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15 вещей родом из СССР, которые когда-то были в каждой квартире

15 вещей родом из СССР, которые когда-то были в каждой квартире (16 фото)

Автор:
18 февраля 2021 17:32
Сообщество : СССР
Метки: Вещи из прошлого   вещи ссср   винтаж   интересно   ностальгия   предметы быта ссср   прикольно   
1216
16
Сейчас эти вещи тоже есть у многих, но скорее всего они пылятся в гараже, а самые стойкие и проверенные до сих пор используются в быту. Например, моя чеснокодавка времен СССР отлично справляется и с колкой орехов. А чем вы пользуетесь по сей день?
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Метки: Вещи из прошлого   вещи ссср   винтаж   интересно   ностальгия   предметы быта ссср   прикольно   
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15  комментариев
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13k
Corvus Corax 42 минуты назад
Ну ясен пень, в каждой квартире был сепаратор молока! Как же без него???
КГ/АМ
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13k
Ligov 21 минуту назад
Из 15 было только три. И очень сомневаюсь что у кого то были все 15...)
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503
sedoisever 23 минуты назад
Дебильный заголовок.
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504
zodiak Полчаса назад
У меня до сих пор ходят.
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58k
Viktor 37 минут назад
Ну не было у меня ничего из вышепоказанного (кроме диапроектора и то другой, назывался фильмоскоп - объектив до сих пор лежит, пользуюсь как увеличилкой)!

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6k
Михаил Viktor Полчаса назад
У нас то же самое, фильмоскоп и сейчас есть, ну ещё фотоуголки были.
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58k
Viktor Михаил 11 минут назад
Фотоуголками никогда не пользовался, просто бритвой делал четыре разреза и вставлял фотку и отлично держались.

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2k
Shekhar Kapur 39 минут назад
Подписана на несколько аккаунтов в Инстаграмме ю, покупаю вещи из Ссср, из детства. Кстати, народ раскупает все, от карандашей, до мебели.
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26k
Snork Snorkoff Shekhar Kapur Полчаса назад
Империя просуществовавшая всего 70 лет и наделавшая шороху во всем мире. Её артефакты со временем будут на вес золота )
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9k
Kostick 41 минуту назад
сепаратор в каждой квартире? автор, ты маку покушал? да и утюги такие и маленькие телевизоры, тоже не у всех были. а телефонные справочники, если хорошенько вспомнить, то были только у владельцев телефонов, которых тоже было не так много. мы в хрущевку только в 90 смогли провести.
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14k
Lynx 45 минут назад
14. Фотоуголки - до сих пор неведомая штуковина.
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26k
Snork Snorkoff 52 минуты назад
Слава духу ничем
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26k
Snork Snorkoff 46 минут назад
Вру. Елочные игрушки.
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