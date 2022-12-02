В Питере официант щеголял со значком Украины и его настигла мгновенная кара

Посетитель это заметил и стал задавать вопросы.
Питерский бар Doski оказался в центре небольшого скандала из-за официанта. Когда он принёс счёт, посетитель обратил внимание на его жетон.
Им оказался вот этот значок:
Гражданин этого не понял и попытался выяснить. А официант просто ушёл, зажав жетон в кулаке.
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Тогда посетитель обратился к администратору и попросил её разъяснить ситуацию, та пообещала разобраться. И вскоре на странице заведения появился такой пост:
Также владельцы заявили, что в будущем будут тщательнее подбирать сотрудников.
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Если поцепил на виду, то не прячь.
-Потом в сортир...
-Ждем ,,НА ВЫХОД,,...Потом опять заставить сожрать...
И ТАК РАЗ ДЕСЯТЬ.!!!))))..ИЛИ ОДИННАДЦАТЬ....)))))
Его бы в СИЗО на ночей, вышел бы совсем другим человеком. Геморроя никогда бы не было.
Может мы расстреливаем пленных? Странно, но нет!
Может мы пленных пытаем? Тоже нет!
А может мы обстреливаем из РСЗО гражданские кварталы/детские сады/школы? Блин, и тут НЕТ!
Так что же мы скопировали? А?
И да, Глеб прав, я имел ввиду героя ролика. Можешь брюзжать дальше, недалёкий.