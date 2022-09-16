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14 вещей из СССР, которые до сих пор в ходу и могут составить конкуренцию современным аналогам

14 вещей из СССР, которые до сих пор в ходу и могут составить конкуренцию современным аналогам

Автор:
16 сентября 2022 11:52
Сообщество : СССР
Метки: Вещи из прошлого   СССР   антиквариат   быт времен ссср   вещи ссср   винтаж   ностальгия   фото   
2923
15

Тогда вещи делались реально на века. Несмотря на то, что в них не было современного лоска и лухари стиля, работать они могли вечно. И продолжают это делать спустя десятки лет!

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А вы какими вещами времен СССР до сих пор пользуетесь?

Источник:

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Метки: Вещи из прошлого   СССР   антиквариат   быт времен ссср   вещи ссср   винтаж   ностальгия   фото   
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37  комментариев
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2k
Saplus Час назад
Пользуюсь только кремневым рубилом от пращура - 1.3млн лет прошло - как новое, хоть сейчас мамонта освежёвывай. Вот ведь делали на века
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15k
Сергей 8 минут назад
Чешские бокалы для чая! Подарили на ДР еще в 80-е! Из 6 осталось 4 всего!
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10k
Dmitry 10 минут назад
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15k
Сергей 12 минут назад
Мотыгами на даче, сделали на заводе еще в 80-е годы! Спецзаказ для своих!:))
А грабли вообще советские еще! До сих пор работают, а новых уже штук 5 выбросил!
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32k
a.fey 16 минут назад
Вот хорошая дрель. Продолжает работать даже при падении напряжения до нуля.
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7k
Том Джоуд 17 минут назад
Дрель, "адская" вещь. Пробурит всё и не остановится. Во время Союза, бетонные стены сверлил. Советскими победитовыми сверлами. Без перфорации. До сих пор сверла не выкидываю, руки не доходят заточить.
Современные сверла "горят" и гнутся.
Дрель которая на фото, (ИМХО) током билась. У меня кожух из какого-то жесткого пластика.
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824
Виктор 19 минут назад
Ну рубанок так себе пример... У меня у знакомого столяра рубанки и фуганки вообще то ли начала 20 века то ли конца 19 - там просто тупо нечему меняться и совершенствоваться. Ретро-телефон - ну на то он и "ретро" ))
Все остальное... Нет, ну пользоваться можно это одно - но это будет уже ущербное пользование на грани мазохизма.
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38k
Борис 19 минут назад
А я 1968, но ... "Если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, то я очень еще даже ничего!" ... :) (Аркадий Райкин)
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8k
Сергей 21 минуту назад
Своим телом и мозгами пользуюсь, выпуск аж 1979 года. А ещё на даче весь ручной инструмент от дедушки остался и ручная мясорубка (она без смертная как Дункан Маклауд) бабушкино наследство.
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2k
Константин Каштанов Полчаса назад
Ну, дрелью и рубанком, конечно, можно и сейчас пользоваться - нормальные вещи.
Но бритва...
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5k
livaneth 36 минут назад
А пирамиды вечны
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690
Семен 38 минут назад
Электробритву эту надо приравнять к орудиям пыток и запретить навсегда. Кто хоть раз пользовался, поймет
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199
Бухаю по пятницам Семен 24 минуты назад
Легче 1-3 раза в жизни родить, чем каждый день бриться.
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20k
иванов дмитрий 41 минуту назад
практически ничем из этого поста нормально пользоваться уже нельзя.
лайкодрочер (
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28k
Григорий 41 минуту назад
У меня кубик-рубика 1984-го года. Венгерский. Работает.
Выглядит получше этого, но надпись стерлась.
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12k
Alex 41 минуту назад
Комментарий к фото
ага, сможет составить конкуренцию современной.....газонокосилке )))) лучше уж паяльной лампой бриться, чем этой волосодёркой.
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6k
pilgrimnl 45 минут назад
из старого советского, чем я реально пользуюсь, это только кухонная утварь, казан чугунный, ступка, которая весит как танк, бидончики и другая приблуда кухонная. А так вообще много чего еще рабочего, например пылесос урал, опилки собрать, бассейн накачать, всякие ломы, кувалды, топоры.
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252
ghor 49 минут назад
А о какой конкуренции говорит автор? Ни одно из этих изделий уже не применимо.
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59k
pynh 50 минут назад
Дрель до сих пор работает
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7
ramblervip 51 минуту назад
Был у меня "Агат-18". В 1988 году еле уговорил родителей купить его, хотя в то время папа отдал уже свой ФЭД. Но этот же меньше, не заметный почти)) и к стати совсем не плохие делал фото, на стандартную пленку помещалось 72 кадра вместо 36, резал по полам кадр, но фотки 10х15 совсем не страдали от этого......эх, украли его в военном училище)))
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667
Жирный бот Час назад
У меня есть современный продукт, которому 10 лет и думаю 100 лет еще прослужит. Камни для виски)
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55k
alertol Час назад
- Почти все вроде фирмы перестали выпускать фотоплёнку
- Телефоны такие уже не работают, АТС давно перешли на цифру
- Радиостанций на ДВ,СВ диапазоне уже почти нигде не осталось
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Спелая кукурузинка

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