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Награда за несовершённый подвиг: как удалось раскрыть эрзац-героя?

Награда за несовершённый подвиг: как удалось раскрыть эрзац-героя?

Автор:
01 декабря 2022 11:41
Сообщество : Криминал
Метки: Голубенко   Награда   Пургин   вор   история   криминал   орден   подделка   преступник   фальшивка   
1864
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На фоне людей, которые не щадили себя и отдавали, не задумываясь, во благо общего дела свою жизнь, истории о гаденьких людишках, делающих имя на лжи, выглядят особенно резонансно.

Как, например, Владимир Голубенко – изворотливый, хитрый, подлый мошенник и вор. Он родился на Урале в обычной рабочей семье в 1914 году. В 19-летнем возрасте первый раз попался на краже. А потом совершил уже более серьезные преступления: парню вменили мошенничество и подлог. Голубенко отправили отбывать наказание в Дмитровский лагерь – Дмитлаг в Московской области. Откуда он ухитрился дать деру.

Опытный щипач умыкнул в вагоне поезда чужой паспорт. Преступнику повезло: попутчиком оказался не среднестатистический гражданин, а военный, старший лейтенант Валентин Пургин.

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В Свердловск прибыл уже не мошенник и беглый зек Голубенко, а орденоносец Пургин. Мошенник аккуратно переклеил в паспорт свое фото, став старше на 5 лет. Следуя привычным путем, он изготовил себе и другие липовые документы: аттестат о среднем образовании, рекомендательные письма и характеристику из военного ВУЗа. Естественно, блестящую. Со всем этим добром он нагло заявился в Москву, устроился в газету «Гудок» корреспондентом, а потом ухитрился перейти в «Комсомольскую правду». Здесь нужно отметить, что такому карьерному взлету способствовали не только качественно изготовленные фальшивые документы, но и способность располагать к себе людей, своего рода природный магнетизм. Причем устроился эрзац-Пургин не рядовым журналистом, а стал замом начальника военного отдела. Это Вова, который и грамотой-то не особенно владел.

Далее Владимир начал уже откровенно  нагличать и упросил найти местечко для его любимой мамы, которая прозябает в холоде в деревне. Между тем как уже немолода и нуждается в более комфортных условиях. Так женщина оказалась в Верховном Совете. На должности уборщицы, но ведь это открывало вход в любой кабинет. И удивительные перспективы.

Понятно, что от осинки не родятся апельсинки, и сынок не просто так просил пристроить обожаемую маму на хлебную должность. Мыла она как-то полы в кабинете самого Калинина. А у того в сейфе хранились ордена и бланки на награждение. Дальше оставалось только применить ловкость рук: вскрыть сейф и умыкнуть орден. Почерки, печати, штампы Владимир отлично подделывал и сам. А для легализации ордена пришлось обратиться к граверу.

Теперь он получил возможность, многозначительно молча, гордо вышагивать по редакции с орденом Красного Знамени на груди. Голубенко попытался уже легально, по военным каналам, получить еще один орден. И тут сработало пресловутое правило «жадность фраера сгубила». Звание Героя СССР он получил. И газета не замедлила отреагировать выпуском большой статьи, посвященной своему сотруднику. Но на фото «героя» опознали разные люди как Володю Голубенко. Дальше было дело техники.

Рецидивист, понятно, находился в розыске. Его лишили всех наград и званий и с учетом богатого послужного списка вынесли расстрельный приговор. Который был приведен в исполнение 5 ноября 1940 года.

Такие истории, как и рассказы о настоящих героях, тоже надо почаще поднимать. Чтобы потенциальные последователи Голубенко лишний раз подумали и не свернули на кривую дорожку. Ведь любой человек появляется на этот свет безгрешным. А свой дальнейший путь проходит уже осознанно, как сознательно делает и выбор между добром и злом.

Источник:

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Метки: Голубенко   Награда   Пургин   вор   история   криминал   орден   подделка   преступник   фальшивка   
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20k
иванов дмитрий Час назад
Думаете сейчас таких нет ?
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−13
D A 17 минут назад
Это наверное дед Пригожина, оба сидели, оба петуха, оба - герои.
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1k
Dimon 42 минуты назад
Такой же Франц Клинцевич! Просидел в Афганистане в политотделе, теперь Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». На каждом интервью только и слышишь "мы в Афганистане"! Ветеран м.ля! Теперь сынок такой же рукомах! Тьфу!
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