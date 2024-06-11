Присяжные признали сына Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения

Также в отношении сына действующего президента США расследуется дело о неуплате налогов. Ранее Хантер Байден признал вину. Он и его юристы надеялись, что это поможет снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позднее он отказался от признания вины в налоговых преступлениях.



Ранее газета The New York Times писала, что Байден вряд ли будет приговорён к реальному сроку, поскольку его преступление носит ненасильственный характер. Также в его пользу играет тот факт, что ранее он не привлекался к ответственности за нарушения при хранении оружия.