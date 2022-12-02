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В Питере официант щеголял со значком Украины и его настигла мгновенная кара

В Питере официант щеголял со значком Украины и его настигла мгновенная кара

Автор:
02 декабря 2022 15:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   бар   владельцы   жетон   официант   питер   посетитель   скандал   
2803
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Посетитель это заметил и стал задавать вопросы.

Питерский бар Doski оказался в центре небольшого скандала из-за официанта. Когда он принёс счёт, посетитель обратил внимание на его жетон.

Им оказался вот этот значок:

Гражданин этого не понял и попытался выяснить. А официант просто ушёл, зажав жетон в кулаке.

Тогда посетитель обратился к администратору и попросил её разъяснить ситуацию, та пообещала разобраться. И вскоре на странице заведения появился такой пост:

Также владельцы заявили, что в будущем будут тщательнее подбирать сотрудников.




Источник:

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Метки: Петербург   бар   владельцы   жетон   официант   питер   посетитель   скандал   
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44  комментария
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16k
Александр Час назад
Сам себе злобный буратино.
Если поцепил на виду, то не прячь.
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6k
maclay 8 минут назад
Что там за семья у этого "орденоносца" ?
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8k
Мариус 11 минут назад
Хм... серьга в правом ухе... Пират, наверное
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59
Je Bonch Мариус 10 минут назад
... и что-то корабля за окном я не наблюдаю! :)
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3k
ZOV 13 минут назад
Посетитель просто спросил "что за значок", но официанта прикопали на всякий случай)))
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45
Abloy_Vlg 14 минут назад
Официант прям пидрила какой-то
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796
KASPER 15 минут назад
Пусть сожрет это жетон ,.поросячиЙ,.
-Потом в сортир...
-Ждем ,,НА ВЫХОД,,...Потом опять заставить сожрать...
И ТАК РАЗ ДЕСЯТЬ.!!!))))..ИЛИ ОДИННАДЦАТЬ....)))))
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11k
.Атеист. 16 минут назад
Уволить - верное решение, но еще лучше если у него дома сделают обыск с проверкой "начинки" пк, телефонов, планшетов... А мало ли.. Одно дело просто флаг укры нацепить, другое дело значок збройнов сил.
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5k
sirv 18 минут назад
Какой милый, пухлый голубок.
Его бы в СИЗО на ночей, вышел бы совсем другим человеком. Геморроя никогда бы не было.
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874
Иван 20 минут назад
Наблюдаю интересную закономерность. Почему-то все, кто поддерживает всу, имеют явный голубоватый оттенок. Неспроста это всё. Ой, неспроста.
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28k
Aqueronte 23 минуты назад
Видел вчера в телеге у Поздякова это видео. Говорят что владелец адекватный, СВО поддерживает, нашим помогает, а этого утырка просто не увидел, что он такой, совсем заднеприводный. Поэтому официанта уволил, а само заведение нормальное, топить его не надо.
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1k
WR Полчаса назад
В смысле уволили? Его так-то надо было задержать и допросить, какого хрена он это нацепил... Чё вообще за чушь?
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1k
Андрей Кузнецов Полчаса назад
А я бы проверил эту сеть на финансовую поддержку всу-шки. сотрудников, само собой. такие "жопастые" вражинки по одному не работают, раз не прячется....да и друзей товарищей его- тоже - "в оборот". ну, думаю и надеюсь -этим сейчас занимаются.
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2k
poбт 42 минуты назад
это не просто бар, а сеть федеральная, вот быстро и попытались с х*уйца соскочить, хотя наверняка эта петушарня питерская там вся в курсе и при кулончиках
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50k
dima423 48 минут назад
тупорылый пухлый пи*орок... вот вся эта перхоть подзалупная украину и поддерживает...)
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2k
Денис Ануфриев 52 минуты назад
а еще у него кулон в виде ключа-ЛГБТ-шник
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9k
Shtoppi 54 минуты назад
Надеюсь под "уволен и больше не работает в нашем баре" можно подразумевать "плавает в реке по частям".
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32k
Fat Lynx 57 минут назад
А в комнате у него, наверное, портрет навального... или зеленского.
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8k
Борис Карабанов 59 минут назад
Всё худшее скопировали с Новой Хохляндии. Там за советскую и российскую символику на людей кидаются и гнобят, здесь за украинскую. Понятно, это же другое. Закон? Плевать на закон! За что уволили? По собственному желанию уволили. Хотя бы "огласили весь список" государств за демонстрацию символики которых можно огрести от патриотов.
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230
Кузнецов Алексей Zемляк Полчаса назад
Ты значок то смотрел ? Это разве просто символика украины ? Бери флаг украины иди с ним, думаю на тебя будут просто смотреть как на дурочка но ни кто не будет предъявлять претензий , но тут другое.
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345
LeonID S Zемляк 15 минут назад
Какая на хер символика Украины? Там жетон (символ можно сказать) бандеровско-нацистских вооруженых сил свинорейха. А это совсем не одно и тоже.
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46k
Андрей Час назад
Жопастенький пухляш в красивых серёжках и походкой полупокера.
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−20
Федор Шелепа Час назад
свиду петушара
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1k
Lexx Час назад
Если такой рьяный патриот, чего не в окопе?
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