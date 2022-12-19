Одно из самых громких преступлений Страны восходящего солнца, которое раскрыли благодаря другому печальному случаю

Преступление раскрыли по чистой случайности. В 1989 году в городе была убита молодая женщина вместе с маленьким сыном. Мияно попал под подозрение, и его вызывали для дачи показаний. Не разобравшись, в чём дело, он испугался и рассказал, где находится тело школьницы.

А ведь её всё это время считали сбежавшей. Ещё через несколько месяцев под стражу взяли троих главных фигурантов. Мияно приговорили к 20 годам лишения свободы. Нобухару Минато, Ясуши Ватанабэ и Джо Огура получили от 5 до 8 лет. По японским законам, это более чем мягкое наказание. Но, видимо, сыграла принадлежность преступника к мафиозной структуре.

После освобождения Мияно сменил имя и снова вернулся в ряды якудзы.