17 любопытных изображений увлекательных редкостей

Мир огромен и удивителен, и каждую секунду здесь происходит что-то интересное. В этом посте вы увидите фотографии увлекательных находок, которые расширят ваш кругозор.

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Спаситель мира, самая дорогая картина, когда-либо проданная, изображающая Иисуса Христа в . Она была написана Леонардо да Винчи около 1490-1510 годов и продана за 450, 3 миллиона долларов в 2017 году 0 Источник:

Креативное уличное искусство 0 Источник:

Сатурн снятый днём 0 Источник:

Челюсть древнего мегалодона по сравнению с большой трёхметровой белой акулой 0 Источник:

Эйфелева башня с другой точки зрения 0 Источник:

Санторини - интересное место для знакомства 0 Источник:

В 1850 году фермер нашел секретную деревню, более древнюю, чем великие пирамиды Египта: Скара-Брей, также известную как “шотландские Помпеи”. По оценкам археологов, в деревне проживало от 50 до 100 человек. Дома были соединены друг с другом туннелями 0 Источник:

Это не кружево, это вырезано из мрамора 0 Источник:

Храм Кайласа, Индия. Мегалит, высеченный из цельного камня 0 Источник:

Скелет кита найден посреди тропического леса на полуострове Оса, Коста-Рика 0 Источник:

Лондонский скульптор Рон Муек создает скульптуры с 1996 года. Используя смолу, стекловолокно, силикон и многие другие материалы, Муек создает гиперреалистичные подобия людей 0 Источник:

Поразительно! 0 Источник:

Самое большое натуральное зеркало в мире, Эль-Салар-де-Уюни 0 Источник:

Библиотека в Саудовской Аравии 0 Источник:

Никогда не наступайте в лужу, глубину которой вы не знаете

Невероятный японский клён

Этот бронежилет образца 1881 года, который использовался в бою и получил 18 пулевых ранений 0 Источник:

Стена, Виргинские острова, США - это отвесный обрыв глубиной 3,2 километра, расположенный всего в 274 метрах от берега 0 Источник: