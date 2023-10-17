Учёные создали 3D-модель эсминца, затонувшего в 1940 году в Дюнкерке

Прошло более 80 лет с тех пор, как британский эсминец HMS Keith затонул во время операции, которую Уинстон Черчилль назвал «чудом спасения».

Судно длиной 100 метров входило в число 1000 военных, торговых, рыболовецких и гражданских «малых кораблей», которые помогли спасти 338 226 солдат союзников с пляжей Дюнкерка. Оно успело эвакуировать 992 солдат в Дувр, но по возвращении к берегам Франции попало под немецкую бомбёжку и затонуло на дне Ла-Манша.