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15 любопытных фотографий занимательных редкостей

15 любопытных фотографий занимательных редкостей

Автор:
15 октября 2022 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занимательные   Любопытные   Удивительные   вокруг   находки   непознанное   редкости   
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Мир никогда не перестанет нас удивлять, ведь нельзя объять необъятное. Поэтому вокруг еще много удивительного и непознанного. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии любопытных находок.
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Источник:

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Метки: Занимательные   Любопытные   Удивительные   вокруг   находки   непознанное   редкости   
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6  комментариев
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61k
doker 4 часа назад
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2k
Стебан Похабыч 2 часа назад
древняя римская мозаика выглядит странно современно
===
Потому что безграмотный новодел.
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2k
Альтер Иго 3 часа назад
Исследователи обнаружили насекомое возрастом 35 миллионов лет, застрявшее в янтаре

- Только, ради бога, не вскрывайте а то выпустят какой-нибудь древний вирус, что нам всем корона лёгким насморком покажется.
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6k
alessandrok 3 часа назад
Птица афигенна)
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23k
Serg2001 3 часа назад
Перуанскому воину похоже некисло так по дыне настучали дубиной...
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