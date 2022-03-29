16 фишек из 90-х и 2000-х, которые заставляют сердце биться быстрее

Давно не вспоминали о том, что нас радовало в 90-х и 2000-х. Сейчас все эти вещи кажутся такими старыми, словно и не было их у нас вовсе, или использовали их в прошлой жизни. А каких-то 20 и 30 лет назад о них многие тайно мечтали!