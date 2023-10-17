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Учёные создали 3D-модель эсминца, затонувшего в 1940 году в Дюнкерке

Учёные создали 3D-модель эсминца, затонувшего в 1940 году в Дюнкерке

Автор:
17 октября 2023 16:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 3D-модель   Ynews   Дюнкерк   Ла-Манш   Эхолокация   затонувшие корабли   затонувшие суда   затонувший корабль   исследование   эхолот   
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Во время Второй мировой войны, в 1940 году, произошла Дюнкеркская эвакуация, во время которой союзникам удалось спасти более 338 тысяч своих солдат, окруженных немецкими войсками в порту на севере Франции. Тогда погибло множество судов — от военных кораблей до рыбацких лодок. Сегодня ученые пытаются найти и идентифицировать их все, чтобы получить полную историческую картину.


Прошло более 80 лет с тех пор, как британский эсминец HMS Keith затонул во время операции, которую Уинстон Черчилль назвал «чудом спасения».


Судно длиной 100 метров входило в число 1000 военных, торговых, рыболовецких и гражданских «малых кораблей», которые помогли спасти 338 226 солдат союзников с пляжей Дюнкерка. Оно успело эвакуировать 992 солдат в Дувр, но по возвращении к берегам Франции попало под немецкую бомбёжку и затонуло на дне Ла-Манша.


Теперь, спустя почти девять десятилетий, этот военный корабль времен Второй мировой войны снова можно увидеть: ученые с помощью гидролокатора создали его 3D-модель, лежащую на морском дне.


Это стало возможным благодаря проекту, в котором участвовали Historic England и Drassm — французский Департамент подводных археологических исследований.



Целью исследования был поиск неизвестных затонувших кораблей, связанных с Дюнкеркской операцией (её также называют операцией «Динамо»). В ходе эвакуации погибло 305 кораблей и более 30 тыс. военнослужащих.


Ученым удалось обнаружить и изучить в общей сложности 27 затонувших кораблей. Расположение 12 из них до начала исследования было неясно, а четыре были разрушены или занесены песком, поэтому найти их не удалось.


Специалисты полагают, что, возможно, им удалось обнаружить еще три судна, связанных с эвакуацией из Дюнкерка и неизвестных ранее.


«Это так трогательно — видеть, как впервые с момента событий в Дюнкерке во время Второй мировой войны появляются новые подробности о тридцати затонувших кораблях, связанных с операцией «Динамо», — говорит Дункан Уилсон, исполнительный директор Historic England. — Полученные результаты дают нам поразительное представление о нашем общем наследии, которое до сих пор скрывается под водами у берегов Дюнкерка».




В качестве основного инструмента ученые использовали многолучевой эхолот.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3D-модель   Ynews   Дюнкерк   Ла-Манш   Эхолокация   затонувшие корабли   затонувшие суда   затонувший корабль   исследование   эхолот   
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