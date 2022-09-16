14 вещей из СССР, которые до сих пор в ходу и могут составить конкуренцию современным аналогам

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Тогда вещи делались реально на века. Несмотря на то, что в них не было современного лоска и лухари стиля, работать они могли вечно. И продолжают это делать спустя десятки лет!
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А вы какими вещами времен СССР до сих пор пользуетесь?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А грабли вообще советские еще! До сих пор работают, а новых уже штук 5 выбросил!
Современные сверла "горят" и гнутся.
Дрель которая на фото, (ИМХО) током билась. У меня кожух из какого-то жесткого пластика.
Все остальное... Нет, ну пользоваться можно это одно - но это будет уже ущербное пользование на грани мазохизма.
Но бритва...
лайкодрочер (
Выглядит получше этого, но надпись стерлась.
Остужать их приходится ОЧЕНЬ долго, нагреваются они ОЧЕНЬ быстро. Проще (и эффективнее намного) бутылку вискаря в холодильник убирать каждый раз после "начисления новой порции".
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