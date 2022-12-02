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"Не дай бог она захочет выкрутиться!": вдовец, потерявший жену и сына в ДТП, рассказал, что ждёт от суда

"Не дай бог она захочет выкрутиться!": вдовец, потерявший жену и сына в ДТП, рассказал, что ждёт от суда

Автор:
02 декабря 2022 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вдовец   видео   дтп   запрещенные вещества   обвинение   сбила людей   сизо   суд   
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Несколько дней на северо-западе Москвы назад мадам за рулем сбила идущую по тротуару мать с двумя детьми. В результате ДТП женщина и ее сын погибли на месте, в живых остался лишь младенец, которого в коляске отбросило в сторону. В крови Натальи Украинской были обнаружены запрещенные вещества. Вдовец, лишившийся за один вечер сына и жены, рассказал, какого решения суда ожидает.


37-летняя Наталья Украинская сразу после ДТП заявила, что ей стало плохо за рулём, потому она не соображала, что делала в тот момент. Очевидцы утверждали, что женщина за рулём отвлеклась на телефон. Но экспертиза доказала, что в крови задержанной содержались наркотические вещества, и суд отправил мадам на 2 месяца в СИЗО.

Наталью Украинскую обвиняют по той же статье, что и некогда актёра Ефремова - «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Наказание для фигуранта, обвиняемого по этой статье - от 8 до 15 лет колонии.


Вдовец, потерявший жену и ребенка в этой трагедии, говорит, что хотел бы контролировать жизнь Украинской. Более того, он вовсе не мечтает, чтобы женщину упекли надолго в тюрьму - пусть работает, выплачивает компенсацию и, тем самым, помогает ему растить дочь.


Кстати, за всё прошедшее время с ним ни разу не связывались представители Украинской. Ни извинений, ни соболезнований мужчина не услышал.

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Метки: вдовец   видео   дтп   запрещенные вещества   обвинение   сбила людей   сизо   суд   
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18  комментариев
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20
Николай Час назад
Походу, мужик еще до конца не понял, что произошло. У меня когда жена умерла, я 3 месяца не мог понять, что я с детьми один остался.
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28k
Levyathan 9 минут назад
Думаю, что с нынешним уровнем правосудия, единственно верную модель поведения в данной ситуации, показал вот он.
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11k
кот базилий 11 минут назад
Какие тут соболезнования от этой ? Нах они нужны.
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4k
Frank Borman 15 минут назад
Понять и простить. Анна Шавенкова убила одну женщину и искалечила другую - и ничего, соскочила. Ни одного дня не просидела в тюрьме. А эта чем хуже ее?
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1k
Алексей 16 минут назад
Да чего она там возместит? Если 2 ляма не нашла и бегать стала. Разве что почку продаст, вот только наркушная почка никому нафиг не нужна.
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3k
lekha-fil 21 минуту назад
В лучшем случае условно. Впрочем, как всегда.
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61k
Андрей 48 минут назад
Десяточку получит как минимум. Тут лишь бы не забеременела.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
Выяснились скандальные подробности биографии Натальи Украинской – женщины, совершившей ужасное ДТП в воскресенье вечером на улице Свободы. Под колесами ее "Киа" погибли 37-летняя прохожая и ее 4-летний сын. Как оказалось, дама искусно заметала следы после предыдущей аварии, сделавшей ее банкротом.
В ночь на 7 января 2021 года Наталья на том же самом "Киа Спортейдж" совершила ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице. Автоледи проехала на красный свет и врезалась в "Мерседес-Бенц". Тогда никто не пострадал, но автомобили получили серьезные повреждения. Неаккуратность Украинской была очевидна, однако она не смирилась с ролью виновницы ДТП. Женщина настаивала, что ехала на желтый сигнал. Тогда владелец "Мерседеса" (за рулем был не он) подал иск в Тверской суд Москвы. Фемида встала на сторону владельца немецкого автомобиля, и Наталье предстояло выплатить 2 миллиона 106 тысяч 754 рубля. Кстати, в момент первой автоаварии женщина была трезва и не производила впечатление человека, употребляющего наркотики.

Видимо, исход суда повлиял на дальнейшие планы Украинской. Через короткое время она продала "Киа Спортейдж" – хозяйкой иномарки номинально стала числиться другая женщина. Автомобиль также поменял регистрационные номера: если раньше "Киа" ездила под калужскими номерами, то теперь у нее появилась московская прописка. К таким шагам обычно прибегают, когда хотят избежать изъятия машины приставами в качестве уплаты долга. Очевидно, что у Натальи – бедной официантки из города Кременки Калужской области – не было возможности возместить судебные убытки.
Также выяснились новые детали воскресной аварии. Возможно, Украинская действительно потеряла сознание – после… первого столкновения. Как уже сообщал "МК", до того как вылететь на тротуар, "Киа Спортейдж" под управлением Натальи по касательной задела трамвай. Вагоновожатая пояснила, что ее состав стоял на остановке у дома 18 по улице Свободы, когда она увидела, как слева мелькнула тень, и почувствовала удар в левый борт. Женщина спросила у пассажиров, нет ли пострадавших, затем вышла из вагона и обнаружила след от касательного столкновения на борту. Судя по всему, Украинская изначально по какой-то причине ехала по трамвайным путям, задела трамвай, но продолжила свой опасный путь, пока машину не занесло, и она не выехала на тротуар, давя прохожих.

Причина, впрочем, лежит на поверхности: как уже сообщалось, женщина находилась под воздействием наркотических веществ.
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8k
GROMOZEKA 58 минут назад
Фамилия вполне подходящая для такой мразоты
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−4
mail.life GROMOZEKA 21 минуту назад
твой мамин рот и сраку E-бал . твой всех живых и мЄртвых E-бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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53
Юрий Гришков GROMOZEKA Минуту назад
Согласен! Истина
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