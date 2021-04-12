Первый настоящий мобильный телефон появился на свет 3 апреля 1973 года. Именно в этот день исполнительный директор Motorola Мартин Купер позвонил со своего мобильного детища конкурентам в компанию Bell. Мобильник Купера весил 1,1 кг, его батарейки хватало на полчаса работы, после чего ее требовалось перезаряжать 10 часов. Эту технику тепень называют мобильниками "нулевого поколения". Еще шесть лет спустя на свет явились сотовые сети 1G. Первая из них появилась в центре Токио, однако к 1984году сотовой сетью была покрыта уже вся территория Японии.

В 1983 году Motorola выпустила DynaTAC 800x. Телефон, разработка которого обошлась компании в $100 миллионов, стоил врознице около $4000 и позволял оставаться на связи полчаса. В народе его называли "кирпичом" за удивительное внешнее сходство. Однако, при всей монструозности апрарата, это был самый компактный на тот момент мобильник в истории.

Лишь в начале 1990-х появились мобильники второго поколения, провозвестником которых стал Simon от IBM - первый в истории прототип смартфона. Начиная с него, мобильные телефоны начали принимать привычный нам вид.