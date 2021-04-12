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Мобильные телефоны появились отнюдь не вчера. Первый патент на мобильную связь был выдан в штате Кентукки в 1908 году, а в 1940-х инженеры компании AT&T уже разработали первые ячейки для сотовой связи. Правда, это были, скорее, двусторонние радиостанции, обеспечивавшие последовательный обмен репликами - вроде радиоканалов для дальнобойщиков или средств связи в полицейских машинах. Настоящие мобильники появились в 1970-х - и это были настоящие монстры!
Первый настоящий мобильный телефон появился на свет 3 апреля 1973 года. Именно в этот день исполнительный директор Motorola Мартин Купер позвонил со своего мобильного детища конкурентам в компанию Bell. Мобильник Купера весил 1,1 кг, его батарейки хватало на полчаса работы, после чего ее требовалось перезаряжать 10 часов. Эту технику тепень называют мобильниками "нулевого поколения". Еще шесть лет спустя на свет явились сотовые сети 1G. Первая из них появилась в центре Токио, однако к 1984году сотовой сетью была покрыта уже вся территория Японии.
В 1983 году Motorola выпустила DynaTAC 800x. Телефон, разработка которого обошлась компании в $100 миллионов, стоил врознице около $4000 и позволял оставаться на связи полчаса. В народе его называли "кирпичом" за удивительное внешнее сходство. Однако, при всей монструозности апрарата, это был самый компактный на тот момент мобильник в истории.
Лишь в начале 1990-х появились мобильники второго поколения, провозвестником которых стал Simon от IBM - первый в истории прототип смартфона. Начиная с него, мобильные телефоны начали принимать привычный нам вид.
В 1983 году Motorola выпустила DynaTAC 800x. Телефон, разработка которого обошлась компании в $100 миллионов, стоил врознице около $4000 и позволял оставаться на связи полчаса. В народе его называли "кирпичом" за удивительное внешнее сходство. Однако, при всей монструозности апрарата, это был самый компактный на тот момент мобильник в истории.
Лишь в начале 1990-х появились мобильники второго поколения, провозвестником которых стал Simon от IBM - первый в истории прототип смартфона. Начиная с него, мобильные телефоны начали принимать привычный нам вид.
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Портативный радиотелефон, представленный на телекоммуникационной выставке "Связь сегодня, завтра и в будущем" в Лондоне в 1973 году
Джон Митчелл, разрабочик дизайна первого мобильного телефона, со своим детищем на улице в Нью-Йорке, 1973 г.
Британская актриса Сюзанна Дэниел позволила полицейским изучить один из первых в стране мобильников. Лондон, 1983 г.
Дон Джонсон и Филипп Майкл Томас на съемочной площадке детективного сериала "Полиция Майами" в роли детективов, вооруженных современной техникой, 1984 г.
Модель позирует с сотовым телефоном на презентации сети сотовой связи Cellnet в Лондоне, 1985 г.
Том Селлек на съемках сериала "Частный детектив Магнум" - тоже уже при мобильнике, 1985 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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