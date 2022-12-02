"Не дай бог она захочет выкрутиться!": вдовец, потерявший жену и сына в ДТП, рассказал, что ждёт от суда

Несколько дней на северо-западе Москвы назад мадам за рулем сбила идущую по тротуару мать с двумя детьми. В результате ДТП женщина и ее сын погибли на месте, в живых остался лишь младенец, которого в коляске отбросило в сторону. В крови Натальи Украинской были обнаружены запрещенные вещества. Вдовец, лишившийся за один вечер сына и жены, рассказал, какого решения суда ожидает.