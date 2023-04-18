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«Как можно позволять себе такое на людях?»: после скандала в питерском вейп-шопе, на депутата Милонова собрались писать жалобу

«Как можно позволять себе такое на людях?»: после скандала в питерском вейп-шопе, на депутата Милонова собрались писать жалобу

Автор:
18 апреля 2023 18:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Виталий Милонов   вейпшоп   депутат   жалоба   запрет   питер   скандал   электронные сигареты   
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Руководитель сети магазинов заявил, что слуга народа зашёл и в другие торговые точки и довёл там продавщиц до слёз.

Чего гривой трясёшь? На тебя не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея. Трубочку взять? У тебя будет твой друг брать или ты будешь давать ему. Понял? Ты, меньшинство…

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И ещё несколько подобных оборотов применил депутат Милонов, когда ворвался в питерский вейп-шоп и налетел на продавца. Он стал кричать на ошарашенного парня и требовать, чтобы приехал руководитель магазина. Или он закроет торговую точку.

По словам руководителя сети вейпшопов, он будет писать жалобу в органы:

Ладно бы он пришёл и раскритиковал нашу деятельность, но когда человек – избранник народа так называемый, который принимает решения, которые влияют на жизнедеятельность народа, приходит и требует на основании чего? Он не знает законодательной базы? Он такое говорил… Представляете, если бы на месте парня сидела бабушка-продавец, лет семидесяти? Да у нее инфаркт или инсульт был бы. Я знаю ещё о пяти случаях вчерашнего дня, куда он заходил. Одну женщину 50 лет, другую девушку 25 лет, он довёл до слёз.

У меня вопрос не к нему, а к службе опеки: как он себя ведёт на людях, какое влияние он оказывает на своих шестерых детей?! Они же тоже это всё видят. В какой обстановке они воспитываются? Как можно быть одновременно хорошим родителем и позволять себе такое на людях? С простыми людьми общаться. Манера поведения у него одна.

И добавил, что если депутат публично извинится, то конфликт будет исчерпан.

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Метки: Виталий Милонов   вейпшоп   депутат   жалоба   запрет   питер   скандал   электронные сигареты   
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31  комментарий
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1k
Darki Час назад
А он разве не на Донбассе?Я вроде про него новости читал,что он собрался и уехал
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34k
russger 3 минуты назад
Если бы не мандат и охрана, отхватил бы люлей "от бабы Шуры" и верещал как шавка на каждом углу
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9k
Dabus 9 минут назад
Сдаётся мне что у каждой такой истории, есть своя предыстория ...
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189
twincam Полчаса назад
Праведный гей-гнев обрушился на обычного продавана ))))
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2k
Руслан Полчаса назад
Наглое тупое быдло, облеченное властью - страшная смесь. Его в дурку надо закрывать или на зону к так любимым им донам Педро
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30k
Владимир Полчаса назад
По этому рыжему [мат] дурка плачет.
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6k
Leo Sun 51 минуту назад
Они сначала дают разрешение на подобные вещи, а потом "героически" борются с ними...
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1k
Darki Час назад
Чисто упырь,что тебе парень сделал,он просто продавец.Вот наглядно видно,как вершители законов относятся к гражданам.Он даже не рубит что кричит и требует не у того человека.Это магазин не этого парня,он реально в шоке,звонит хозяину точки,а эта мразь в трубку орёт что ппц всему через время.Он реально под веществами.
Раз собрался реально бороться с вейпами,милости просим вас господин милонов(специально с маленькой буквы всё) в город-герой Новороссийск,тоже позакрываете и у нас.Надеюсь не устанет,город маленький,не то что Москва,где вы так разошлись.
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14k
Александр Час назад
Легко, конечно, обладая "депутатской неприкосновенностью", да ещё и с охраной, обладающей нехилыми полномочиями, так выёживаться...
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174
0ptimist Александр 39 минут назад
похоже этого его друзья геюги )) всегда вместе с ним, иначе большая собака его же и обоссыт))
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4k
Трям Час назад
А без своих чирлидерш этот .хуесос так же себя вести будет, или очко жим-жим, чтоб по Фонтанке в разные стороны не расплыться?
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43k
Валерий Час назад
а что у депутата есть полномочия закрыть магазин? отправьте его на СВО пусть там покажет свою удаль молодецкую
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4k
Трям Час назад
Этого дырявого мудака даже малолетка .отхуесосил так, что я был уверен, что он не появится больше в объективах камер, а у него очередной приступ.
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2k
Mixan Час назад
Пусть гоняет их ..Они же народ травят ! На продавцов он конечно зря наехал хозяев нужно гонять
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37k
Александр Час назад
Этот милонов латентный походу. У него все "шуточки" про [мат]
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4k
iovan2011 Час назад
Я конечно не доктор, но диагноз кажется очевиден.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Потому что он сам п"дарас последний, гнида рыжая.
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6k
ManRox 2 часа назад
Рыжий упырь оборзел в край
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3k
Дмитрий 2 часа назад
этого странного дяденьку давно пора уже отправить попить лекарства и укольчиков поколоть.
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August

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