15 вещей родом из СССР, которые когда-то были в каждой квартире

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Сейчас эти вещи тоже есть у многих, но скорее всего они пылятся в гараже, а самые стойкие и проверенные до сих пор используются в быту. Например, моя чеснокодавка времен СССР отлично справляется и с колкой орехов. А чем вы пользуетесь по сей день?
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А чем пользуетесь вы?
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КГ/АМ