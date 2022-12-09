«Ефремов ответил, почему Лепс не должен отвечать?»: певец даже не извинился перед человеком, которого избил

После мордобоя у пострадавшего сломан нос. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». По ней полагается срок до двух лет.

Как считали, первый удар нанес охранник. Теперь адвокат утверждает, что это был никакой не охранник, а продюсер певца. Чтобы избавиться от путаницы, на следующей неделе пройдёт процедура опознания. Тем не менее, именно этот удар и привёл к перелому. Возможно, поэтому или по какой-то другой причине, но певец пока даже не позвонил потерпевшему. Как говорит адвокат:

«Ефремов ответил. Почему Лепс не должен отвечать?! Можно не признавать себя виновным ни в чём вообще. Похоже, Лепс на такую линию встал. Непонятно, считает он себя хоть в чём-то виновным? Сомневаюсь я. Очевидно, надеется на безнаказанность».