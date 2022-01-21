Гастрономический тур по Петербургу: самые необычные кафе и бары

В Петербурге довольно много скрытых баров: бронь столиков только заранее, да и поиск заведения – тот ещё квест. Одним из них стал El Copitas, работающий только три дня в неделю. Мест не так много, но тем, кому удалось попасть, могут почувствовать на себе атмосферу Мексики с настоящей текилой и колоритной для этой страны едой.