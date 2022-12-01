Награда за несовершённый подвиг: как удалось раскрыть эрзац-героя?

В Свердловск прибыл уже не мошенник и беглый зек Голубенко, а орденоносец Пургин. Мошенник аккуратно переклеил в паспорт свое фото, став старше на 5 лет. Следуя привычным путем, он изготовил себе и другие липовые документы: аттестат о среднем образовании, рекомендательные письма и характеристику из военного ВУЗа. Естественно, блестящую. Со всем этим добром он нагло заявился в Москву, устроился в газету «Гудок» корреспондентом, а потом ухитрился перейти в «Комсомольскую правду». Здесь нужно отметить, что такому карьерному взлету способствовали не только качественно изготовленные фальшивые документы, но и способность располагать к себе людей, своего рода природный магнетизм. Причем устроился эрзац-Пургин не рядовым журналистом, а стал замом начальника военного отдела. Это Вова, который и грамотой-то не особенно владел.

Далее Владимир начал уже откровенно нагличать и упросил найти местечко для его любимой мамы, которая прозябает в холоде в деревне. Между тем как уже немолода и нуждается в более комфортных условиях. Так женщина оказалась в Верховном Совете. На должности уборщицы, но ведь это открывало вход в любой кабинет. И удивительные перспективы.

Понятно, что от осинки не родятся апельсинки, и сынок не просто так просил пристроить обожаемую маму на хлебную должность. Мыла она как-то полы в кабинете самого Калинина. А у того в сейфе хранились ордена и бланки на награждение. Дальше оставалось только применить ловкость рук: вскрыть сейф и умыкнуть орден. Почерки, печати, штампы Владимир отлично подделывал и сам. А для легализации ордена пришлось обратиться к граверу.