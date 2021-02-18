15 вещей родом из СССР, которые когда-то были в каждой квартире

Сейчас эти вещи тоже есть у многих, но скорее всего они пылятся в гараже, а самые стойкие и проверенные до сих пор используются в быту. Например, моя чеснокодавка времен СССР отлично справляется и с колкой орехов. А чем вы пользуетесь по сей день?

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1. Опасная бритва "Труд" 0 Источник:

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