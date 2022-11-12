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17 любопытных изображений увлекательных редкостей

17 любопытных изображений увлекательных редкостей

Автор:
12 ноября 2022 18:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Поделились   находки   пользователи   редкости   увлекательные   фотографии   
2591
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Мир огромен и удивителен, и каждую секунду здесь происходит что-то интересное. В этом посте вы увидите фотографии увлекательных находок, которые расширят ваш кругозор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Любопытные   Поделились   находки   пользователи   редкости   увлекательные   фотографии   
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9  комментариев
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20k
Alf Час назад
Интересно сколько будет стоить из материала N @ C60 брюки пошить?
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16k
Bill 3 минуты назад
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18k
speaktr-st 17 минут назад
Комментарий к фото
С каких пор фуллерен стал самым дорогим материалом?
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36k
turyst Час назад
Бронежилет получил ранения... Мдя..
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1k
Одынат Час назад
Доспех Неда Келли самодельньный доспех известного австралийского разбойника Неда Келли, который он и его банда носили во время своей преступной деятельности. По моему на фишках уже выкладывали. Полицейская операция, ну ни как уж не бой.
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30k
АнтонПолднев Час назад
В чём секретность?

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