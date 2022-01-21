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Гастрономический тур по Петербургу: самые необычные кафе и бары

Гастрономический тур по Петербургу: самые необычные кафе и бары (28 фото)

Автор:
21 января 2022 22:46
Метки: Петербург   СПб   бары   гастрономический тур   кафе   необычные места   питер   
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Многие из нас не прочь отдохнуть после рабочих будней в каком-нибудь кафе или баре. И желательно, чтобы место отдыха имело какую-нибудь свою особую атмосферу или необычный антураж, дарящий дополнительный прилив настроения.

Вне всяких сомнений, обилием подобных заведений может похвастаться Петербург, где довольно часто вещи оказываются не тем, чем кажутся. Именно на тему самых необычных мест и будет следующий небольшой гастрономический тур.

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И начнём с кафе «Три метлы», привлекающего всех ценителей мира Гарри Поттера. Мало того, что всё заведение украшено тематической атрибутикой, так ещё и здесь можно попробовать сливочное пиво или ещё какие-либо блюда, фигурировавшие в известной вселенной волшебников.

Бар «Стирка 40˚» существует уже много лет и стал по-настоящему легендарным местом. Сами владельцы называют свое заведение «кафе-прачечная», ведь здесь можно не только попить кофе или алкогольные коктейли, но и постираться. К слову, приезжавшие на гастроли группы Rolling Stones и Franz Ferdinand доверяли свои вещи именно этому бару.

Многим известен клип группы A-ha на песню «Take on me», выполненный в черно-белой рисовке. Именно в таком стиле выполнено и «ЧБКафе», привлекающее гостей необычным дизайном. Правда, отведать здесь можно только десерты и кофе.

Бар «Пиф-Паф» чем-то напоминает «Стирку». Здесь вас могут накормить бургерами, напоить, а также подстричь. Питерские модники облюбовали этот бар-парикмахерскую, где также можно поиграть с компанией в настольные игры.

Кофейня «Вкус Искусства» подойдет для тех, кто любит яркий поп-арт. По выходным здесь проводят лекции по искусству и образовательные встречи. Кроме того, вас смогут удивить некоторые блюда. Например, «Чистый лист», где вы сами сможет нарисовать свой шедевр предложенными на выбор муссами.

Про «УЕ!БАР» уже однажды подробно рассказывали. В этом баре вы попадете в атмосферу матов, чернухи и пошлых шуток от хамоватых официантов. К слову, никто не запрещает поливать оскорблениями их в ответ. Так что место подойдет тем, кто хочет послать кого-то после тяжелого дня. Но можно попросить у официантов и чтобы вас обслужили как обычного гостя, без типичной фишки заведения.

Но снять стресс можно и в «Республике кошек и котов». Это два заведения, где обитают свыше 30 усатых полосатых. Мало того, что здесь находится простенькое кафе с стилизованным под тематику меню, вы также можете поиграть с кошками, а понравившуюся даже забрать домой.

Болит душа? Тогда вам нужно в Apotheke Bar, сделанный под старинную аптеку, где вас напоят домашними настойками и коктейлями. Правда, найти заведение не так просто, ведь у него нет афиширующей вывески.

В интерьере «Супстанции» нет ничего особенного, чего не скажешь о блюдах. Ведь здесь можно попробовать 10 разных видов супов от сырного до чечевичного в съедобных стаканчиках. Выглядит весьма интересно.

В Петербурге довольно много скрытых баров: бронь столиков только заранее, да и поиск заведения – тот ещё квест. Одним из них стал El Copitas, работающий только три дня в неделю. Мест не так много, но тем, кому удалось попасть, могут почувствовать на себе атмосферу Мексики с настоящей текилой и колоритной для этой страны едой.

Хотите оказаться в тропиках, не выезжая в них? Тогда подойдет «Шоколадный бар», расположенный внутри Оранжереи. Из названия понятно, что акцент здесь сделан на разнообразных сладостях от бельгийских вафель до огромного выбора мороженного.

Бар «Лаборатория 31» есть в нескольких местах Петербурге, но атмосфера везде одна и та же: кислотно-неоновое оформление и разнообразие коктейлей, подающихся в пробирках и колбочках с добавлением сухого льда. Может понравиться даже тем, кто не любил химию в школе.

Ну и закончим весьма необычным кафе «Ленинградский экспресс». Само меню вас вряд ли удивит, чего не скажешь о подаче. Ведь здесь вас обслужат с помощью железной дороги и маленьких поездов, которые доставят заказ прямо к вашему столику. Ещё одним приятным дополнением станет возможность заказать кофе с вашим изображением на пенке.

А в каком заведении хотели бы побывать вы?

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Метки: Петербург   СПб   бары   гастрономический тур   кафе   необычные места   питер   
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
у меня через дом, чур... то есть люди не называемой национальности классную шаверму делают. больше общепита мне не надо
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2k
Могвай 21 минуту назад
Хмм, а заводные яйца и сундук беременной шпионки уже закрылись? Давненько в центр не выбирался.
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5k
tamin 57 минут назад
Дикенс паб хорош
. Классика. Бар слона.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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