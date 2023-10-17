Учёные создали 3D-модель эсминца, затонувшего в 1940 году в Дюнкерке

Во время Второй мировой войны, в 1940 году, произошла Дюнкеркская эвакуация, во время которой союзникам удалось спасти более 338 тысяч своих солдат, окруженных немецкими войсками в порту на севере Франции. Тогда погибло множество судов — от военных кораблей до рыбацких лодок. Сегодня ученые пытаются найти и идентифицировать их все, чтобы получить полную историческую картину.
Прошло более 80 лет с тех пор, как британский эсминец HMS Keith затонул во время операции, которую Уинстон Черчилль назвал «чудом спасения».
Судно длиной 100 метров входило в число 1000 военных, торговых, рыболовецких и гражданских «малых кораблей», которые помогли спасти 338 226 солдат союзников с пляжей Дюнкерка. Оно успело эвакуировать 992 солдат в Дувр, но по возвращении к берегам Франции попало под немецкую бомбёжку и затонуло на дне Ла-Манша.
Теперь, спустя почти девять десятилетий, этот военный корабль времен Второй мировой войны снова можно увидеть: ученые с помощью гидролокатора создали его 3D-модель, лежащую на морском дне.
Это стало возможным благодаря проекту, в котором участвовали Historic England и Drassm — французский Департамент подводных археологических исследований.
Целью исследования был поиск неизвестных затонувших кораблей, связанных с Дюнкеркской операцией (её также называют операцией «Динамо»). В ходе эвакуации погибло 305 кораблей и более 30 тыс. военнослужащих.
Ученым удалось обнаружить и изучить в общей сложности 27 затонувших кораблей. Расположение 12 из них до начала исследования было неясно, а четыре были разрушены или занесены песком, поэтому найти их не удалось.
Специалисты полагают, что, возможно, им удалось обнаружить еще три судна, связанных с эвакуацией из Дюнкерка и неизвестных ранее.
«Это так трогательно — видеть, как впервые с момента событий в Дюнкерке во время Второй мировой войны появляются новые подробности о тридцати затонувших кораблях, связанных с операцией «Динамо», — говорит Дункан Уилсон, исполнительный директор Historic England. — Полученные результаты дают нам поразительное представление о нашем общем наследии, которое до сих пор скрывается под водами у берегов Дюнкерка».
В качестве основного инструмента ученые использовали многолучевой эхолот.
Многолучевой эхолот, установленный под корпусом исследовательского судна André Malraux, помог создать красочное 3D-изображение
Он излучает веер звуков, которые регистрируются при отражении от морского дна, что позволяет геофизикам создавать красочные 3D-изображения таких объектов, как затонувшие корабли
В рамках исследования учёным удалось обнаружить и изучить в общей сложности 27 затонувших кораблей
Уровень детализации, получаемый с помощью гидролокатора, настолько высок, что учёные могут сопоставить особенности и размеры судов с историческими фотографиями
Так, например, по шлюпбалкам, на которых когда-то висели спасательные шлюпки, удалось установить, что одним из затонувших кораблей является Normannia (на снимке), который был потоплен в результате воздушной атаки 30 мая
Данные также показали, что в ходе предыдущего исследования были перепутаны французские вспомогательные минные тральщики Denis Papin (на снимке) и Moussaillon, потопленные в результате воздушной атаки 1 июня 1940 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Учёные считают, что осьминоги способны видеть сны
- Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений
- В Израиле нашли ритуальную пещеру древних некромантов
- Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона
- Учёные придумали способ делать мыло из пластмассы