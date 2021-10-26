25 ностальгических воспоминаний и вещей из 2000-х

360
25
Рубеж 20 и 21 веков был важной вехой. Тогда всё очень быстро менялось, технологии начали продвигаться семимильными шагами и каждый день приносил что-то новое. Для всего постсоветского пространства наступило ощущение небывалой свободы и открытых границ (интернет тоже очень с этим помог). И вот прошло уже двадцать лет! Чтобы понять, как далеко мы ушли от 2000-х, давайте вспомним некоторые знаковые вещи и приметы того времени.
×
23. Игра Farmville ("Ферма") в соцсети Facebook. Помню, что люди даже регистрировались в Фейсбуке не для того, чтобы общаться, а чтобы поиграть
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 50 старинных артефактов, поражающих своим изяществом и совершенством
- Необычная техника прошлого
- Как жили простые американцы во время Великой депрессии
- 10 современных инженерных чудес
- Химия и жизнь: в формулу напитка 7UP изначально входило лекарство от депрессии
Метки: 2000-е Вещи из прошлого вспомним лучшее. гаджеты интересно вспомнить как это было минутка ностальгии
13
Понравилось13
Новости партнёров
сколько лет автору?
Из проволоки выглядит так: