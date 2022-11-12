17 любопытных изображений увлекательных редкостей

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Мир огромен и удивителен, и каждую секунду здесь происходит что-то интересное. В этом посте вы увидите фотографии увлекательных находок, которые расширят ваш кругозор.
Спаситель мира, самая дорогая картина, когда-либо проданная, изображающая Иисуса Христа в . Она была написана Леонардо да Винчи около 1490-1510 годов и продана за 450, 3 миллиона долларов в 2017 году
В 1850 году фермер нашел секретную деревню, более древнюю, чем великие пирамиды Египта: Скара-Брей, также известную как “шотландские Помпеи”. По оценкам археологов, в деревне проживало от 50 до 100 человек. Дома были соединены друг с другом туннелями
Лондонский скульптор Рон Муек создает скульптуры с 1996 года. Используя смолу, стекловолокно, силикон и многие другие материалы, Муек создает гиперреалистичные подобия людей
Никогда не наступайте в лужу, глубину которой вы не знаете
Невероятный японский клён
Этот бронежилет образца 1881 года, который использовался в бою и получил 18 пулевых ранений
Стена, Виргинские острова, США - это отвесный обрыв глубиной 3,2 километра, расположенный всего в 274 метрах от берега
Источник:
АНТИФИШКИ
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