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Присяжные признали сына Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения

Присяжные признали сына Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения

Автор:
11 июня 2024 19:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   СУД   США   Хантер Байден   обвинение   присяжные   хранение оружия   
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Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы и крупный штраф. Однако эксперты сходятся во мнении, что он избежит реального тюремного срока.

Жюри присяжных в Делавэре признало Хантера Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Первые два — это ложь в федеральной анкете при покупке оружия, третий пункт — незаконное владение оружием.

Обвинение в отношении сына высокопоставленного политика было выдвинуто Минюстом США в 2018 году. Тогда же началось расследование дела. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие гражданам, которые употребляют или держат у себя наркотики. Байден же в тот период жизни был наркозависимым, но тем не менее приобрёл револьвер, солгав при заполнении необходимых бумаг об обратном.

Сообщается, что Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Дата вынесения приговора судьёй Мэриэллен Норейка (назначена Трампом в 2017 году) пока неизвестна. Но согласно американским законам, это произойдёт в течение 120 дней.

Издание Reuters уточняет, что решение суда станет известно не позднее, чем за месяц до президентских выборов, которые намечены на 5 ноября нынешнего года. Также западные журналисты сообщают интересный факт: Хантер Байден стал первым ребёнком действующего президента США, которого признали виновным в совершении преступления.

Также в отношении сына действующего президента США расследуется дело о неуплате налогов. Ранее Хантер Байден признал вину. Он и его юристы надеялись, что это поможет снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позднее он отказался от признания вины в налоговых преступлениях.


Ранее газета The New York Times писала, что Байден вряд ли будет приговорён к реальному сроку, поскольку его преступление носит ненасильственный характер. Также в его пользу играет тот факт, что ранее он не привлекался к ответственности за нарушения при хранении оружия.

Источник:

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Метки: Видео   СУД   США   Хантер Байден   обвинение   присяжные   хранение оружия   
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6  комментариев
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15k
Ничоси 43 минуты назад
А у Трампа оплата пляди не из того фонда носит насильственный характер?
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6k
Руслан 7 минут назад
А это, либерасты будут возмущаться, что у президента сынуля наркоман и преступник? Это что это деется то? Сынуля у папы вице-президента, а потом и президента, внаглую нарушал закон, а папаня прикрывал? И при этом никакого когнитивного диссонанса у либерастной мрази?
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44k
Notan Blaine 18 минут назад
Можно подумать его реально посадят в общую тюрьму с другими людьми отбывающие сроки за аналогичные преступления. Дадут условный срок, назначат штраф и отпустят. При этом, штраф оплатят из госбюджета, а на съэкономленные деньги он купить ещё кокаина и занюхает прямо на рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома. Это не коррупция, не кумовство, не вседозволенность, а другое и понимать нужно.
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19k
GROMOZEKA 24 минуты назад
Ежу понятно, что бидоныш никуда не сядет.
Просто очередные игры в дерьмократию.
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35k
Ego sum qui sum Час назад
наверняка чтоб не сесть отправится на СВО
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Burzum
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