Присяжные признали сына Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения

Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы и крупный штраф. Однако эксперты сходятся во мнении, что он избежит реального тюремного срока.
Жюри присяжных в Делавэре признало Хантера Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Первые два — это ложь в федеральной анкете при покупке оружия, третий пункт — незаконное владение оружием.
Обвинение в отношении сына высокопоставленного политика было выдвинуто Минюстом США в 2018 году. Тогда же началось расследование дела. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие гражданам, которые употребляют или держат у себя наркотики. Байден же в тот период жизни был наркозависимым, но тем не менее приобрёл револьвер, солгав при заполнении необходимых бумаг об обратном.
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Сообщается, что Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Дата вынесения приговора судьёй Мэриэллен Норейка (назначена Трампом в 2017 году) пока неизвестна. Но согласно американским законам, это произойдёт в течение 120 дней.
Издание Reuters уточняет, что решение суда станет известно не позднее, чем за месяц до президентских выборов, которые намечены на 5 ноября нынешнего года. Также западные журналисты сообщают интересный факт: Хантер Байден стал первым ребёнком действующего президента США, которого признали виновным в совершении преступления.
Также в отношении сына действующего президента США расследуется дело о неуплате налогов. Ранее Хантер Байден признал вину. Он и его юристы надеялись, что это поможет снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позднее он отказался от признания вины в налоговых преступлениях.
Ранее газета The New York Times писала, что Байден вряд ли будет приговорён к реальному сроку, поскольку его преступление носит ненасильственный характер. Также в его пользу играет тот факт, что ранее он не привлекался к ответственности за нарушения при хранении оружия.
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Просто очередные игры в дерьмократию.