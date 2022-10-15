15 любопытных фотографий занимательных редкостей

Мир никогда не перестанет нас удивлять, ведь нельзя объять необъятное. Поэтому вокруг еще много удивительного и непознанного. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии любопытных находок.

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В Японии у берегов можно увидеть древние камни, на которых написано предупреждение: "Не стройте никаких жилищ ниже этой точки. Вспомните бедствие великих цунами" Это камни цунами 0 Источник:

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Крокодил был сбит машиной во Флориде. Ветеринарный хирург сделал операцию по восстановлению костей черепа, что позволило ему остаться в живых 0 Источник:

Улица Сан-Франциско, известная как "Улица грибов", в традиционном центре Аликанте, Испания 0 Источник:

Rheum nobile - гигантское травянистое растение, произрастающее в Гималаях. Это необычный вид ревеня высотой 1-2 метра 0 Источник:

Эта древняя римская мозаика выглядит странно современно. На самом деле ей 1700 лет 0 Источник:

2000-летний череп перуанского воина, хранящийся в Музее остеологии 0 Источник:

Самая большая цифровая камера в мире 0 Источник:

Розовый дворец, Дакка, Бангладеш 0 Источник:

Немецкий ресторан переделал огромные винные бочки в "пищевые капсулы" 0 Источник:

Исследователи обнаружили насекомое возрастом 35 миллионов лет, застрявшее в янтаре 0 Источник:

Температура плавления металлического галлия настолько низкая, что вот что происходит, когда вы держите его в руке 0 Источник:

Свадьба женихов-близнецов с невестами-близнецами, проводимая священниками-близнецами с двумя пажами и девушками-близнецами-цветочницами 0 Источник:

Коллекция из 24 124 автомобиля модели Hot Wheels 0 Источник:

Птица - секретарь, очень элегантна 0 Источник: