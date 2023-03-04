15 любопытных находок удивительных вещей

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Наш мир полон достопримечательностей и практически каждый день мы узнаем что-то новое. В этом посте вы увидите любопытные изображения, которые возможно вас удивят.
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Попугай Дракула, он известен своим готическим видом и умением издавать довольно страшные звуки
Компьютерная томография 1000-летней скульптуры Будды, с мумифицированным монахом, спрятанным внутри
Купол Рунита. Бетонный саркофаг, содержащий 73000 кубических метров радиоактивных обломков от 68 ядерных взрывов и биологического оружия США, остается на Маршалловых островах в Тихом океане
Грот ракушек в Маргейте, Великобритания - туннель, украшенный морскими раковинами длиной около 4,6 м. Обнаружен в 1835 году, его происхождение неизвестно
Уникальный звездообразный песок, на пляже Хосидзуна-но-Хама в Японии. Песок состоит из миллиардов экзоскелетов фораминифер, раковин морских простейших, которые вымываются со дна океана
Меланезийцы Соломоновых Островов - одна из немногих групп со светлыми волосами за пределами Европы
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