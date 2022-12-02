"Не дай бог она захочет выкрутиться!": вдовец, потерявший жену и сына в ДТП, рассказал, что ждёт от суда

Несколько дней на северо-западе Москвы назад мадам за рулем сбила идущую по тротуару мать с двумя детьми. В результате ДТП женщина и ее сын погибли на месте, в живых остался лишь младенец, которого в коляске отбросило в сторону. В крови Натальи Украинской были обнаружены запрещенные вещества. Вдовец, лишившийся за один вечер сына и жены, рассказал, какого решения суда ожидает.
37-летняя Наталья Украинская сразу после ДТП заявила, что ей стало плохо за рулём, потому она не соображала, что делала в тот момент. Очевидцы утверждали, что женщина за рулём отвлеклась на телефон. Но экспертиза доказала, что в крови задержанной содержались наркотические вещества, и суд отправил мадам на 2 месяца в СИЗО.
Наталью Украинскую обвиняют по той же статье, что и некогда актёра Ефремова - «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Наказание для фигуранта, обвиняемого по этой статье - от 8 до 15 лет колонии.
Вдовец, потерявший жену и ребенка в этой трагедии, говорит, что хотел бы контролировать жизнь Украинской. Более того, он вовсе не мечтает, чтобы женщину упекли надолго в тюрьму - пусть работает, выплачивает компенсацию и, тем самым, помогает ему растить дочь.
Кстати, за всё прошедшее время с ним ни разу не связывались представители Украинской. Ни извинений, ни соболезнований мужчина не услышал.
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В ночь на 7 января 2021 года Наталья на том же самом "Киа Спортейдж" совершила ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице. Автоледи проехала на красный свет и врезалась в "Мерседес-Бенц". Тогда никто не пострадал, но автомобили получили серьезные повреждения. Неаккуратность Украинской была очевидна, однако она не смирилась с ролью виновницы ДТП. Женщина настаивала, что ехала на желтый сигнал. Тогда владелец "Мерседеса" (за рулем был не он) подал иск в Тверской суд Москвы. Фемида встала на сторону владельца немецкого автомобиля, и Наталье предстояло выплатить 2 миллиона 106 тысяч 754 рубля. Кстати, в момент первой автоаварии женщина была трезва и не производила впечатление человека, употребляющего наркотики.
Видимо, исход суда повлиял на дальнейшие планы Украинской. Через короткое время она продала "Киа Спортейдж" – хозяйкой иномарки номинально стала числиться другая женщина. Автомобиль также поменял регистрационные номера: если раньше "Киа" ездила под калужскими номерами, то теперь у нее появилась московская прописка. К таким шагам обычно прибегают, когда хотят избежать изъятия машины приставами в качестве уплаты долга. Очевидно, что у Натальи – бедной официантки из города Кременки Калужской области – не было возможности возместить судебные убытки.
Также выяснились новые детали воскресной аварии. Возможно, Украинская действительно потеряла сознание – после… первого столкновения. Как уже сообщал "МК", до того как вылететь на тротуар, "Киа Спортейдж" под управлением Натальи по касательной задела трамвай. Вагоновожатая пояснила, что ее состав стоял на остановке у дома 18 по улице Свободы, когда она увидела, как слева мелькнула тень, и почувствовала удар в левый борт. Женщина спросила у пассажиров, нет ли пострадавших, затем вышла из вагона и обнаружила след от касательного столкновения на борту. Судя по всему, Украинская изначально по какой-то причине ехала по трамвайным путям, задела трамвай, но продолжила свой опасный путь, пока машину не занесло, и она не выехала на тротуар, давя прохожих.
Причина, впрочем, лежит на поверхности: как уже сообщалось, женщина находилась под воздействием наркотических веществ.