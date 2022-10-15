15 любопытных фотографий занимательных редкостей

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Мир никогда не перестанет нас удивлять, ведь нельзя объять необъятное. Поэтому вокруг еще много удивительного и непознанного. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии любопытных находок.
В Японии у берегов можно увидеть древние камни, на которых написано предупреждение: "Не стройте никаких жилищ ниже этой точки. Вспомните бедствие великих цунами" Это камни цунами
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Крокодил был сбит машиной во Флориде. Ветеринарный хирург сделал операцию по восстановлению костей черепа, что позволило ему остаться в живых
Улица Сан-Франциско, известная как "Улица грибов", в традиционном центре Аликанте, Испания
Rheum nobile - гигантское травянистое растение, произрастающее в Гималаях. Это необычный вид ревеня высотой 1-2 метра
Температура плавления металлического галлия настолько низкая, что вот что происходит, когда вы держите его в руке
Свадьба женихов-близнецов с невестами-близнецами, проводимая священниками-близнецами с двумя пажами и девушками-близнецами-цветочницами
Источник:
АНТИФИШКИ
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Потому что безграмотный новодел.
- Только, ради бога, не вскрывайте а то выпустят какой-нибудь древний вирус, что нам всем корона лёгким насморком покажется.