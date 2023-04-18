«Как можно позволять себе такое на людях?»: после скандала в питерском вейп-шопе, на депутата Милонова собрались писать жалобу

По словам руководителя сети вейпшопов, он будет писать жалобу в органы:

Ладно бы он пришёл и раскритиковал нашу деятельность, но когда человек – избранник народа так называемый, который принимает решения, которые влияют на жизнедеятельность народа, приходит и требует на основании чего? Он не знает законодательной базы? Он такое говорил… Представляете, если бы на месте парня сидела бабушка-продавец, лет семидесяти? Да у нее инфаркт или инсульт был бы. Я знаю ещё о пяти случаях вчерашнего дня, куда он заходил. Одну женщину 50 лет, другую девушку 25 лет, он довёл до слёз.

У меня вопрос не к нему, а к службе опеки: как он себя ведёт на людях, какое влияние он оказывает на своих шестерых детей?! Они же тоже это всё видят. В какой обстановке они воспитываются? Как можно быть одновременно хорошим родителем и позволять себе такое на людях? С простыми людьми общаться. Манера поведения у него одна.