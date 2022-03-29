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16 фишек из 90-х и 2000-х, которые заставляют сердце биться быстрее

16 фишек из 90-х и 2000-х, которые заставляют сердце биться быстрее (17 фото)

Автор:
29 марта 2022 14:24
Метки: 90   2000   Вещи из прошлого   СССР   ностальгия   нулевые   
4061
17

Давно не вспоминали о том, что нас радовало в 90-х и 2000-х. Сейчас все эти вещи кажутся такими старыми, словно и не было их у нас вовсе, или использовали их в прошлой жизни. А каких-то 20 и 30 лет назад о них многие тайно мечтали!

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Источник:

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Метки: 90   2000   Вещи из прошлого   СССР   ностальгия   нулевые   
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24  комментария
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1k
Copycat 2 часа назад
мне 30 лет слышад но не разу не видел такую фигню - у друзей и знакомых спрашивал тоже не видели, но кое кто сказал что находил только этот индикатор был просто наклейкой и всё(
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4k
brotherirk 9 минут назад
...Негативы для проявки...
Негативы для ПЕЧАТИ!
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10k
Максимка 9 минут назад
"Негативы для проявки"

Может для печати?
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550
Andrey 12 минут назад
Если х*й не влазит в руку - ешьте дети куку-руку)
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10
Edgars An Andrey 9 минут назад
Всуньте дети в жопу куку и достаньте куку руку.
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1k
Шурик 22 минуты назад
работая в те годы в инет-кафе админом, школота постоянно тырила эти чертовы шарики, но если вылавливал ублюдка - отгребал за всех сразу))
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14k
Вася 38 минут назад
кукуруку насри в руку.. это помню. это косплей китката вроде

Ссылка coub.com
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9k
Алексей 46 минут назад
что-то не стало сердце биться быстрее, ни капельки
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1k
Gleb_Skameikin Час назад
кукуруку- мне не зашел от слова совсем, как впрочем и милки вей
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995
Geka 2 часа назад
"Негативы для проявки" Вы серьёзно? Это не проявленная плёнка для последующей печати с неё фото?
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Спелая кукурузинка

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