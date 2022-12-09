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«Ефремов ответил, почему Лепс не должен отвечать?»: певец даже не извинился перед человеком, которого избил

«Ефремов ответил, почему Лепс не должен отвечать?»: певец даже не извинился перед человеком, которого избил

Автор:
09 декабря 2022 19:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Григорий Лепс   Концерт   адвокат   бар   драка   ледовый дворец   охранник   питер   потерпевший   продюсер   
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Адвокат пострадавшего утверждает, что «Лепс надеется на безнаказанность».

 2 декабря у Лепса был концерт в «Ледовом» в Питере. Он не задался, певец нервничал на сцене, а потом и вовсе бросил микрофон и ушёл.

Позже объяснил это так:

«Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны».

Тем же вечером отправился в бар Finnegan’s, где подрался с посетителем. Одна сторона утверждает, что назойливый поклонник привязался к Лепсу, из-за этого и начался конфликт. Ну а пострадавший считает, что певец вознамерился сыграть в нарды на крупную сумму, он отказался и случился мордобой.

После мордобоя у пострадавшего сломан нос. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». По ней полагается срок до двух лет.

Как считали, первый удар нанес охранник. Теперь адвокат утверждает, что это был никакой не охранник, а продюсер певца. Чтобы избавиться от путаницы, на следующей неделе пройдёт процедура опознания. Тем не менее, именно этот удар и привёл к перелому. Возможно, поэтому или по какой-то другой причине, но певец пока даже не позвонил потерпевшему. Как говорит адвокат:

«Ефремов ответил. Почему Лепс не должен отвечать?! Можно не признавать себя виновным ни в чём вообще. Похоже, Лепс на такую линию встал. Непонятно, считает он себя хоть в чём-то виновным? Сомневаюсь я. Очевидно, надеется на безнаказанность».

Дело передано из районного в Городское управление дознания Питера. Ну а Григорий Лепс пока от комментариев воздерживается.

Источник:

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Метки: Григорий Лепс   Концерт   адвокат   бар   драка   ледовый дворец   охранник   питер   потерпевший   продюсер   
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26  комментариев
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12k
кира Час назад
Со времена СССР был такой певец Сергей Захаров. Пел хорошо, быстро стал любимцем публики, но сломал себе карьеру одним ударом. Как-то повздорил с администратором Мюзик-холла, ударил его и сел. На несколько лет. Закидайте меня минусами, но я это считаю правильным. Люди, которые представляют Российскую культуру, должны держаться в рамках приличия. Им чересчур многое прощается, а чаще всего, они просто откупаются. Это недостойно. Это унижает звание заслуженного артиста и ставит под сомнение его право представлять культуру страны.
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6k
BirdTalk 23 минуты назад
Ага, несколько дней назад произошел этот инцидент и тут же помчались на зону спрашивать мнение Ефремова. Или это не тот Ефремов? Почему не указано имя и отчество Ефремова?
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14k
Алан★Z★ Полчаса назад
Может я чего не понимаю. Два пьяных мужика подрались.. Пиндык.. Конец света. Адвокаты-куяты. Во всех новостях. В 90-х такой фигни не было
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5k
Котэ 38 минут назад
надеюсь его задержали до выяснения?
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87
Sergel Fman 39 минут назад
Да сломайте лепсу нос. И челюсть заодно.
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30k
Кот Баюн 39 минут назад
еще бы за концерт бабки всем вернули, а то совсем чучело зажралось.
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6k
Mixalych 50 минут назад
Лепс для меня не кумир и его творчество мне не по душе. Сажайте как Ефремова и дело с концом
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7k
Gamletof Час назад
Адвокат наивный, если не видит разницу...
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6k
HUBLOT Час назад
Сравнили... Ефремов - "гражданин поэт", а Лепсверидзе любимый певец обнуленного (со слов носителя пурги). И подход к ним традиционный - своим всё, остальным закон.
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30k
Кот Баюн Час назад
каким боком тут вообще Ефремов?
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Лепс надеется просто купить всех, от полиции и судей до потерпевшего.
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6k
Андрей Крылов Час назад
А ожно, для начала, узнать за что Лепс кого избил? Типа нос роде сломал? А межет было за что? А то без некоторых уточнений не понять был он правв ии не прав. очень сильно подозреваю, что ...
Ссылка www.youtube.com
конечно, Лепс далёк от святости. но и нарываются многие. Реально.
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1k
fivus Час назад
@moderator Ефремов, которое это якобы сказал, тот самый, который сидит? Лавры Навального (который сидит и якобы пишет) жизни не дают? Или фуфло или подтасовка
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952
Шурман 2 часа назад
Что то шуты и скоморохи почувствовали свободу . Одни весь СССР содержали а другие куй знает что .
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6k
Дмитрий 2 часа назад
В лепался Лепс. Мириться надо в таких случаях. Мало ли как там повернётся в суде. Один вон уже не признавал ни чего... Сесть конечно не сядет, но мало ли!
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55
Евгений Панкратов 2 часа назад
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August

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