое. Для всего постсоветского пространства наступило ощущение небывалой свободы и открытых границ (интернет тоже очень с этим помог). И вот прошло уже двадцать лет! Чтобы понять, как далеко мы ушли от 2000-х, давайте вспомним некоторые знаковые вещи и приметы того времени.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2000-е   Вещи из прошлого   вспомним лучшее.   гаджеты   интересно вспомнить   как это было   минутка ностальгии   
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22k
Сибиряк 22 минуты назад
Ностальгия по 2000-м? вы серьёзно?
сколько лет автору?
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1k
Андрей Ы. 6 минут назад
Модем. Мурлыкающий модем
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55k
parallax 23 минуты назад
21. На фото, брелоки из кембрика.
Из проволоки выглядит так:

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