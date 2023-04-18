«Как можно позволять себе такое на людях?»: после скандала в питерском вейп-шопе, на депутата Милонова собрались писать жалобу

Руководитель сети магазинов заявил, что слуга народа зашёл и в другие торговые точки и довёл там продавщиц до слёз.
Чего гривой трясёшь? На тебя не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея. Трубочку взять? У тебя будет твой друг брать или ты будешь давать ему. Понял? Ты, меньшинство…
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И ещё несколько подобных оборотов применил депутат Милонов, когда ворвался в питерский вейп-шоп и налетел на продавца. Он стал кричать на ошарашенного парня и требовать, чтобы приехал руководитель магазина. Или он закроет торговую точку.
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По словам руководителя сети вейпшопов, он будет писать жалобу в органы:
Ладно бы он пришёл и раскритиковал нашу деятельность, но когда человек – избранник народа так называемый, который принимает решения, которые влияют на жизнедеятельность народа, приходит и требует на основании чего? Он не знает законодательной базы? Он такое говорил… Представляете, если бы на месте парня сидела бабушка-продавец, лет семидесяти? Да у нее инфаркт или инсульт был бы. Я знаю ещё о пяти случаях вчерашнего дня, куда он заходил. Одну женщину 50 лет, другую девушку 25 лет, он довёл до слёз.
У меня вопрос не к нему, а к службе опеки: как он себя ведёт на людях, какое влияние он оказывает на своих шестерых детей?! Они же тоже это всё видят. В какой обстановке они воспитываются? Как можно быть одновременно хорошим родителем и позволять себе такое на людях? С простыми людьми общаться. Манера поведения у него одна.
И добавил, что если депутат публично извинится, то конфликт будет исчерпан.
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Раз собрался реально бороться с вейпами,милости просим вас господин милонов(специально с маленькой буквы всё) в город-герой Новороссийск,тоже позакрываете и у нас.Надеюсь не устанет,город маленький,не то что Москва,где вы так разошлись.