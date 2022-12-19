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Одно из самых громких преступлений Страны восходящего солнца, которое раскрыли благодаря другому печальному случаю

Одно из самых громких преступлений Страны восходящего солнца, которое раскрыли благодаря другому печальному случаю

Автор:
19 декабря 2022 13:02
Сообщество : Криминал
Метки: Джyнко Фypyта   Хороши Мияно   Япония   история   криминал   насилие   преступник   раскрытие   случай   
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Выпускной вечер – одно из самых запоминающихся событий в жизни. И любая девушка мечтает выглядеть как фея. Когда возможности ограничены, приходится потрудиться. И юная Джyнко Фypyта устроилась на подработку, чтобы накопить денег на роскошное платье.

Девочка родилась в 1972 году в Мисато. На фоне сверстников Джунко выделялась серьёзностью, хорошо училась, планировала поступление в колледж. На скромную девушку обратил внимание одноклассник Нобухару Минато и стал оказывать ей знаки внимания. Но Джунко не задумывалась о делах амурных. На первом месте была учёба, и она отвергла ухаживания парня.

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Минато затаил обиду. И приятель Хороши Мияно – член банды якудза предложил помочь отомстить отвергнутому Ромео. Школьница ехала на велосипеде с фабрики, куда устроилась на подработку. Дело было ноябрьским вечером 1988 года.

Дорога пролегала через парк, где болталась в поисках приключений парочка друзей. Минато столкнул девушку с велосипеда и моментально убежал. Приятель подошёл к ней и, разыгрывая благородного рыцаря, помог подняться и предложил проводить до дома.

Заведя доверчивую школьницу к заброшенному складу, он набросился на Джунко и изнасиловал её. После чего отвёз деморализованную испуганную жертву домой, спрятал на чердаке, где держал связанной, отдавая на потеху таким же юным отморозкам. Среди подонков были Минато Нобухару, Ясуши Ватанабэ, Джо Огура, Тецуо Накамура, Коичи Ихара. Всем преступникам было 16-17 лет.

Мияно, угрожая расправой, заставил несчастную позвонить домой и сказать родным, что она уехала, сбежала с возлюбленным. На третьей неделе заточения жертве удалось спрятать телефон и сделать звонок в службу спасения. Но мучитель обнаружил пропажу, выхватил трубку и сообщил, что это был просто розыгрыш.

В заточении несчастная провела полтора месяца. Все это время подонки не только насиловали её, но и отдавали приятелям. В общей сложности о преступлении знала сотня человек. Но ни один из них не заявил, опасаясь мести якудзы.

Не выдержав издевательств, Фурута умерла. Тело поместили в бочку, залили цементным раствором и выбросили на окраине столицы.

Преступление раскрыли по чистой случайности. В 1989 году в городе была убита молодая женщина вместе с маленьким сыном. Мияно попал под подозрение, и его вызывали для дачи показаний. Не разобравшись, в чём дело, он испугался и рассказал, где находится тело школьницы.

А ведь её всё это время считали сбежавшей. Ещё через несколько месяцев под стражу взяли троих главных фигурантов. Мияно приговорили к 20 годам лишения свободы. Нобухару Минато, Ясуши Ватанабэ и Джо Огура получили от 5 до 8 лет. По японским законам, это более чем мягкое наказание. Но, видимо, сыграла принадлежность преступника к мафиозной структуре.

После освобождения Мияно сменил имя и снова вернулся в ряды якудзы.

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Метки: Джyнко Фypyта   Хороши Мияно   Япония   история   криминал   насилие   преступник   раскрытие   случай   
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2  комментария
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17k
Александр Час назад
Все они там маньяки и извращенцы.
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Сталкер 38 минут назад
Не слышу воплей либероты о коррумпированности японской Фемиды...
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