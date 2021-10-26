25 ностальгических воспоминаний и вещей из 2000-х

Рубеж 20 и 21 веков был важной вехой. Тогда всё очень быстро менялось, технологии начали продвигаться семимильными шагами и каждый день приносил что-то новое. Для всего постсоветского пространства наступило ощущение небывалой свободы и открытых границ (интернет тоже очень с этим помог). И вот прошло уже двадцать лет! Чтобы понять, как далеко мы ушли от 2000-х, давайте вспомним некоторые знаковые вещи и приметы того времени.

1. Помните этот классический скринсейвер с трубами? 0 Источник:

2. И как мы покупали CD-болванки, чтобы самим записывать на них музыку 0 Источник:

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3. Постеры любимых музыкантов еще вовсю продавались и их еще модно было вешать на стену 0 Источник:

4. В продаже появился пластилин Play-Doh, дети пищали от восторга 0 Источник:

5. Кроксы постепенно начали завоевывать мир 0 Источник:

6. Дети 2000-х выросли на этих улицах 0 Источник:

7. У нас был старый добрый Cartoon Network. Оторваться было невозможно! 0 Источник:

8. Девушки обожали украшать свои телефоны брелками 0 Источник:

9. Время таких видеоигр еще не ушло 0 Источник:

10. А еще как раз вернулась мода на стиль хиппи и расклешенные джинсы 0 Источник:

11. Компьютер в семье был один на всех 0 Источник:

12. Программа LimeWire, свободный клиент для файлообменной сети Gnutella 0 Источник:

13. Игровая консоль Gameboy 0 Источник:

14. Nokia 3310. У меня таких было две штуки, только синего цвета 0 Источник:

15. MSN Messenger. Эмодзи вовсю использовались уже тогда 0 Источник:

16. Разноцветные фенечки из ниток или из бисера 0 Источник:

17. Пластиковые сандалии-желе 0 Источник:

18. Компьютерная игра The Sims 0 Источник:

19. Motorola Razr V3xx - для людей, следящих за модой и техническим прогрессом 0 Источник:

20. Разноцветные колготки и носки с раздельными пальцами 0 Источник:

21. Брелоки из проволоки (правда, я у нас такое помню скорее в 80-х) 0 Источник:

22. iPod Nano 0 Источник:

23. Игра Farmville ("Ферма") в соцсети Facebook. Помню, что люди даже регистрировались в Фейсбуке не для того, чтобы общаться, а чтобы поиграть 0 Источник:

24. Портативный CD-плейер! У меня есть похожий гаджет, до сих пор работает 0 Источник: